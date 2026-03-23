來稿｜油價半月翻倍，司機百上加斤——政府可否即時介入？

來稿作者：曾詠雪



屯元天北區民生促進組近日收到多名貨Van司機的求助，反映中東局勢緊張引發國際油價持續上升，對本港物流及運輸業從業者帶來沉重壓力。這些求助來自真實的單頭車主及平台接單司機。油價急升已非單純市場波動，而是平台經濟模式未能有效分擔風險、油公司加價缺乏節制、政府監管力度仍有待加強的三重疊加，導致基層司機幾乎承擔所有成本。我們組織代為傳達這些基層聲音，盼能促成適切支援措施，助司機維持穩定收入及生活。



油價半月翻倍

根據2026年3月最新市場數據及業界反映，油價飆升對貨車司機的生計影響極為顯著。近期香港柴油價格從春節後約每升5元，半個月內優惠後升至約11.35元，漲幅甚至超過一倍。以8噸貨車為例，每日行駛里程較長者油費支出增加超過300至400元；即使較小型商用車，每日油費亦增加超過50元。

部分單頭車主表示，以往每月油費約7,000元，現時已升至10,000元以上，增幅超過50%；這些額外成本在無法完全轉嫁的情況下，佔每月收入10%以上，導致現金流明顯緊張。部分從事跨境運輸（如供港菜）的司機，每月收入因成而減少多達10,000元，利潤空間幾乎被「抹去」，甚至出現「做一單蝕一單」的風險。

極限節流行動

為維持生計，不少司機被迫增加「轉數」（延長工時或增加趟數），但受貨運需求及碼頭、機場運作時間限制，並非所有人都能做到。許多人只能採取「節流行動」：等候接單期間嚴格熄匙停車、即使天氣炎熱亦減少使用車內冷氣，以減少油耗。跨境貨車司機更普遍北上內地加滿油後才返港，以節省每升約3元差價。

司機普遍反映，收入銳減已導致家庭經濟壓力巨大，對未來感到焦慮及「麻木」。在電動車日益普及的背景下，油站生意減少，但貨車因技術及營運限制難以全面轉用電動車，導致柴油價格相對汽油更高，貨車從業者的油價壓力尤為沉重。

三重缺失疊加

今次困境的根源，在於三重責任缺失的疊加。首先，部分物流平台未有即時調整運費或增加燃油附加費，雖然有平台表示會維持穩定價格並計劃推出短期獎勵及優化高峰時段加成，但前線司機反映措施仍未完全落地，風險幾乎全由司機承擔。其次，油公司加價迅速但減價緩慢，即使國際油價回落，本地零售價跟進仍慢，油卡折扣有限，未能有效緩解壓力。再者，政府雖已公開提醒油公司負社會責任及加強監察，但整體監管機制仍有待進一步強化。

更令人關注的是，高油價已衍生治安及安全隱患。2026年3月11日屯門望發街發生4輛中型貨車油缸被偷柴油案件，合共損失逾三萬元柴油，警方列為車內盜竊案調查。除柴油盜竊外，近期非法油站活動增多，雖然價格較合法油站便宜，但司機們普遍不願冒火災風險光顧。此類事件反映燃油「點滴成金」，泊街貨車成為目標，不僅增加司機財產損失，更帶來潛在火災風險，對社區安全構成威脅。

四招紓緩壓力

我們感謝貨Van司機在艱難環境下仍堅守崗位，為香港物流運作貢獻力量。從民生促進組角度，我們建議政府考慮以下措施，以紓緩基層壓力：

- 加強油價監察機制，要求油公司提交加價理由及幅度審批，提升市場透明度；

- 鼓勵平台盡快推出燃油附加費或針對性短期補貼，分擔外部風險；

- 推出針對營業貨車的短期燃油補貼、減免牌費或隧道費；

- 研究在電動車轉型過渡期，為貨車從業者提供更針對性的支援。

油價波動是全球性挑戰，但基層從業者的壓力需被優先重視。如果網民看到司機如此艱難，可考慮在日常生活中給予小額貼士或額外支持，幫補他們少少生計，一起展現社區互助精神。我們將繼續跟進相關情況，歡迎更多司機分享意見，一同推動更公平、可持續的運輸生態，讓運輸業惠及整個社會。

作者曾詠雪是屯元天北區民生促進組主席。



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