來稿｜ai進入校園後，誰是主人誰是客？

來稿作者：葉君博



近年筆者一直關注一個問題：在人類與人工智能（ai）愈來愈頻繁交流的環境中，人應如何在使用ai的同時，仍然保持自己的判斷與位置。這種稱為「與ai共在」的思考，並不只是技術層面的應用問題，而是關於人類在決策、學習與思考過程中，如何在工具愈來愈強大的情況下，仍然保有自己的提問能力與責任。



當這個問題被帶進教育場域時，情況便格外值得觀察。不少學校開始嘗試將ai作為教學輔助工具。然而，筆者與不同教師、學生與家長交流的過程中，筆者逐漸發現：ai的出現並沒有單純地減輕教師的工作，反而正在重新塑造教師的角色與判斷。



本文將人工智能寫作「ai」而非「AI」，以突顯人類主體性在場。



教育重心轉向「提出問題」

在不少教育討論中，ai常被簡化為「提示詞（Prompt）」的技術問題，彷彿只要掌握提示詞技巧，老師與學生便能有效運用ai。然而在與多位教師的訪談中，他們普遍指出，真正困難的並不是輸入提示詞，而是如何提出真正能推動思考的問題。

在ai可以迅速生成答案的情況下，教育的重心逐漸由「獲得答案」轉向「提出問題」。教師不但需要重新學習如何提問，更要引導學生在ai提供資訊後，繼續延伸思考與追問。某程度上，ai並沒有取代思考，反而把提問能力推到教育的核心位置。

ai沒有減少教師工作量

另一個常見的想像，是ai能減輕教師的工作量，但實際情況往往並非如此。

ai生成教材、筆記或練習題固然快速，但教師仍然需要判斷：這些內容是否準確？是否適合學生程度？是否需要再作事實核查？應該教到什麼深度？更進一步，有些學校開始嘗試利用ai為學生提供持續評估與學習分析，但教師往往仍需重新檢視這些評估結果，判斷其是否可靠、是否真正反映學生的學習情況。

換言之，ai並沒有取代教師的專業判斷，而是把教師的工作從「準備內容」轉移到「判斷內容」。

學生與家長有不同擔憂

ai進入校園後，不同持份者的反應其實相當有趣。

不少中學生關心的是效率。他們希望ai能幫助自己在短時間內整理不同科目的知識，從而把更多時間放在理解課堂內容。然而，部分小學生反而對ai表現出保留態度，有學生甚至直白地說，擔心使用ai會讓自己「變蠢」。這種反應顯示，即使是學生本身，也開始意識到科技與思考能力之間的微妙關係。

家長的反應則帶有另一種焦慮。有些家長在看到ai可以即時分析學生錯題並提出改進建議後，反而開始思考：如果ai可以做到這些，那家長在陪伴孩子學習中的角色會變成什麼？未來是否仍然需要補習？甚至有人開始重新思考家庭在教育中的位置。

ai時代的教育是倫理問題

從教師的提問能力、專業判斷，到學生與家長的不同反應，可以看到ai進入校園後所帶來的問題，並不只是技術問題，而是一個關於教育角色與人類判斷的問題。當ai可以快速生成知識與答案時，教育的核心或許不再只是傳遞知識，而是重新思考：誰在提問？誰在判斷？誰在為學習負責？

ai或許可以成為教學的輔助工具，但教師、學生與家長仍然需要重新理解自己在教育中的位置。也正是在這樣的背景下，ai時代的教育討論，或許不只是如何使用工具，更是如何守住人類在學習中的主體性。

作者葉君博，資深教育及戲劇工作者，長期觀察特定情境下的人際動力、語言結構與判斷過程，近年專注研究人在ai決策系統中的判斷與責任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

