張景勛｜寵物救經濟？

來稿作者：張景勛



最近參與了由愛護動物協會（SPCA）舉辦的「全城狗狗行善日2026」，港鐵更是史無前例開放重鐵網絡予已登記的近千名狗主帶同狗隻使用最尾一卡車廂，有幸見證此歷史時刻，可謂別具意義。寵物出行為經濟帶來新契機，連帶港鐵輕鐵的寵物車廂、九巴的寵物巴士也提供周末及假日出行服務，足證社會已慢慢接納寵物出行；面對寵物友善所帶來的「牠經濟」，寵物出行的便利性可帶動寵物家庭的出門意欲，從而加強人流，社會間更有聲音建議重新修訂寵物食肆條例，讓餐廳可藉此吸引更多寵物家庭消費，迎上「牠經濟」這片藍海。



人寵共融政策：為飲食業迎來新機遇

政府將修例放寬容許狗隻進入獲批准食肆規定，預計今年中批出首階段500至最多1,000個牌照，為香港「人寵共融政策」邁出關鍵性一步。新法例下，狗主只要為狗隻繫上不超過1.5米長的牽引繩控制狗隻，由成人握持或捆綁在食肆內的固定位置，並同時嚴格遵守禁止狗隻走上餐桌等規則；只要在衞生、安全與選擇權之間取得平衡，新政策對於九龍城乃至全港社區的經濟及經營環境，實利多於弊。

自1990年代訂立的《食物業規例》，原則上禁止狗隻進入任何持牌食肆（導盲犬等工作犬除外），然而近30多年來的社會演變，本港飼養寵物的家庭與日俱增，寵物甚至被視為家庭成員，重新修訂法例已迫在眉睫。根據2024年政府統計，全港估算共有221,000隻寵物犬，對於新修訂《食物業規例》（第132X章）禁止狗隻進入食物業處所條例獲批牌照暫時只涵蓋了全港18,000多間食肆中約3-5%，顯然是階段性實施，視乎首階段社會接受程度及反應後，再緊接推出第二期申請。首階段約1,000個名額，預計全港食肆將會「爭崩頭」，期待在當前經濟正在復甦的環境下出奇制勝搶喝頭啖湯，打着「寵物友善」旗號帶來新機遇。

寵物友善：寵主及食肆的責任和選擇

對於新修訂政策，眾人最關切的必然是衛生、安全及用餐體驗三方面。即使有規管制度，仍難完全避免動物毛髮、氣味、排便及突發行為對用餐環境的影響，尤其是有過敏症、怕狗人士及攜同幼童的家庭。而新安排的關鍵，並非一刀切所有食肆「開綠燈」去招呼寵物家庭，相反是食肆經營者與顧客同樣有選擇權；食肆可因應定位、客群及店面條件而決定是否申請成為「准狗食肆」；獲批食肆須在門口當眼處張貼清晰「可攜狗隻」餐廳標示，讓顧客一目了然，從而選擇進入或另覓他店，尊重每位食客的權利。以九龍城區為例，區內大部分為傳統茶餐廳、車仔麵、泰式食店，也有新式咖啡店、小店，類型多元化。待新政策放寬後，他們大可申請牌照，讓九龍城成為寵物友善的特色景點。

預計新修訂列明所有持正式食肆牌照的食肆均可申請，惟基於安全考量，火鍋店、烤肉店等需明火煮食的餐廳將不獲受理；同時食肆需確保狗隻不得使用任何可重用餐具，必須以一次性或獨立器皿盛載水及預先包裝狗糧。至於店內環境及地面物料宜以易於消毒清潔為原則，一旦狗隻在店內排泄，須即時徹底清潔及消毒，並訂明由狗主或餐廳負責，以免糾紛。

啟德：寵物友善社區

啟德作為「寵物友善社區」的領頭羊，啟德區一直扮演着重要的角色；每逢周末假日隨處可見寵主帶同狗隻於啟德大道公園大草坪上嬉戲、在寵物友善商場AIRSIDE閒逛、隨處可見的「寵物友善角落」，甚至位於啟德郵輪碼頭的2.0 Café & Bar一直在推廣人寵共融理念，在餐廳內劃分寵物區域，讓寵主們進食時，狗隻也可在寵物區內的草地上玩耍。

值得一提是，剛剛於啟德天璽．天開幕的花廚CAFÉ同樣以自然森林系概念打造了一個的大自然空間，店內特別架設一個戶外寵物友善露台，為狗隻提供一次性水碗、狗隻專用軟墊及寵物零食，餐廳更計劃定期舉辦以寵物為主題的活動，藉此連結社區，為「寵物友善餐廳」定下一個完美演繹。

只要我們以理性態度檢視數據和實際運作經驗，配合清晰標示、嚴謹的衞生規定及持續的公眾教育，我們有理由相信寵物出行政策會成為香港經濟復甦的關鍵。

作者張景勛是九龍城區議員。



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