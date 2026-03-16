來稿｜反修例風波七年後——讓迷途青年重投社會建設國家

來稿作者：高松傑



2019年反修例運動至今將近七年，這場風波給香港社會帶來了深刻的傷痛，也讓一大批年輕人付出了沉重代價。根據保安局最新數據，截至2025年四月底，共有10,279人被捕，其中2,976人已完成或正在經司法程序處理，2,422人須承擔法律後果，尚有逾7,000名人士被捕但未被檢控。這些數字背後，是一個個曾經迷失的年輕生命，一個個等待修補的家庭，以及社會大眾對和解與重建的期盼。



保安局局長鄧炳強日前在接受電台節目訪問時透露，警隊在過去一、兩年推出了「特別項目」，在法律規限下聯絡部分被捕但未被檢控的年輕人，透過正向活動給予更生機會。雖然行動細節不便公開，但這項安排的意義值得肯定——它傳遞了一個重要信息：社會並未放棄這群年輕人，只要他們願意改過，前方仍有出路。

筆者在早年也因政見問題，多年來被異見者網絡欺凌和遭到不道德「起底」針對，但我多年沒有任何仇恨和抱怨，也視他們為一家人，只想着「幫得一人得一人」的心態。更曾經進入赤柱監獄擔任義務導師，有機會親身接觸因反修例事件入獄的青年。我在獄中教授自媒體課程，與他們面對面交流，聆聽他們的心聲。坦白說，這些年輕人給我最深刻的印象，不是外界想像的「頑固」或「激進」，而是深深的懊悔與反思。他們當中許多人坦言，當年是被社交媒體上的假消息、煽動性言論所誤導，以為自己在「做對的事」，卻在付出自由代價後才看清真相。如今在獄中，他們認真學習、積極改過，不少人更主動了解國家的發展，希望有朝一日能夠重新融入社會，貢獻所長。

鄧局長在訪問中提到，因反修例運動入獄的年輕人，大部分已出獄，只有少部分仍在服刑。對於這些出獄人士，懲教署推出了「沿途有『理』」計劃，協助他們在囚時認識國家歷史、作生涯規劃，幫助他們重投社會後能夠順利過渡。據了解，部分已出獄人士已重返校園讀書或投入工作，這是一個令人欣慰的現象。

多年來，筆者一直向不同渠道建議，應為一些被檢控的青年，和一些更生人士創造更多認識國家的機會，讓他們親身感受國家的發展步伐。喜見懲教署由2026年2月起，進一步擴大「沿途有『理』」計劃的內涵，積極為已獲釋的受監管人士舉辦內地交流團，參與者包括反修例事件及國安相關罪行的更生人士。這些交流團以非強制形式進行，旨在透過親身考察佛山、珠海等大灣區城市的科技企業、文化古蹟及歷史項目，讓更生人士親眼目睹國家的飛躍發展，增強國民身份認同，同時為他們將來的就業和發展開拓更多可能性。這種安排，既尊重個人意願，又切實回應了他們了解國家的需求，是非常值得支持的方向。

站在社會復和的角度，筆者認為有幾點值得社會大眾思考：

第一，給予更生機會，是法治精神的體現。 香港是法治社會，違法者承擔法律後果是天經地義。然而，法律的意義不僅在於懲罰，更在於教育和更生。當一個人已經服刑完畢，或未被檢控但願意接受引導，社會理應給予他們重新開始的機會。懲教署的「沿途有『理』」計劃和警队的「特別項目」，正是這種法治精神的具體實踐。

第二，這些年輕人是香港的未來，他們的改過自新關乎社會的長遠和諧。筆者完全認同鄧局長形容這些年輕人心腸不壞，只是被假新聞利用、被煽動。我在監獄中的所見所聞，完全印證了這一點。他們不是生來就仇恨社會，而是在資訊繭房中被誤導。當他們有機會接觸真實資訊、重新認識國家的發展，大多數人都能回歸理性。如果社會願意接納他們，他們完全可以成為建設香港的積極力量。內地交流團的親身體驗，正是幫助他們打破資訊繭房、重建認知的重要一步。

第三，國家發展的機遇，同樣屬於這些願意改過的年輕人。國家正在制定「十五五」規劃，香港作為國際金融、航運、貿易中心，將迎來新的發展機遇。大灣區建設、「一帶一路」倡議、創科發展……這些都需要大量有抱負、有能力的年輕人參與。那些曾經迷失但已改過自新的青年，只要願意把握機會，同樣可以融入國家發展大局，為香港和國家的繁榮貢獻力量。筆者認為多舉辦粤港澳大灣區的考察活動，讓他們親眼看到大灣區的蓬勃生機，正是為他們打開通往未來的大門。

筆者特別希望這些年輕人能夠珍惜這些內地交流的機會。親身走進內地城市，親眼看看國家的發展成就，親手觸摸時代的脈搏，比任何說教都更能幫助他們建立正確的國家觀和歷史觀。當他們看到高鐵網絡的便捷、科技創新的飛躍、城市建設的進步，他們會明白，香港的未來與國家的發展密不可分，而他們自己，也可以在這片廣闊的天地中找到屬於自己的位置。

當然，更生之路從來不易。這些年輕人重返社會後，可能面臨標籤、歧視、就業困難等現實問題。筆者認為是需要社會大眾以包容的心態接納他們，給予他們公平的機會。同時，他們自己也要用實際行動證明改變——勤奮工作、遵守法律、服務社會，用時間和誠意贏回社會的信任。

鄧局長在訪問中說，警隊的「特別項目」是在法律規限下進行的，細節不便透露。但筆者可以相信，只要方向正確、依法辦事，這類更生計劃值得支持。懲教署的「沿途有『理』」計劃已經取得初步成效，讓一批出獄青年重返校園或就業，而擴大後的內地交流團，更將為他們提供認識國家、開拓視野的新平台。

回望過去七年，香港經歷了風雨，也迎來了由治及興的新階段。那些曾經迷失的青年，不應被永遠留在歷史的傷痕中。社會需要理解和包容，需要向前看，也需要讓每一個人都有機會參與香港的未來建設。筆者呼籲社會大眾，用包容取代排斥，用接納代替標籤，給予這些年輕人一個公平的機會。同時，筆者也寄語這些年輕人：珍惜機會，努力改過，把握國家發展的機遇，用行動證明自己，為香港、為國家貢獻你們的一份力量。畢竟，香港的未來，需要每一個人的參與。而國家的發展大局，同樣需要這一代香港青年的智慧和汗水。讓我們一起，給更生者機會，讓迷途者歸來，共同建設更美好的家園。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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