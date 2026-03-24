來稿｜褻瀆歷史背叛民族——駁賴清德美化日本殖民統治台灣的歪理

來稿作者：楊華勇



3月14日，民進黨賴清德出席台灣智庫致詞時說，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈。3月18日，外交部發言人林劍主持例行記者會，批評賴清德公然用侵略者的謊言，美化日本侵略殖民台灣的統治，是對歷史的褻瀆和對民族的背叛，暴露其「媚日賣台、謀獨挑釁」的本質。



日本殖民統治是殘暴鎮壓史

日本殖民台灣50年的歷史，是台灣人民與中華民族共同的血淚記憶。自1895年起，日本以武力奪取台灣，隨即展開殘酷鎮壓。從乙未抗日到霧社事件，無數台灣同胞、原住民族為捍衛家園而犧牲，血腥屠殺與焚掠留下難以磨滅的傷痕。殖民政權不僅掠奪稻米、甘蔗、檜木等資源輸往日本，更推行皇民化運動，強迫台灣人改姓、說日語，企圖抹去民族記憶。這些政策使台灣人淪為二等公民，經濟、文化、民生遭受深重打擊。

然而，台灣人民從未屈服。長達數十年的抗日運動，展現了民族不屈的精神。正因如此，當台灣在二戰後擺脫殖民枷鎖，回到祖國懷抱，這是全體中國人民浴血奮戰的偉大勝利。今天，任何試圖美化殖民統治、顛倒黑白的言論，都是對先烈的侮辱，也是對民族的背叛。這段刻骨銘心的血淚史不容遺忘、不容歪曲，唯有正視歷史，才能守護民族尊嚴，凝聚共同記憶，走向真正的團結與復興。

台灣的近代史是一部充滿苦難與抗爭的歷史。自1895年《馬關條約》簽訂後，台灣被迫割讓給日本，開始了長達半個世紀的殖民統治。這段歷史不僅是台灣人民的集體記憶，更是中華民族遭受外來侵略的血淚見證。近來，賴清德在公開場合對日本殖民台灣的歷史作出美化或相對化的言論，甚至將其與國民政府在台統治相提並論，這種史觀不僅偏頗，更有可能誤導社會大眾，淡化殖民統治的殘酷本質。

以現代化為名進行赤裸掠奪

日本殖民台灣的開端，便是血腥鎮壓。1895年台灣人民不甘受辱，爆發「乙未抗日」戰爭。自此至1915年「西來庵事件」為止，台灣各地農民、原住民、知識分子持續發動抗日運動。日本殖民政府為了鞏固統治，動用大批軍警進行屠殺與焚掠，造成數十萬人犧牲。原住民族更是首當其衝，泰雅族、賽德克族等部落在抗日過程中遭遇慘烈鎮壓，甚至出現砍下抗日勇士頭顱的殘忍行徑。這些血腥事實，清楚揭示了殖民統治的本質：以暴力壓制人民的反抗，以恐懼維持政權的穩固。

殖民統治並非單純的政治壓迫，更伴隨着系統性的經濟掠奪。日本在台灣推動基礎建設，如嘉南大圳、縱貫鐵路、登山鐵道等，表面上似乎促進了台灣的現代化，然而其核心目的在於服務日本本土的需求。以農業為例，台灣的稻米與甘蔗成為殖民經濟的支柱。嘉南大圳雖然提高了稻米產量，但絕大部分稻米被輸往日本，台灣農民仍以番薯果腹，生活水準並未顯著改善。至於阿里山的百年檜木，大量被砍伐後運往日本，用於興建神社與公共建築，台灣的自然資源遭到掠奪殆盡。這些事例充分說明，殖民建設的背後是赤裸裸的經濟剝削，而非真正的民生改善。

皇民化運動徹底改造文化認同

除了經濟掠奪，日本殖民政府還推行「皇民化運動」，企圖徹底改造台灣人的文化認同。台灣人被迫改用日語，接受日本教育，甚至在二戰期間被要求改姓、參軍，成為「皇民」。這種文化同化政策，剝奪了台灣人作為中華民族一員的身分認同，造成深刻的心理壓迫。吳濁流的《亞細亞的孤兒》、鍾理和的《原鄉人》便生動描繪了殖民地知識分子在身分認同上的掙紮與痛苦。殖民統治下的台灣人，既被排斥為二等公民，又被強迫接受外來文化，這種矛盾與苦悶，是殖民統治最深層的傷痕。

儘管日本殖民統治殘酷，台灣人民從未停止抗爭。從乙未戰爭到霧社事件，從農民武裝到文化運動，台灣人民展現了不屈不撓的民族精神。原住民族的抗日英勇，更是中華民族抵抗外侮的重要篇章。這些抗爭雖然往往以失敗告終，但卻凝聚了民族的記憶，為後來台灣回歸祖國懷抱奠定了精神基礎。正因如此，這段歷史不僅是台灣的記憶，更是整個中華民族的共同記憶。

選擇性美化殖民二次侮辱先烈

近年來，賴清德在談論歷史時，選擇性地凸顯日本殖民的「現代化貢獻」，卻淡化其暴力與剝削；同時又強調國民政府在台的壓迫，卻忽略其在教育、經濟建設上的正面影響。這種偏頗的史觀，容易造成社會認同的撕裂。歷史評價應當全面、公允，既不能美化殖民統治，也不能否認後來政府的建設。否則，歷史記憶將淪為政治工具，失去其真實性與教育意義。

台灣社會至今仍在認同問題上存在分歧，而歷史記憶往往成為政治爭論的焦點。如何處理殖民記憶，直接影響到台灣的社會共識與兩岸關係。賴清德刻意美化日本殖民，甚至以此作為政治立場的依據，不僅是對先烈的侮辱，更可能阻礙民族團結。歷史的真相必須被正視，唯有在共同的歷史認識基礎上，社會才能走向和解，民族才能走向復興。

日本殖民台灣50年的歷史，是一段刻骨銘心的血淚史。它包含了暴力鎮壓、資源掠奪、文化同化，也包含了台灣人民不屈的抗爭與民族的堅韌。這段歷史不容遺忘，更不容歪曲。任何試圖美化殖民統治的言論，都是對歷史的褻瀆，也是對民族的背叛。台灣的未來，必須建立在真實的歷史認識之上，唯有如此，才能避免重蹈覆轍，才能在民族復興的道路上走得更加堅定。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

