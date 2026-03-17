來稿｜宰相肚裏能撐船——北京從容應對特朗普訪華

來稿作者：龍子明



美國總統特朗普原計劃3月底訪華，近日有報道指他因伊朗戰爭提出延期一個月。與此同時，美方在經貿、台海等問題上的一系列動作，也為此次訪問蒙上了厚重的算計陰影。國際輿論普遍對此訪成效不抱期待，北京方面的表態也一貫冷靜。然而，中國依然會以正式外交禮儀做好了接待準備。這種「不抱幻想，但保持開放」的姿態，恰恰是「宰相肚裏能撐船」這一東方智慧在現代大國博弈中的生動體現。北京從容以對的背後，絕非簡單的隱忍或被動，而是一種基於實力與清晰戰略認知的主動塑造。



看穿美方邊打邊談套路

「宰相肚裏能撐船」，其精髓在於胸懷與格局，在於為了更長遠、更宏大的目標，能夠包容眼前的紛擾與算計。將這一智慧投射到中美關係當前狀態下的元首外交，北京的選擇便有了清晰的脈絡。

首先，北京的「不抱幻想」是戰略清醒的基石。從特朗普政府近期重啟針對中國的「301調查」，到醞釀新一輪對台軍售，美方「邊談邊打」的套路已無新意。北京對此有極為清醒的認知：無論白宮主人是誰，美國對華戰略競爭與遏制的基調在短期內不會改變。

主動定義大國相處格局

其次，保持對話管道本身，就是一種重要的戰略資產。在美方不斷尋求「脫鉤斷鏈」、製造陣營對立的背景下，維持最高層的直接溝通具有不可替代的價值。這不僅是管控分歧、防止誤判的「保險栓」，更是向國內民眾、國際市場以及全球盟友體系展示「局勢仍在可控範圍內」的關鍵信號。特朗普來或不來，對話的門開在這裏，來的主動權看似在美方，但設定場合與氛圍的主動權，部分已在北京手中。

最重要的是，接待行為本身，即是向世界傳遞的強烈信號。中國以大國禮遇接待一位對華極不友善的美國總統，哪怕其國務卿仍在中國的制裁名單上，這種舉動本身就在定義何為「負責任大國」的涵養與定力。

展現不動如山歷史定力

北京的視野從未局限於中美雙邊關係。對待特朗普此次訪問的態度，深深嵌入了其對當前「百年未有之大變局」的判斷與應對之中。北京今日能以「不動如山」的姿態對待特朗普充滿變數的訪問，根本底氣來源於中國綜合國力的歷史性提升與內政外交的成熟自信。這標誌着中國外交哲學在實踐層面的一個重要演進：從昔日的「韜光養晦」，轉變為在具備實力的領域「主動塑造」。

今天，中國的「不變」是一種基於強大實力和戰略定力的從容。這個「不變」，是對自身發展道路的信心，是對多邊主義和國際關係基本準則的堅守。在此前提下，中國的「萬變」則體現在更為積極、更有建設性的全球行動上：推動全球發展倡議、全球安全倡議，在氣候變化、公共衛生等領域提供公共產品，在地區熱點問題上擔當調解人。

東方智慧破解極限施壓

因此，接待特朗普，只是這盤大棋中的一步。北京不再被動地期待或擔憂對方出什麼牌，而是按照自己的節奏和邏輯，佈局自己的棋譜。來，則按外交禮儀相待，在溝通中明確立場、探明意圖、管控風險；不來，則責任在彼，國際社會自有公論，中國的外交與內政不會因此受到任何干擾。這種「你來或不來，我自巋然不動」的從容，本身就對熱衷於「交易藝術」和「極限施壓」的對手構成一種無形的壓力。

「宰相肚裏能撐船」，於個人是修養，於大國則是戰略定力與歷史耐心的體現。北京對待特朗普訪華的態度，恰恰是這種東方智慧在波瀾雲詭的國際政治中的一次精湛運用。它超越了對於一次訪問具體成果的功利性計算，躍升至如何定義大國相處之道、如何塑造未來國際秩序的理念層面。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席。



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