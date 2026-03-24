政賢力量｜打破學生宿舍短缺瓶頸　加速建設國際教育樞紐

來稿作者：江海晴



行政長官在《2024年施政報告》宣佈推進國際專上教育樞紐建設，打造「留學香港」品牌，旨在匯聚和培育世界一流人才，成為香港建構教育、科技、人才一體化城市的關鍵一環。過去多年，香港的高等教育一直享譽國際，五所公營大學進入世界百強，歷來都吸引不少非本地人才入讀。



學生宿舍短缺

人才容量有限

然而，擺在眼前的挑戰是，香港的學生宿舍短缺問題嚴重，對容納更多人才來港造成窒礙。多元化專業服務和投資管理公司高力在2025年9月發布了《打造香港成為國際教育樞紐》報告，指出2024/25學年僅有48,100個宿位供92,000名非本地學生使用，而且供需差距持續擴大。

報告更預計至2028年，總住宿需求達172,200個床位，即屆時學生宿位短缺將達12萬個。更值得警惕的是，若社會無法將學生宿舍的需求，與一般市民的房屋租用需求區別開來，更多非本地生流入香港後將進一步對民生租務市場造成壓力，最終有機會引起留學生與本地居民的衝突、激化社會矛盾。

為此，特區政府近年積極透過不同政策工具嘗試處理問題，包括發展局聯同教育局於2025年7月推出「城中學舍計劃」，嘗試透過放寬相關發展管制措施，支持私營發展商改裝商廈成為學生宿舍，而及至最新一份《2025年施政報告》，更宣佈將計劃擴展至涵蓋新建和重建而成的學生宿舍。隨着「發展國際專上教育樞紐」成為政府的施政重心之一，非本地生在港數量可預期只增補減，可以為市場提供長遠信心。不過對於市場而言，發展學生宿舍的難點之一是缺乏相關的政策指導，就當中的建築和規劃要求仍未有清晰的掌握，一些私人投資者亦對香港本地政策情況缺乏理解，令他們不敢輕易參與建設。

建議成立工作組

做好短中長規劃

考慮到上述兩點的問題，即區別學生宿舍與民用需求，以及加強對市場的政策引導，《民間施政報告》提出，建議政府成立「學生宿舍建設工作組」，統籌教育局、發展局等相關部門，專責推動將酒店、賓館或旅館、商業樓宇改作學生宿舍用途，爭取在短期內進一步放寬變更用途的法規流程，並就改建宿舍提供明確指引、完善其他相關政策配套。

工作組亦值得到內地進行宣講，吸引更多私人投資者參與相關項目建設。此外，我們亦建議政府要為未來新建的社區學生宿舍進行認證，以「優質學生宿舍」標識，透過大專院校協調留學生租住。這些措施均有助於支持市場盡快推出更多學生宿舍。

展望未來發展，香港必然會繼續推進國際專上教育樞紐的建設，故此提早投資未來，做好相應的學生宿舍規劃亦非常迫切。《民間施政報告》提出，建議政府在「北都大學教育城」項目中預留足夠土地，以建設學生宿舍園區，確保滿足未來教育城的非本地生居住需求。在學生宿舍供求趨向平衡之後，政府更可以進一步善用學生宿舍，將之打造成為「留住人才」的政策配套之一，容許有意留在香港發展的非本地生以優惠租金繼續居住在學生宿舍內，直到他們在港工作後兩年，成功站穩腳跟後再回流到一般租務市場，從而降低他們留港發展的門檻。

作者江海晴是智庫「政賢力量」青年時事評論員，清華大學心理、腦與認知科學系學生。



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