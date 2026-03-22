進言廣達｜ONLY IN HONG KONG——高增值與體驗式的旅遊前景

來稿作者：黃進達



旅發局日前舉行「香港旅業展望2026」年度簡報會，近二千名業界代表及學者參與，場面熱鬧，當日公布的數據更令人欣喜。林建岳主席致辭時率先預告，即將推出全新主題宣傳活動，向全球展現香港多元化且獨一無二的旅遊體驗——香港獨特之處，ONLY IN HONG KONG。



簡報會上亦舉辦了兩節專題論壇，分別題為「成就會展優勢 同創經濟效益」及「開拓旅遊市場多元潛力︰新時代下的高增值與體驗式旅遊」。後者尤其聚焦客源市場動態及旅客消費數據，前瞻拓展高端旅遊的策略，與筆者積極倡議的方向不謀而合。

全球高端客群心態轉變

《香港旅遊業發展藍圖2.0》提出，香港旅遊業會集中吸引高增值過夜旅客來港，同時積極開拓具潛力的客源市場。較早前旅發局已表示，會與政府及業界緊密合作，透過推動高增值客群來港，致力提升旅遊業對香港整體經濟及社會發展的貢獻。

何謂「高增值旅客」？這群體的特色，除了單次旅行消費金額較高之外，更在於對旅遊體驗有較高期望——他們渴望深入接觸當地的傳統、文化與自然，從中深化知識、獲得靈感。滿足這批旅客的好奇心、探索精神與文化需求，正是未來全球旅遊業界圍獵的方向。

與此相呼應，國際高端旅遊市場正經歷一場深刻變革，產品趨向迎合上述需求。有高端旅遊服務公司發布的《2026年高端體驗式旅遊現狀》報告指出，美國富裕旅行者的出行動機，正從「身份地位」轉向「情感體驗」。報告歸納出旅行者三大關鍵需求：情感連結、時間和私隱。傳統的奢華旅遊着重消費與排場，但新時代的奢華定義已轉向「情感投資回報率」——透過旅行鞏固家庭關係、加深自我認知、創造難忘的文化體驗。

另一個不能或缺的因素，在於全球局勢不穩，旅客尋求安全出行，避免前往觸發連場戰火的地區，香港旅遊安全可謂信心保證。亦誠如旅發局所提出的ONLY IN HONG KONG口號，香港坐擁「百貨應百客」的多元文化，與大灣區其他城市有着質性區別，以往有人認為北上熱潮會衝擊香港旅遊業。香港旅遊業面臨結構性挑戰，不能走「廉價競爭」路線，而應發揮「獨佔性競爭」優勢，突顯「人無我有」的獨特價值。當香港決心積極發掘自身多元文化，推動深度遊，自然能在「一國兩制」的保護傘下，重塑無可替代的旅遊魅力。

主題體驗與深度遊興起

郵輪行業同樣亦見證了主題體驗與深度遊的發展趨勢。近期旅客在泊岸時，除了由在地旅行社引領觀光之外，更希望參與由郵輪公司安排的「大廚帶你行街市」、「與海洋生物學家參與珊瑚修復」、「船家帶你入水鄉」等沉浸式體驗。這種轉變，正是高增值旅客所追求的「情感價值」。

今日高質量旅客的心態，已由單純的假期放鬆，轉變成「實現人生夢想清單」。主題式深度旅遊在國際市場中，儼然成為業界的產值增長引擎。以極光團為例，因應「極光大爆發」周期效應持續火熱，銷售方式轉變為「人生總要看一次極光」、「總要與所愛的人一同看極光」，訂單能見度延伸至10月。運動觀光亦同此理，到湖人隊NBA主場「朝聖」的觀賽主題行程長期熱銷。這類將「主題」與「城市文化」結合的新產品，邏輯上與以往「前往一個城市、參加當地工作坊」截然不同——更像是「為了工作坊而前往一個城市」，成功吸引大量年輕族群，打破傳統旅遊的客群結構。

當全球郵輪市場亦往「故事生活」的方向轉型，郵輪公司在行程設計上，或會延長停靠港口時間，甚至安排過夜停泊，讓乘客體驗城市的夜生活、當地美食和文化特色。整體旅遊範式亦在轉移，區域熱點方面，除傳統加勒比海地區外，北歐與北極地區因「清涼假期」需求上升而備受青睞，東南亞群島的「獵奇」精品遊輪預訂量更錄得明顯增長。

