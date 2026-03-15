劉國勳｜北部都會區專屬法例——香港增長引擎的制度保障

來稿作者：劉國勳



據傳媒報道，政府將於星期二（3月17日）公布北部都會區專屬法例，並計劃在年內向立法會提交條例草案，完成立法程序。作為香港未來的增長引擎，北部都會區的規模與定位遠超一般城市規劃，涉及土地整合、基建投資、跨境合作、產業政策和城市治理。國勳一直提倡，面對全球快速變化與科技日新月異，北都規劃必須引入創新思維與動態調整，而專屬法例正是推動發展提速提效的關鍵。



全球經驗證專屬法例是成功基石

放眼世界，許多新發展區——無論是經濟特區、自由貿易區，還是科技新城——都透過專屬法律或條例來確保政策穩定性與制度創新。這些安排不僅是行政管理的工具，更是吸引投資、推動產業落地的重要基礎。

迪拜自由區：設有獨立公司法、稅制和勞工規範，與全國法律不同，形成高度靈活的制度環境，吸引大量跨國企業落戶。

新加坡裕廊工業區：在全國性框架法的基礎上，授權法定機構裕廊集團（JTC）制定具體規章，既保持制度一致性，又能針對工業區的特殊需求作出靈活調整。

中國前海、臨港：作為國家級改革試驗區，均有專屬條例，承擔制度創新、對外開放和高端產業集聚的使命。深圳前海的《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例》自2011年施行以來，多次修訂，令合作區的定位、管理自主權、建設模式創新及法治環境均得到明確保障。上海臨港則於2022年施行《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區條例》，以「五自由、一便利」為核心，推動人才、投資、數據等差異化政策，打造制度型開放的新高地。

專屬法例支撐北都履行特殊使命

北部都會區作為香港經濟新增長引擎，必須有專屬法例支撐，原因包括：

法治保障：傳統法例難以支撐新興產業，專屬法例能確保政策具備持續性與可預期性。

制度創新：突破現有法例限制，簡化程序，推動土地整合、跨境基建協調、城市數據共享等新模式。

跨境協同：與深圳前海、河套深港科技創新合作區緊密銜接，專屬法例能建立跨境要素流動的法律基礎。

投資信心：外資與基建投資者需要明確法律框架，專屬法例能減少政策不確定性，增強投資者信心。

有別機構條例兼顧法規與效率

香港過去亦有為個别區域或項目「特別立法」的先例，例如機管局、港鐵、西九文化區等均有專屬條例，確保其在航空、鐵路及文化範疇能高效運作。然而，這些條例本質上是「機構法例」，主要規範單一法人或公共機構的營運。相比之下，北部都會區是一個龐大的區域發展計劃，規模佔全港三分之一土地，涉及跨境協同與多元產業落地，其複雜性與影響力遠超任何單一機構。因此，北都專屬法例必須是一套「框架下的授權法」，而非「機構條例」的翻版。

政府擬訂的專屬法例將兼顧現有法規、社會共識及發展效率，在專屬法例的大框架下，可應對快速變化的場景，若日後有個別情況需要處理，則可以附屬法例的方式立法，無需為不同情況逐條修改。附屬法例亦會交由立法會審議，就條例提出修訂或廢除。主法例提供基本框架，並授權行政長官會同行政會議在指定範𤴆制定附屬法例，處理技術細節。

這樣既能避免主法例過於繁瑣，又能保留彈性，讓政府在面對新產業、新材料、新技術、新合作模式時能快速調整。這種模式既能保障制度的穩定性，又能保持靈活性，是香港制度環境下的務實選擇。在保障法治的大前提下，做到制度創新，推動跨境協同效應，並減少政策不確定性，增強企業的投資信心。

作者劉國勳北部都會區諮詢委員會委員，第七屆立法會議員，民建聯成員。



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