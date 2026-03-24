來稿｜中國硬科技創業者要「核子」也要「褲子」

來稿作者：王妮娜



已向港交所提交上市申請的斯坦德機器人CEO王永琨，前幾日在全球人才峰會上被問及公司急需什麼人才，他給出的優先級出人意料：缺口最大的是懂國際市場、能用國際資本市場聽得懂的語言拓展業務的人。這個回答，折射出新一代青年科技創業者焦慮：他們大部分是手握「核子」的「技術牛」；而如何量體裁衣，穿一條得體的「褲子」去全球資本市場賣「核子」，是他們集體面臨的難題。



「90後」王永琨2016年創立斯坦德機器人，十年時間，公司在銷售和融資市場均可圈可點。然而，今年一月公司招股説明書在香港交易所網站公開後，市場拋出了一個靈魂追問：一份虧損的財務報表，如何説服全球投資者為公司的未來買單？

2026年斯坦德二次遞表，正值港股18C章為未盈利科技公司打開窗口，看似恰逢其時。但招股書揭示的增收不增利、現金流持續失血、具身機器人商業化緩慢等現實，讓市場對其「工業具身智能第一股」的盈利前景産生了深深的質疑。斯坦德並非孤例。隨着越來越多的高科技創業者赴港上市，一個普遍性難題正在浮現：當技術敘事遭遇盈利質疑，中國的創業者們如何與國際資本市場有效溝通？

重構敘事：從「熱點」到「革命」

虧損似乎是高科技公司在創立後很長時間內都不得不面對的「宿命」。英偉達就是頂着這樣的宿命，從0.04美元走到了今天的172美元（以3月20日收盤價計算）。即便如今，隨着市場對AI泡沫的擔憂加劇，質疑聲從未消散——一個月前，英偉達公佈最新季報，增長迅猛的營收數據仍未能阻擋股價下跌。

在這樣的情勢下，黃仁勳四處奔波，孜孜不倦地向市場講述英偉達的盈利前景。他的核心策略，是將市場情緒從「AI泡沫」恐慌，引導至對持續增長的理性預期。這套方法論，值得走向國際資本市場的中國創業者們借鑑。

黃仁勳描述的盈利前景，有一個被重新定義的敘事框架。他將AI從投資熱點升維為工業革命，強調當前一萬億美元規模的傳統數據中心，正處在從通用計算轉向加速計算的結構性變革起點。這不是短期泡沫，而是長達十年的基建升級。

掌握需求：背後的商業邏輯和財務路徑

這一敘事將英偉達的業績置於大時代變革中，向投資者暗示的是未來十年的確定性需求。中國創業者在招股書和公開信息中，常常止步於「技術領先」、「市場廣闊」的模糊概括，缺乏更具有社會發展邏輯支撐的背景敘事。

當市場質疑虧損擴大時，創始團隊需要一個讓投資人相信「當前虧損是必要代價」的解釋。比如，應收賬款導致的周轉率低，可以解讀為深度綁定頭部客戶、構建高壁壘的必然結果；前沿領域的研發試錯，可以大方呈現為與行業龍頭進行深度工藝驗證的戰略選擇——斯坦德具身機器人僅售出106台，不應被視為商業化失敗，而是另有藍海創新領域的深意。

國際資本市場需要的，不僅是精彩的技術研發故事，更是故事背後的商業邏輯。中國創業者習慣講述國産替代、自主可控的宏大敘事，但進入國際資本路演場，必須將技術優勢轉化為可驗證的商業邏輯和可預期的財務路徑。

主動出擊：用「痛苦的透明度」建立信任

面對「AI泡沫」論，黃仁勳採取了主動進攻的姿態。他在財報電話會議上直接反駁：「我看到的現實與泡沫論完全相反。」他反覆強調雲端GPU「 賣到斷市」，Blackwell晶片需求強勁，並用「良性循環論」證明AI已進入技術迭代與應用落地相互促進階段。

更值得玩味的是，他主動坦承英偉達正處於「做得好是泡沫，做得差是崩潰」的輿論尷尬。這種「痛苦的透明度」反而增強了他的可信度——投資者看到的是一個清醒認知風險、卻依然堅定信心的領導者。

主動出擊，應成為中國年輕創業者直麵國際資本市場質疑的核心策略。當招股書披露虧損擴大的事實，投資者希望知道的不僅是發生了什麼，更是未來將發生什麼。如何對虧損原因進行戰略性闡釋？如何公開回應質疑？如何主動設定媒體議程？國際資本市場更欣賞那些能夠直面質疑、並用數據和邏輯主動構建敘事框架的管理層。對於中國創業者而言，這意味着需要從技術專家的角色中走出來，學會以資本市場熟悉的語言講述商業故事。

數據説話：用可驗證對衝宏觀質疑

黃仁勳擅於將市場預期引導至可驗證的具體指標——Blackwell晶片的産能與銷量。當投資者看到實實在在的産品供不應求，宏觀的「泡沫」擔憂自然讓位於微觀的增長信心。英偉達能夠讓市場相信每一代新産品都會帶來更高的利潤，是因為黃仁勳構建了「技術進步→成本下降→應用增多」的良性循環邏輯。這套邏輯，對中國創業者至少有四點啟示：

第一，建立「戰略性虧損」的正當性敘事。對於尚未盈利的科技公司，市場並非不能接受虧損，而是不能接受「無理由的虧損」。創始人必須清晰説明：當前的虧損是為了佔領哪些關鍵賽道？這些賽道的終局價值有多大？何時能夠跨越盈虧平衡點？

第二，找到切入口回應宏觀質疑。當市場擔憂行業泡沫時，最有説服力的回應是展示具體的客戶案例、在手訂單、複購率、毛利率等微觀指標。這些數據構成投資者對公司個體信心的基石。

第三，將創始人壓力轉化為領導力證明。主動坦承公司麵臨的輿論睏境和經營壓力，反而能增強管理層的可信度。投資者更信任那些清醒認知風險、卻依然堅定前行的領導者。

第四，主動設定媒體議程，而非被動回應質疑。在遞交招股書或關鍵路演前夕，創始人可通過署名文章、深度訪談等形式，繫統闡述公司戰略邏輯，將媒體和投資者的關注點引導至自己設定的框架之內。

可以預計，未來將有越來越多的中國高科技創業者通過香港走向國際資本市場舞台。當全球市場看到中國出品的先進技術，創業者們也需要在全球資本邏輯下構建産品和技術的敘事體系——這不僅是中國的「核子」故事，更是穿同一條「褲子」的人類共同命運體工業革命的敘事。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司投資者關係管理經驗，現任職於香港城市大學高級副校長（創新及企業）辦公室。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

