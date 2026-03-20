仲點論政｜正因不可知　所以要規劃

仲點論政｜劉仲恒醫生



此刻正值關鍵時刻。國際貿易爭端懸而未決，全球供應鏈亟待重整；地緣政治上，中東危機透過原油供應影響世界。值此之際，國家「十五五」規劃綱要已然發佈。特首表明政府正全速編制香港首份五年規劃，既能更主動對接國家戰略，亦可於這瞬息萬變的時代為香港繪就前路藍圖，提升經濟持續繁榮之機率。



我們研讀經濟學時，教科書向來將「自由經濟」與「計劃經濟」視為對立的兩種模式。然而筆者必須強調：政府規劃並不等同計劃經濟；自由經濟體系亦不代表政府無所作為。即便奉行自由經濟的國家，政府仍需編制預算，妥善安排公共資源運用，這在很大程度上就是規劃的體現。

未來本質上不可知，正因其不確定性而充滿變數。新冠疫情便是明證：這場突如其來的災難令多國政府措手不及，防控工作一度陷入混亂。事後檢視，世人普遍認同，唯有妥善規劃，方為應對不確定性的最佳良方。

當然，優良規劃不僅能應對疫情般的突發衝擊，更能妥善調配政府資源，處理積弊已久的「慢性」問題。問題延續日久，正顯示現行架構與資源未能有效解決。因此，政府有必要審視涉及慢性問題的全面局勢，透過規劃構思更徹底的解決方案。

規劃面向未來。身處百年未有之大變局，我們的目標至為明確：保持並鞏固香港國際競爭力，最大程度確保繁榮前景。規劃正是達成此目標的最有效工具——它能降低風險、把握機遇，並最大程度提高實現預期結果之可能性。規劃需要長遠思考，意味着從政者必須權衡各種影響未來的因素及其相互作用，從而作出最符合民眾福祉的決定。

世人常談可持續發展，而良好規劃正是其基石——滿足當代社會需求之際，務必確保不犧牲子孫後代利益。因此，規劃亦屬道德責任：既然規劃的是未來，政策理應保護年輕人及未來世代的福祉。

筆者深信，未來雖難預測，我們仍能憑藉規劃從容面對種種不確定性。進行規劃並非摒棄自由經濟，而是體認到良好規劃與高效市場相輔相成，方能發揮最大效益。政府編制首份五年規劃，正是為了讓香港更好把握機遇，搭上「十五五」規劃的快車，更有力保障日後的成功。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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