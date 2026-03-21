來稿｜殺校危機中的三條出路——影視化、宿舍化、重建化

來稿作者：溫志倫



日前教育局發信公佈15間小學獲派零班，相關學校因而面對殺校的風險和挑戰。縱使教育局提供了優化的合併方案，並且提供了合併後三年的免死金牌，亦配套相應資助以鼓勵學校合併，惟政策成效仍有待觀察。姑勿論相關政策的成效如何，隨着出生下跌，社會各界必須共同思考如何探討破局之道。同時，應從不同角度出發，因應各校實際情況，制訂短、中、長期配套措施，以紓緩業界壓力。



改建影視基地

留住集體回憶

以中西區的新會商會學校為例，該校坐落於文化底蘊深厚的地段，更是不少電影和劇集的取景地。如果該校最終停辦，相信不僅是校友的損失，更是香港影視文化與市民觀眾的損失。

建於1922年的舊油麻地警署，不少經典香港電影都曾在舊油麻地警署外面拍攝，令這個警署成為香港警匪片的標誌，很多旅客慕名而來。隨着收生人數下跌，班級的經營模式也有所不同。當局可考慮聯同香港旅遊發展局、相關影視公司等，將學校創新活化，打造成具電影文化特色的教學示範基地。

當局可適度放寬規管，支持學校改建為專業影視拍攝場地，並開放予公眾參觀，也可考慮進一步可透過收費參觀、場地租借等方式，補貼學校營運開支。相信獲得資助後，學校既是香港旅遊的熱門景點，亦能以自負盈虧模式持續經營。相信此方向與教育局推動的學校優化方案，在理念與成效上具有相近之處。

活化閒置校舍

打造專才宿舍

為進一步打造「留學香港」品牌，可考慮將獲派零班的校舍活化改建，把部分樓層規劃為家庭式住宿單位，以優惠租金優先提供予透過輸入專才計劃來港、並有適齡子女的家庭入住。

此模式既可彌補現時住宿供應的不足，照顧家長工作繁忙、難以兼顧子女的需要，讓孩子在穩定環境中專心學習，亦可避免由中介提供不合規住宿服務的風險，令住宿安排更為規範。專才家庭入住後的租金收入，可用以資助學校日常營運，並逐步攤還改建成本，達至即時見效、中期可持續的政策效果。此舉既能減輕專才家庭在港的租金壓力，吸引更多人才來港，亦能為學校帶來穩定額外收入，確保學生獲得合適的居住與學習環境。

專才家庭帶來的經濟乘數效應，亦有利本港整體經濟發展。教育局可參考寄宿學校模式，讓有關學校由四班彈性調整為兩班，在資源運用與辦學效益上取得更佳平衡，並從以學生數量為核心，轉向以學生素質為重點。當局可就此開展中期政策研究，推動這類小型家庭式住宿學校發展，與簡約公屋、資源優化等政策方向互相配合。

借發展商之力

重返原址辦學

教育局的優化方案固然具一定吸引力，然而從辦學團體角度出發，學校合併後能否因應人口變化再度分拆、重返原址辦學，仍值得深思。

有關政策不妨因地制宜，以彈性方式處理。以鬧市中的鮮魚行學校為例，該校當年成功救亡，堪稱教育界經典，更充分展現不屈不撓的獅子山精神。若有學校選擇合併，政府可推動跨部門協作，將有關學校用地重新規劃，交由私人發展商拆卸重建。有關項目一般只需三至四年便可完成起樓，而鬧市用地亦深受私人發展商歡迎，具很高可行性。

當局亦可彈性處理用地安排：例如容許學校改變用地性質並進行拍賣，在新建之私人大廈內開辦學校；並要求發展商在原址重建項目中預留合適樓層，讓原辦學團體日後可重返原址繼續辦學。相信引入住宅人口後，可為學校帶來穩定長遠的收生來源，實現教育與城市發展雙贏。

危機中有轉機

關鍵事在人為

無論採用何種方案，相信隨着少子化的出現，本港教育在質與量的平衡上，均須展開深層次改革，包括優化及精簡班級結構。每間學校的存在，都有它的故事和意義，即使出生人口下跌，但通過不同的人才計劃來港的家庭，對本港教育仍然有殷切的需要。

若僅以小一入學人數作單一評估指標，不妨兼顧該15間學校整體各班級的學生規模，從而穩整體學額供應。更重要是這些學校背負了不少校友的回憶，社會意義和情緒價值。辦法總比困難多，期盼社會各界同心協力，共同攜手打造更美好的留學香港品牌，這才是香港之福。

作者温志倫是香港教育工作者聯會理事，香港政協青年聯會政策研究及培訓委員會副主任，香港未來教育協會學校聯絡部總監及香港準教師協會顧問。



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