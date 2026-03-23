帶．路共享｜一口潔淨水的重量——東帝汶直飲水項目的希望

帶．路共享｜陳卓瑜

水源短缺與水質欠佳，一直是東帝汶嚴峻的公共衞生挑戰。自2024年7月起，共享基金會在當地開展「直接飲用水項目」。在東帝汶工作的一年半間，我曾多次因飲用水不潔而導致腸胃不適，其中一次經歷尤為深刻，讓我切身體會到當地居民在缺水與劣質水夾縫中生存的真實困境。



在Maubisse看見水的重量

那次，我們乘車前往距離首都約兩小時車程的Maubisse項目點。沿着蜿蜒山路前行時，我突然感到腹部劇痛。抵達Maubisse後，我急忙向神父Father John借用洗手間，原以為終於能鬆一口氣，卻發現沖廁用水嚴重不足。

在香港，這種尷尬或許只發生在偶然的「停水」或「壞廁所」意外中，但在這裏，這卻是避無可避的日常。我必須從水桶取水，重複舀水、沖洗動作數十次，才勉強將污物沖走。這次經歷雖然狼狽，卻如一記當頭棒喝：在香港開門見山的潔淨食水，對當地人而言從非理所當然，而是每天都要費力掙扎、極其珍貴的生存物資。

讓潔淨食水成為東帝汶的習慣

然而，直飲水機對東帝汶來說是個新事物，推廣起來並非易事。在東帝汶天主教大學，我們發現水機的使用率偏低。為此，我們在實習項目中發起了「提升用水量挑戰」。實習生們走入校園訪問，發現問題在於缺乏維護意識。於是，這群年輕人主動制定「值日表」，輪流清潔水機，甚至拍攝宣傳短片教導同儕愛護器材。看着他們從受助者轉變為守護者，我深感欣慰，並相信來年在他們的照料和持續維護下，水機的用水量將會穩步提升。他們的行動，讓潔淨食水不只是一份捐贈，而漸漸成為一種被珍惜、被延續的習慣。

除了自身的體會，在巡查淨水機的過程中，我也聽到了許多「用家」真實的分享。在Maubisse教會工作的Jacinta告訴我，以前她只能在溪邊取水，溪水混濁夾雜泥沙，孩子常因此患病；到了旱季河床乾涸，她更要長途跋涉去買水。如今有了淨水機，即便她每天仍要手提兩瓶4.5公升的重水、徒步兩小時回家，她依然眼神堅定地說：「這一切都是值得的。」對她而言，這9公斤的重量，換來的是一家人的健康。

「水之所在，平等由此增長」

3月22日是「世界水日」，今年的主題是「水與性別」，強調「水之所在，平等由此增長」。無論是辛勤取水的Jacinta，還是主動維護水機的大學生，都是這個主題的最佳寫照。當潔淨食水變得觸手可及，女性不再受困於繁重的取水勞動，孩子能健康成長，社會平等亦隨之而來。

所謂「飲水思源」，那一口潔淨水的重量，承載着資源的珍貴，也承載着守護與分享的責任。當每一滴水都被妥善對待，健康、尊嚴與平等便能在這片土地上扎根生長。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路；柬埔寨金港鐵路等。

作者陳卓瑜是共享基金會項目專員。



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