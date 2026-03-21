來稿｜解碼「十五五」：從國家經濟目標看香港發展定位

來稿作者：鹿崇崗



全國兩會剛剛閉幕，國家未來五年的發展藍圖——「十五五」規劃（2026-2030年）正式獲得通過。對香港而言，這不只是一份宏觀經濟文件， 而是一張直接影響自身定位與發展路徑的國家路綫圖。如果讀不懂「十五五」， 就很難回答一個重要問題：未來五年， 香港應該往哪裏走？規劃提出了20項主要指標，涵蓋經濟發展、創新驅動、民生福祉、綠色低碳、安全保障五大領域。



對於關心經濟的讀者來說，以下幾個核心目標尤其值得關注：

（鹿崇崗提供）

1. 增長目標更「靈活」，但追求更「實」。「保持在合理區間」意味著不為了湊數字而粗放發展，而是把精力放在調結構、提品質、惠民生上。2026年4.5%-5%的增速目標，放在全球看仍然是「優等生」——國際貨幣基金組織預測2026年全球經濟增長3.3%。

2. 民生指標更「細」。規劃不只盯著宏觀數字，更關注普通百姓的切身感受：人均預期壽命要提高到80歲，養老機構護理型床位佔比提高到73%。這些指標件件關乎生活品質，也為香港的醫療、養老等專業服務打開了新空間。

3. 綠色和安全成為「硬約束」。八個約束性指標中，有五個涉及綠色低碳；糧食與能源安全被放在突出位置。在複雜的國際環境下，這説明一個清晰的信號：發展的前提，是安全。

「十五五」規劃首次明確支持香港構建大宗商品交易生態圈、加快發展北部都會區、打造國際高端人才集聚高地。這些新提法，正是基於國家發展大局對香港角色的新期待。國家需要高品質創新，香港的科研和國際化平台可以參與；國家需要擴大內需和消費升級，香港的品牌和專業服務可以切入；國家需要綠色轉型，香港的綠色金融可以賦能。理解了前面的經濟目標，就不難明白香港可以在哪些方面發力。

經濟學模型拆解「十五五」的經濟政策邏輯

上一部份我們看了「十五五」要達成什麼目標。這一部份我們來問一個更深入的問題：國家打算用什麼方法達成這些目標？這些方法背後，有什麼經濟學道理？對於熟悉高中或大學入門經濟學的讀者來說，有幾個經典模型可以幫助我們看懂政策制定者的「算盤」。

IS-LM模型：看懂「雙擴張」的宏觀調控

2026年《政府工作報告》提出兩大政策方向：「更加積極有為的財政政策」和「適度寬鬆的貨幣政策」。經濟學裡，這叫「雙擴張」政策組合。我們可以用IS-LM模型來理解。

IS曲線代表實體經濟——利率低的時候，企業借錢投資、民眾借錢買樓，經濟活動增加；利率高的時候，大家借錢意願降低，經濟降溫。LM曲線代表貨幣市場——央行「放水」（增加貨幣供應），利率會受壓向下；央行「收水」，利率則會上升。兩條曲線的交點，就是經濟的均衡點。政府做兩件事：財政政策擴張，增加政府支出、發行超長期特別國債1.3萬億元，讓IS曲線向右移動；貨幣政策擴張，保持流動性充裕、引導融資成本低位運行，讓LM曲線向右移動。

（鹿崇崗提供）

IS-LM模型示意圖。IS曲線代表實體經濟，LM曲線代表貨幣市場。財政擴張使IS曲線從IS₀右移至IS₁，貨幣擴張使LM曲線從LM₀右移至LM₁。

圖中箭嘴清晰顯示政策傳導路徑：經濟從政策前的均衡點E₀（對應產出Y₁），在「雙擴張」政策推動下，移向新的均衡點E₁（對應產出Y₂）。箭嘴末端所對應的利率r₁，與政策前的利率r₀位置非常接近（圖中未另標出r₀），一眼就看得出本輪宏觀調控的重點。

但這張圖的重點， 並不在於是否出現「利率完全不變」，而在於財政與貨幣政策的協同作用。如果只有財政擴張而缺乏貨幣配合，IS曲線右移將推高利率，對民間投資和消費產生「擠出效應」，削弱刺激效果。

