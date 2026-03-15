送澧手記｜香港城市規劃「略為放寬」成功之道

來稿作者：黃仲澧



在香港的城市規劃體系中，每幅土地的發展潛力—包括地積比率、建築物高度及上蓋面積等，均受法定圖則規範。這些限制旨在確保發展密度與地區基建承載力及環境容量相匹配。值得一提的是，城市規劃委員會（城規會）設立了「略為放寬」機制（Minor Relaxation），容許業主或發展商根據《城市規劃條例》第16條，針對個別發展項目申請適度放寬這些限制。此機制並非對規劃標準的否定，而是在特定條件下為發展項目提供一定靈活性，以促進更優質的規劃成果。



「略為放寬」機制的設立，源於城規會意識到僵化的規劃標準未必能回應每幅土地的獨特情況。其政策目標主要有三方面：首先，回應社會需求變化。隨着人口老化，長者護理、幼兒託管等社會設施需求上升；在房屋供應緊張下，政府亦需在規劃上靈活調配。其次，解決地盤的特殊限制。部分用地存在先天制約，如地勢起伏、鄰近鐵路結構、受道路噪音影響等。第三，鼓勵優化設計。城規會希望透過放寬機制，引導發展商提供超越法定標準的規劃改善，例如公共空間、行人連接、綠化及通風等配套，體現「以彈性換取質素」的核心精神。

回顧2025年就「略為放寬」發展限制的申請紀錄，17宗成功個案可總結出四大致勝關鍵：

第一，緊扣政策方向：大部分成功案例均獲政府明確政策支持，倘若申請亦能獲得相關政策局認同，成功率將大為提高。

第二，提出具體規劃優點：成功申請不僅追求「量」的提升，亦着重「質」的增進。當中包括土地用途優化、增加房屋供應、多元社福設施、公眾休憩空間及通道、建築後移及階梯式高度拉闊視覺走廊／改善通風、完善行人連接、增加綠化及美化街景、保育珍貴樹木等。

第三，確保技術可行性：申請人須遞交全面技術評估，證明有關放寬不會為交通、環境、排污等造成不可接受影響。運輸署、環保署、渠務署等部門的「不反對」意見極為關鍵；如涉及高潛在風險（如鄰近危險品倉庫的住宅），則需額外的定量風險評估以釋除疑慮。這些技術要求正是確保發展與環境共存的重要防線。

第四，契合規劃意向及地區特色：申請必須符合該用地的規劃意向，同時與周邊環境協調。無論是墳場用地的骨灰龕發展、住宅用地的房屋項目，抑或政府用地興建社會設施，都必須與既定規劃原意一致，放寬只是「錦上添花」，而非「另起爐灶」。

城規會審批「略為放寬」申請時，會依據以下五大考量：首先，政策支持度，申請是否獲政府政策明確背書，高度支持者成功率顯著；其次，規劃優點價值，設計改善是否具體、具社會效益，以及是否屬於「以優點換放寬」；第三，技術可行性，倚重專業部門審視結果；第四，環境相容性，密度、規模與周邊關係、對景觀及天際線的影響；第五，與過往先例是否一致。

「略為放寬」並非規劃漏洞，而是經過周密設計的彈性安排。對申請人而言，關鍵在能否證明放寬方案能帶來超越標準的公共利益和設計回報。對公眾而言，此機制確保香港土地既能靈活回應社會所需，亦可持續優化生活環境。在土地資源有限的香港，「略為放寬」正是平衡適度發展與提升質量的重要工具。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



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