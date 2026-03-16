來稿｜數據中的香港：全球競爭力躍升與內部結構的深層變奏

來稿作者：李銘銳



在全球地緣政治複雜多變、主要經濟體增長放緩的背景下，香港特別行政區在2025年至2026年度交出了一份「逆勢上揚」的成績單。根據香港立法會發布的截至2026年2月28日的最新數據顯示，香港在多個國際權威排名中大幅躍升，經濟增速加快，財政狀况改善。然而，在亮麗的數字背後，人口老齡化的深化與勞動力市場的微妙變化，也揭示了香港經濟正在經歷的深層結構性調整。



一、 國際認可反映競爭力全面回歸

截至2026年2月的數據顯示，香港在全球舞台上的影響力正在以肉眼可見的速度恢復與增强。

香港多個世界/地區排名均有上升。（立法會文件截圖）

最引人注目的是瑞士洛桑國際管理發展學院發布的三大競爭力排名。香港的世界競爭力排名從2024年的第五位躍升至2025年的第三位；世界數碼競爭力排名從第七位升至第四位；世界人才競爭力排名更是從第九位一舉衝至第四位。這組數據極具含金量，它不僅意味着香港的營商環境、政府效率得到國際認可，更說明在數字經濟轉型和人才爭奪戰中，香港正重新奪回主動權。

同樣具有風向標意義的還有全球金融中心指數。在紐約、倫敦之後，香港穩居全球第三，且評分持續走高。恒生指數在截至2026年2月27日的一年內，從22,941點大幅攀升至26,630點，這不僅是資本市場的情緒回暖，更是國際投資者對香港法治環境、資金自由港地位投下的信任票。

此外，清廉指數從全球第17位升至第12位，全球創新指數從第18位升至第15位，全球城市指數從第九位飆升至第四位。這一系列排名的躍升形成了一條清晰的上升軌迹，證明香港在經歷了前幾年的挑戰後，其作為連接中國內地與世界的「超級聯絡人」角色不僅未被削弱，反而更具韌性。

二、復蘇的經濟與厚實的財政，勾勒出香港發展的雙重底氣

國際排名的提升，根植於扎實的宏觀經濟數據。2025年，香港本地生産總值實質增長達到3.5% ，高於2024年的2.6%。這一增速在全球發達經濟體中表現亮眼。人均本地生産總值也上升至444,302港元，世界排名提升一位至第21位。

2026年香港人均本地生產總值世界排名比2025年上升一位。（立法會文件截圖）

更值得關注的是政府財政狀况的顯著改善。2025-2026年度，政府綜合帳目錄得29億港元盈餘，而2026-2027年度預算盈餘預計將擴大至221億港元，佔本地生産總值的0.6%。財政儲備在2026年1月底回升至7,422億港元，較去年同期增長近10%。外匯基金的累計盈餘更是大幅增長至9,763億港元。這些數字標志着香港已逐步擺脫過去幾年的財政壓力，公共財政的穩健為未來應對不確定性提供了充足的「彈藥」。

2026年香港財政儲備較去年同期增長近10%。（立法會文件截圖）

在貿易領域，2026年1月的數據尤為强勁。整體出口飈升33.8% （由3891億增至5206億港元），其中對內地出口增長超過40%。進口同步增長，但值得注意的是，香港對內地和美國的貿易順差均在擴大。這反映出在全球供應鏈重組的過程中，香港的轉口樞紐地位依然穩固，甚至在區域貿易協定深化的背景下獲得了新的動能。

2026年1月香港商品出口同比增長超過40%。（立法會文件截圖）

三、 銀髮社會的到來，考驗香港可持續發展的承載能力

然而，繁榮的數據背後，香港社會正經歷着深刻的人口結構變局。2025年年底，香港總人口微增至751萬，但「銀髮化」趨勢加速。65歲及以上人口占比已達到24.2% ，較2024年的23.4%上升0.8個百分點。這意味着每四個香港人中，就有一位是長者。同期，15-64歲的勞動人口占比降至66.3%，絕對數量也减少了約2.7萬人。

香港老齡化日趨嚴重，勞動人口減少。（立法會文件截圖）

人口老齡化直接反映在勞動力市場上。雖然2025年底至2026年初的總勞動人口維持在380萬左右，但勞動人口參與率從57.0%下降至56.7%，失業率從3.0%小幅攀升至3.9%。儘管就業收入中位數有所上漲（達到22,500港元），但失業率的上升需要警惕，這既是經濟轉型中的摩擦性失業，也可能隱含着年齡結構與技能錯配的問題。

2026年1月來港旅客數量有增加，但其中內地遊客佔比有下降。（立法會文件截圖）

與此同時，訪港旅游持續復蘇，2026年1月訪港旅客達481萬人次，較去年同期微增。相關數據還顯示旅客人均消費數據呈現出分化趨勢，內地過夜游客人均消費從4,958港元升至5,047港元，長途地區（美洲、歐洲）游客消費能力强勁，但短途地區（北亞、南亞及東南亞）游客消費意願有所下滑。這意味着旅游業的復蘇正從「流量恢復」轉向「質量提升」，如何吸引高增值過夜客仍是未來的課題。

四、 主動對接國家「十五五」規劃，做好香港首個「五年規劃」才能在變局中開新局

國家「十五五」規劃綱要日前正式發布，明確支持香港鞏固提升競爭優勢，支持香港更好融入和服務國家發展大局，為香港未來五年發展方向作出戰略性指引。當前，香港特區政府已着手研究編制回歸以來首份五年規劃，這不僅是香港主動對接國家戰略、深度融入發展大局的里程碑式舉措，更是破解自身發展瓶頸、激活高質量發展動能的重要着力點，戰略意義極為深遠。做好香港首份五年規劃，應緊扣國家2035年基本實現中國式現代化的宏大目標和「十五五」時期作為承先啟後關鍵階段的戰略導向，立足香港各項數據反映的客觀情況，精準發力，主動對接。

綜觀這份截至2026年2月的數據報告，香港正呈現出一種「雙重結構」的圖景。一方面，國際金融中心的磁吸效應持續增强，創新與人才競爭力顯著提升，財政儲備雄厚，貿易活力充沛。這證明了在「一國兩制」框架下，香港的自由港優勢、法治環境與國際規則銜接的能力依然堅不可摧。另一方面，社會內部正經歷着不可逆轉的人口老化進程。這要求政府必須完善人口发展战略，促进人口高质量发展。加快銀髮經濟的布局，協調發展大灣區養老事業，健全相關産業協同發展政策機制，促進老有所養、老有所為、老有所樂。同時，要在引進外來人才與提升本土勞動參與率之間找到更精準的平衡點。

2026年的香港，不再是單純尋求「恢復」，而是在複雜的內外環境中尋找「重構」與「升級」的路徑。數據告訴我們，這座城市的根基依然穩固，但要想在全球城市的激烈競爭中繼續保持領先，就必須堅持和完善行政主導，在應對結構性挑戰時拿出更具前瞻性的智慧與魄力。

作者李銘銳是全國港澳研究會香港特邀會員，香港政策研究所研究顧問。



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