因此，貨幣政策的角色，不是單純壓低利率，更重要的是，確保利率水平不至於上升到影響企業投資和居民消費，從而干擾財政擴張對經濟的拉動效果。 這正是規劃草案中所強調的「加強財政、貨幣政策協同」——在刺激總需求的同時，為經濟運行營造一個相對平穩的金融環境。

用一個比喻來説：這就像兩個人同時推一架卡住的車：財政政策負責提供推力，貨幣政策則確保方向與阻力不會拖後腿， 兩者配合， 車子才能向前， 而不致偏向一邊。

生產函數與新質生產力：看懂長期增長的「引擎」

IS-LM模型解釋的是短期波動，但「十五五」更關心的是長期競爭力。這就要引入「新質生產力」這個概念。經濟學裡有一個基礎的生產函數：Y = A × F(K, L)。意思是總產出取決於技術水平（A）、資本投入（K）和勞動投入（L）的組合。過去幾十年，中國經濟增長很大程度上靠的是K（投資建廠、買機器）和L（大量勞動力）的投入。但現在這兩個引擎都在放緩——人口老化、投資回報率下降。

「十五五」規劃明確提出「以科技創新引領新質生產力發展」，說白了就是要把增長的動力從靠「量」轉向靠「質」，提升生產函數裡的A（全要素生產率）。規劃的具體部署包括培育新興產業（新一代信息技術、新能源、生物醫藥、航空航天），佈局未來產業（量子科技、腦機接口、具身智能），以及推動數智化轉型——從「數字經濟」升級為「智能經濟新形態」，讓人工智能賦能各行各業。這些都指向同一個目標：讓同樣的資本和勞動，能產出更多、更好的產品和服務。以前是「多請人、多開機器」來增產；現在是「請更聰明的人、用更智能的機器」，用同樣的人手和設備做出更多東西。這就是「新質生產力」的經濟學本質。

「投資於物」與「投資於人」：看懂民生導向

「十五五」規劃有一個很特別的提法：「堅持投資於物和投資於人緊密結合」。

傳統上我們講「投資」主要是指投資於「物」——基建、廠房、機器設備。這些當然重要，規劃也提出了一系列重大工程：雅下水電工程、三峽水運新通道、衛星互聯網。但規劃同時強調「投資於人」——教育、醫療、養老、托育。為什麼？因為從經濟學看，人力資本也是生產要素，而且回報率可能更高。規劃設定的民生指標包括人均預期壽命提高到80歲、勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年、養老機構護理型床位佔比提高到73%。這些都是「投資於人」的具體體現。一個更健康、更有技能、晚年更有保障的人口，本身就是更高質量的勞動力，反過來又能支撐經濟增長。

投資基建就像給經濟「修路」，路通了車能跑得快；投資於人就像給經濟「造車」，車造得好，同樣的路能跑出更遠的距離。兩者缺一不可。

用這幾個經濟學模型，我們可以把「十五五」的複雜政策梳理成一條清晰的邏輯線：

IS-LM模型解釋了為什麼要「雙擴張」——短期穩增長。

生產函數解釋了為什麼要「新質生產力」——長期提質增效。

人力資本理論解釋了為什麼要「投資於人」——發展的最終目的是人，人的提升反過來促進發展。

對香港而言，看懂這條邏輯線，就能看清自己的位置：國家需要高質量創新，香港的科研和國際化平台可以參與；國家需要消費升級，香港的品牌和專業服務可以切入；國家需要綠色轉型，香港的綠色金融可以賦能；國家需要人口高質量發展，香港的醫療、教育、養老服務有合作空間。

香港的機遇——在國家藍圖中找到自己的位置

前兩部份我們看了「十五五」的目標和政策邏輯。這部份來回答一個更迫切的問題：這些政策跟香港有什麼關係？香港可以做什麼？一個重要的新動向值得留意：香港特別行政區首次啟動自身五年規劃的制定工作，由行政長官李家超領導跨部門專班統籌，預計今年內完成。這份「香港五年規劃」將對接國家「十五五」，涵蓋國際金融中心、科創中心、航運貿易樞紐、人才高地建設等重點領域。財政司司長陳茂波解釋說：「作為國家的特別行政區，香港須持續深入了解和學習十五五的思路，透過了解宏觀布局，我們才能更好地融入其中；透過理解國家發展的需要，我們才能更好地服務大局。」換句話說，看懂國家需要什麼，才能知道香港能貢獻什麼；知道貢獻什麼，才能分享國家發展的紅利。結合「十五五」規劃的新提法和香港自身的優勢，我們可以梳理出三個清晰的機遇方向。