受惠於視線轉移至亞洲地區，內地市場同樣展現新趨勢。上海國際郵輪旅遊度假區今年推出「三大主題遊線」，包括「跟着節慶去旅行」、「跟着賽事去旅行」、「跟着文化去旅行」，深度融合票根經濟、賽事經濟、夜間經濟及沉浸式體驗等新業態。大型無人機煙花表演定檔五一、國慶等節慶節點，世界F1H2O摩托艇錦標賽、水上摩托錦標賽等頂級賽事落戶，加上港口音樂會、藝術街角等常態化文化體驗，正在形塑具中國特色的體驗式郵輪旅遊。

政策精準釋放香港潛力

放眼香港，2025年訪港旅客數字達4,990萬，按年上升12%；今年首兩月更有近1,000萬訪港旅客，按年增長18%，其中長途市場表現突出，澳洲、法國及德國訪港旅客按年升約二至三成。在此良好勢頭上，旅發局訂立2026-27年度三大策略，精準對焦高增值過夜旅客。

第一，調整推廣資源投放比重。75%資源投放國際市場，除鞏固主要市場外，加強開拓東盟等地客源，又拓展意大利、西班牙等具潛力的歐盟市場；其餘25%資源用於開拓內地市場，重點聚焦非廣東省城市，力求增加過夜旅客比例。這項策略體現對「高增值」的清晰定位——長途旅客往往逗留更長時間、消費更高，值得投入更多資源。

第二，開拓高端客群新市場。旅發局將與機管局合作，善用「機場城市」項目落成後作為全港最大遊艇港灣的機遇，推出高端遊艇旅遊。更值得留意的是醫療旅遊——旅發局將聯同私家醫院及即將落成的香港首間中醫醫院探討合作，拓展醫療旅遊市場。參考韓國與泰國經驗，醫療旅遊的成功關鍵在於以專科為主導、不佔用本地人資源，並結合度假體驗。香港若能以「針灸體驗」等中醫特色為切入點，配合周邊配套，將有望開拓獨特的醫療旅遊板塊。

第三，盛事與深度體驗雙軌並行。旅發局將繼續舉辦六大旗艦盛事並擴大規模，例如將「香港美酒佳餚巡禮」延伸至整個11月為「美酒佳餚月」，將萬聖節擴展為橫跨四個周末的「Cosplay主題萬聖節月」，吸引年輕及家庭客群。同時，全新光影匯演將取代已運作22年的「幻彩詠香江」，分為兩部分：配合節慶在不同時間地點舉辦沉浸式光影匯演，以及在各地區特色景點打造長期燈影效果，山頂將於五、六月率先登場。這種將光影藝術融入地區特色的做法，正是發展深度遊的具體體現。

「香港無處不旅遊」，旅發局亦將研究推出涵蓋全港十八區、具不同主題的旅遊攻略，讓旅客每次來港都有新發現、新體驗。結合大灣區「一程多站」宣傳推廣，香港完全有能力吸引高增值旅客延長逗留、一訪再訪，甚至達到在目的地選擇上達到「非香港不去」的程度。

旅業短期將迎小陽春

觀察內地今年的假期安排，可以發現貼心的「小巧思」。全國多地明確「春假」時間，家庭旅客普遍採取「三天春假+清明假期」連休模式，形成六天長假，方便攜同家中學童出行。數據顯示，4月1日至6日國內航線機票預訂量已超225萬張，同比增長約25%，親子遊搜索量增長超過1.2倍，13至18歲遊客購買景區門票的增長達3.3倍。這種「春假+清明」的組合，有效拉長出遊時間，激活春季旅遊熱潮。

對於香港而言，這無疑是重要機遇。內地旅客一直是香港旅遊市場的最大客源，今年首兩月已錄得790萬內地訪港人次，同比上升22%。隨着清明小長假臨近，加上部分地區春假疊加，內地旅客出遊意欲高漲。這種假期安排體現了國家釋放內需、促進人員流動的政策用心。香港若能把握時機，配合旅發局新一輪宣傳攻勢及盛事活動，完全有條件迎來春季「小陽春」。

種種跡象表明，2026年正是香港旅遊業轉型升級的關鍵之年。高增值與體驗式旅遊並非遙不可及的概念，而是落實在遊艇旅遊、醫療旅遊、盛事體驗、光影匯演等具體項目之中。筆者相信，只要堅守「一國兩制」優勢，發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特地位，香港必能在體驗式旅遊的新賽道上昂首前行。

作者黃進達是​香港菁英會主席，全國青聯委員，重慶市政協委員，經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

