潘學智｜破解環保知易行難　鄉郊旅遊大有可為

來稿作者：潘學智



近年，香港在推動都市固體廢物收費及準確的垃圾分類回收時舉步維艱。這不單是執行細節的爭議，更折射出深層次的管治痛點。五年前，消費者委員會發表了一份探討香港市民可持續消費行為的追蹤研究，結果相當引人深思。受訪者的「認知和態度指數」達77分，但「行為和意願指數」卻依然停滯在71分。這組數字精準地點出一個殘酷現實：市民的環保意識並未有效轉化為實際行動。面對這種「知易行難」的困局，特區政府若依舊運用口號式宣傳或單一的政策推動，顯然無法對症下藥。



內地城市在推動綠色發展時，同樣經歷過香港目前的陣痛。早在2019年10月，上海交通大學的調查已明確指出，公眾的環保意願落後於實際行動的痛點。然而，上海市之所以能在同年成功落實強制性的垃圾分類、成為國內城市的楷模，一大關鍵在於當地政府多年來大力鼓勵鄉郊旅遊，潛移默化地塑造了市民較強的環境意識。這種將環保理念與實體生活場景結合的管治手腕，對香港極具啟發。

連結自然場景

扭轉宣傳盲點

在剛結束的全國兩會中，國家正式頒布《生態環境法典》，彰顯了生態文明建設的決心。國家《十五五規劃綱要》第48章更明言要健全現代環境治理體系，涵蓋建設國際生態文明試驗區及開展美麗中國建設成效考核。作為已實現碳達峰的發達城市，香港要穩步邁向碳中和，必須提升市民的參與機會，讓大眾切實感悟「綠水青山就是金山銀山」的核心理念。《2025-26年度財政預算案》提出的「北都城鄉共融基金」先導計劃，正正提供了一個絕佳的政策契機。這若能起到鼓勵市民親親大自然的效果，實際上也兼具了環境政策的色彩，對回應國家生態文明建設的方針意義非凡。

2025年9月，香港浸會大學「環境與人類健康研究中心」的調查明確指出，學童與自然建立連結，能有效提升其責任感與可持續行為。在電子產品大行其道的世代，修補下一代與大自然的疏離感，是環境政策行穩致遠的基礎。以上海市為例，其能在2019年成功落實強制垃圾分類並成為國內城市的楷模，背後一大成功因素正是當地政府多年來鼓勵鄉郊旅遊，從而塑造了市民較強的環境意識。這項經驗，對正處於政策執行瓶頸的香港而言，極具參考啟發價值。生態旅遊除了經濟價值外，對於加強市民對環境政策的支持深度，有着不能取代的社會價值。

統籌社區資源

打造鄉郊品牌

香港坐擁豐富的自然與鄉郊資源，絕對具備打造相關生態旅遊IP的重要基礎。去年8月，新界鄉議局向特首提交的建議書已精準識別出多個具潛力的選址。例如，將東平洲至塔門建設為國際級地質公園，申請聯合國教科文組織認證以推動科普旅遊；以及在梅窩至大澳發展精品民宿與音樂營地，塑造兼具生態保育與文化交流的特色品牌。這些建議準確把握了本地獨有的自然地貌與鄉村氛圍，能成為未來的核心競爭力。

不過，有了美好的藍圖，更考驗當局的統籌執行力。上海市政府今年聯同不同持份者推出「上海派鄉村暢游系列產品」，涵蓋景區門票、民宿住宿及農產品採購，並利用數字地圖整合活動信息與預訂渠道，做法值得借鑒。特區政府應盡早加強與鄉議局及其他社區夥伴的合作力度，整合旅遊資源並搭建橋樑。這不僅能提升本地居民對鄉郊的興趣、為環境教育打下豐厚基礎；長遠更要搶先在五一、暑假及國慶等黃金周推出具香港特色的鄉郊旅遊超級IP，使其成為香港對接國家《十五五規劃綱要》的亮眼頭炮項目。

作者潘學智是「民思政策研究所」研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



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