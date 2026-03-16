帶．路共享｜四地醫護赴京培訓　共築人道救援橋樑

帶．路共享｜姜智斌

三月初的北京，清早仍飄着細雪。走進課室前，寒意撲面；推門而入，卻是燈光明亮、熱血沸騰的景象。室外的冷與室內的熱，形成強烈對比，也成為我參與這次北京紅十字救護員國際認證課程時，最深刻的一個畫面。



五地醫療團隊參與課程

這次，我和人力資源團隊籌辦共享基金會及北京紅十字會合辦的急救課程。該培訓的特別之處在於，參與者不只是一般學員，而是來自四個不同自治區或省份的醫療團隊，分別來自廣西壯族自治區、山西省、黑龍江省及福建省。與我們一樣，他們也是來學習的。加上香港青年大使、實習生以及共享基金會的同事，來自不同地域和背景的人，因準備到海外行善而相聚。

課程內容緊湊，從心肺復甦，到止血包扎，各個環節都要求高度專注。所有人都全情投入、全神貫注，這份專注，就是一種對生命的尊重。讓我更感動的，是部分醫療隊員因航班延誤，需要即時改道轉乘高鐵。他們拖着行李走進課室時，沒有流露疲態，反而立刻投入學員的角色。那一刻我體會到，「犧牲」不是口號，而是甘願為共同目標奉獻自己時間和精神的情操。

準備好成為第一個出手相助者

在課堂中，無論是各醫療人員，還是香港的青年大使與共享基金會同事，大家都彼此提醒、互相配合。這種並肩同行的氛圍，正是大家對救人助人蓄勢待發的一種狀態。急救課程不只提升技術，更是調整心態。導師強調，急救不是英雄行為，而是一種可以被學習和實踐的能力。這句話不單令大家產生共鳴，也讓我重新思考：在關鍵時刻，我們是否準備好成為第一個出手相助的人。

在過程中，我特別感受到一種真實的「民心相通」。課堂內外的交流，談的不是彼此的差異，而是討論如何把所學的帶回社區，讓更多人受惠。這種由學習延伸到情感共鳴的連結，是一個豐碩且令人鼓舞的成果。這次體驗，也讓我更理解「一帶一路」的宗旨，其意義更在於人與人之間的合作與同行。來自不同地方的人，為同一目標而奮鬥，那種凝聚力，正是命運共同體最形象化的呈現。

為建設美好社會發光發熱

我衷心感謝中國紅十字會，以及廣西壯族自治區衛健委、山西省衛健委、黑龍江省衛健委和福建省衛健委，一直對共享基金會「消除白內障致盲項目」的支持，令前線的培訓與服務得以延續，讓光明真正照到有需要的人身上。受訓後，部份醫療隊員會接力奔赴老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾、毛里塔尼亞等國，繼續為當地患有白內障的人民提供醫療援助，親手為他們做手術，重燃光明。

課程結束那天，雪已停下。回望旅程，我最深的感受是看見一顆顆正在燃燒的心。為國家、為各國有需要的人，在各自的崗位上努力不懈，為建設更美好社會而發光發熱。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路、柬埔寨金港鐵路、德崇國際機場與扶南德佐綜合水利項目等。

作者姜智斌是共享基金會人力資源總監。



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