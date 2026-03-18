民思政策研究所｜營運者需警惕「速食文化」——青年宿舍不止於安身

來稿作者：葉浚生



近月圍繞青年宿舍的公共討論，愈來愈像在討論一門住宿生意：有青年宿舍項目面臨租約調整與營運優化，有酒店因教育局推出「城中學舍計劃」而轉型經營學生宿舍，亦有酒店業隨旅遊復甦而重整市場定位。這些現象固然同處一個住宿市場，彼此之間亦難免互相牽動，但若將它們簡單放在同一框架下比較，討論便容易失焦。



說到底，這不只是比較方法的問題，更是政績觀的問題。若只見床位、不見功能，只見市場、不見民生，只問短期回報、不問長遠成效，青年宿舍便很容易被當成一門短租生意去理解，而不是一項面向青年成長、需要久久為功的公共政策。



討論失焦：青年宿舍不是另一門住宿生意

近年公共討論常把青年旅舍、青年宿舍與學生宿舍並置而論，彷彿三者只是不同類型的短期住宿安排。然而，這種比較並不準確。學生宿舍主要服務在學人士，青年旅舍偏向短期流動住宿；青年宿舍所處理的，卻不只是住宿供應問題，而是本地青年在人生起步階段的過渡需要。若將三者混為一談，便容易把青年宿舍簡化為一般短租安排。

青年宿舍若只被理解為廉租住宿，其潛力便會被低估。它提供的，不只是一個房間，而是一段讓青年站穩腳步、積累能力、重整方向的過渡時間。這也是它與一般短租安排最根本的差異。

由住屋紓困到成長平台：政策定位已經改變

香港青年宿舍政策早期以住屋紓困為主，核心是紓緩青年離家自立但未能即時置業的壓力，某程度上亦帶有修補房屋階梯的意味。其後，政策由單純住屋補充，逐步轉向過渡支援。到了2022年後，隨着民政及青年事務局成立，以及《青年發展藍圖》出台，青年宿舍更被正式納入整體青年發展框架，與學業、就業、創業、置業等目標扣連。

青年宿舍的制度定位，已不再只是「有冇地方住」，而是如何在人生起步階段，為青年提供較有利的成長環境。問題在於，定位雖已提升，落地卻未必完全對位。

核心問題：平台是否穩定、支援是否對位

青年宿舍若要真正承擔成長平台功能，關鍵不在活動多少，而在於平台本身是否具備兩個條件：一是穩定，二是主題化。沒有穩定性，青年難以建立生活節奏、人際網絡與發展規劃；沒有主題化，不同背景、不同方向、不同節奏的人被機械地放在同一空間之中，社群便難以真正形成，支援亦難以做到對位。

以香港青年協會青年宿舍PH2為例，由於項目建基於較長期、較穩定的用地條件，住戶對未來的時間預期相對清晰，較有條件逐步建立生活節奏、人際網絡及發展方向。與部分PH2宿友交談可見，當住宿具備較穩定的延續性，住戶對發展規劃與社群參與往往更有耐性，也更有空間慢慢累積。這說明青年宿舍若只求短期填滿床位，而沒有較穩定的發展環境，便難以真正承擔成長平台功能。

而所謂主題化，並不是把青年宿舍包裝成噱頭式品牌項目，而是按較接近的產業方向、生活需要與發展目標，設計出更有對位性的居住與支援環境。例如創科、設計、文化創意、社會企業，甚至某些專業服務領域，都可以按實際需求發展出較有主題特色的青年宿舍。重點不只在於把相近背景的人放在一起，更在於把原本零散的支援服務，與床位本身打包成一個完整方案。

現時不少青年宿舍的挑戰，正正在於兩方面仍有提升空間：一是穩定累積的條件未必充分，二是主題定位與對位社群仍未夠清晰。結果容易停留在「有地方住，再配合一些活動」的層次。若缺乏較穩定的平台、較清晰的社群主題，以及較持續的資源連結，活動再多，成效亦未必容易充分發揮。

改變觀念：青年宿舍囿於「短期回報」思維

青年宿舍要實現平台穩定、支援對位，關鍵不在操作層面，而在政策思維。若從短期數字、即時回報出發，再好的設計也會變形。因此，推動青年宿舍從「安身」走向「成長」，核心是樹立正確政績觀。

在香港語境下，營運者必須警惕市場急功近利的「速食文化」。一旦這種短期邏輯滲入宿舍運作，青年宿舍便很容易被理解為只講租值、回報和周轉的住宿安排，而不再是一項承托青年成長的制度。這種思維亦會對青年造成錯誤示範，引導青年追逐「快錢」，令原本以青年成長為本的政策，逐步被拉向較重視周轉、數字與即時成效的方向。

香港常被批評科技不夠、創新不足，問題未必只是資金多少或人才有無，更深層的原因，是這座城市長期缺乏讓人試錯、容許人慢慢摸索的空間。正因如此，青年宿舍不只是一個提供空間的安排，更應是一個培養耐性、容納試錯、支撐長期積累的場域。

青年宿舍政策的初心本身並沒有問題，但在執行、評估與輿論過程中，短期回報思維容易不知不覺滲入其中。政策能否守住初心，往往不只取決於設計本身，也取決於背後採取的是甚麼樣的政績觀和發展觀。正確政績觀的要義，在於人民為本、着眼長遠、務實有為。青年成長、社群建立與能力積累，本來就不可能一蹴而就；唯有先建立正確政績觀，才可能為青年宿舍營造較長線的制度環境，並帶動耐心資本形成。當長遠眼光逐步成為共識，市場的價值排序也會隨之改變，不再只看租值高低與退出時間表，而會更有耐性地思考如何把青年宿舍做成可以長久存在、穩定培養人的平台。

青年宿舍不止於安身，更要令青年成長。這種成長，不只是青年要面對的課題，也是社會各界都要補上的一課。

作者葉浚生是民思政策研究所地區幹事，元朗分區委員會委員。



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