第一、金融升級：從「傳統中心」到「多功能樞紐」

「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位。細看具體表述，內涵比以往更豐富。

離岸人民幣業務樞紐。預算案已將人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億元人民幣，推動在港推出國債期貨。國家推動人民幣國際化，香港是最理想的「試驗場」和「助推器」。

國際資產及財富管理中心。香港IPO融資規模2025年重奪全球領先地位，全年119家企業上市，募資2858億港元，其中94%來自內地。這說明內地企業仍然視香港為首選融資平台。

國際風險管理中心。這是一個相對較新的定位。隨着氣候風險、地緣政治風險上升，風險管理需求激增，香港的保險和再保險市場可以發揮作用。

大宗商品交易生態圈。這是「十五五」規劃首度加入的支持方向。預算案已提出為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，吸引相關企業落戶香港。

以前的香港金融中心像一家「百貨公司」，主要做股票買賣；未來的香港要變成「金融超級市場」，提供人民幣服務、資產管理、風險對沖、大宗商品交易等多元化產品。國家需要甚麼，香港就提供甚麼。

第二、創科與AI：從「南金融」到「北創科」的雙引擎

「十五五」高度重視科技自立自強和「人工智能+」行動，香港在其中的角色清晰可見。

「AI+」與產業發展。預算案宣布成立「AI+與產業發展策略委員會」，注資河套香港園區和新田科技城，推出100億元「創科產業引導基金」。政府還撥款5000萬元推動全民AI培訓，資助大學開設STEAM課程。

科研數據「過河」。河套深港科技創新合作區正在探索人員、物資、資金及數據的便捷流動。科研數據及生物樣本「過河」的具體方案正在制訂，這對於生物醫藥、人工智能等領域的研發至關重要。

「深圳-香港-廣州」創新集群。2025年，這一創新集群躍居全球創新指數榜首。香港擁有五所世界百強大學，基礎研究實力雄厚；深圳產業化能力突出，兩地強強聯合，正是「十五五」強調的「因地制宜發展新質生產力」的生動註腳。

如果說傳統的「南金融」是香港經濟的「心臟」，負責血液（資金）循環；那麼「北創科」就是正在發育的「大腦」，負責思考未來、創造新價值。兩者協同，香港才能「身心康泰」。

第三、內聯外通：從「超級聯繫人」到「超級增值人」

特首李家超提出一個新概念：香港要扮演「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。這兩個詞的差別，正好說明香港的新定位。

企業出海的「起錨地」。內地企業「走出去」是國家戰略，而香港擁有逾百年海外網絡根基、普通法體系、簡單低稅制，完全有能力成為內地企業拓展國際市場的首選平台。預算案提出設立跨界別專業服務平台，集合法律、會計、財務等專業服務，支持內地企業以香港為基地出海。

國際教育樞紐。蔡冠深常委提出吸引外國留學生來港就讀的新賽道。香港擁有五所世界百強大學，教育質量國際公認，既有助為全球培養人才，也能帶動本地經濟。

低空經濟跨境發展。預算案將低空經濟定位為智慧城市發展及區域融合的新增長引擎。目前已啟動32個試點項目，2026年初的新一輪試點將擴展至載客試驗、跨境通道等。

以前香港是「超級聯繫人」，像一座橋，讓人從這邊走到那邊；未來要做「超級增值人」，像一個平台，不僅讓大家過橋，還在橋上提供餐飲、住宿、諮詢服務——讓過橋的人帶着更多收穫離開。

討論機遇的同時，不能忽視「高水平安全」這個前提。香港國安法落地後，市場注入穩定性和確定性，財政狀況改善、經濟增長預期向好，各國投資者紛至沓來。這證明維護國家安全，是保障經濟穩健、社會信心的基石。

展望「十五五」，相信在中央政府的領導下，在特區政府的謀劃和社會各界的共同努力下，香港一定能夠牢牢把握國家規劃帶來的重大機遇，在國家現代化建設中發揮更大作用，更好地融入和服務國家發展大局——這既是香港的機遇，也是香港的使命。

注：本文參考了《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》、2026年政府工作報告、《香港特別行政區2026-27年度財政預算案》及媒體報道。

作者鹿崇崗，從事政策研究工作，是前中文大學划艇隊員。



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