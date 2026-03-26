來稿｜國家要做世界確定性基石——香港如何主動創造「增值」機遇？

來稿作者：陳嘉華



3月22日，北京，中國發展高層論壇2026年年會如期而至。國務院總理李強親臨開幕式並發表主旨演講，80多家全球跨國公司負責人齊聚一堂。在全國兩會閉幕後的首個國家級大型國際論壇上，圍繞「『十五五』的中國：高質量發展與共創新機遇」這一主題，一場圍繞預期、信心與確定性的深度對話由此展開。



中國要做「確定性基石」和「穩定性港灣」

李強總理的主旨演講，為本屆論壇定下基調。他提出的三點核心思考，精準回應了當前全球經濟面臨的根本性焦慮。

關於市場，他指出市場雖是稀缺資源卻可被不斷創造——世界經濟每次走出困境，靠的不是爭奪存量，而是開放與技術進步帶來的增量。他明確表示，保護主義不是靈丹妙藥，中方將堅定不移推進高水平對外開放，合力做大全球經貿蛋糕。關於競爭，他強調良性競合方能帶來互利共贏，中國產業的競爭優勢源於深化改革與創新驅動，而非補貼。關於未來，他給出了最為關鍵的承諾：中國致力於做世界的「確定性基石」和「穩定性港灣」。「十五五」規劃綱要，既是中國發展的「新藍圖」，也是世界發展的「新機遇」。

這一表態並非孤立的政治宣示，而是與多位部長級官員集中釋放的政策信號形成系統性呼應。中央財經委員會辦公室韓文秀確認今年中國經濟「開局良好」，明確表示「外部力量難以逆轉我們的發展」，將以服務業為重點推動電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序開放，並直言「我們並不刻意追求貿易順差」。中國人民銀行行長潘功勝以數據說話——中國股市和債市規模均居全球第二，截至2025年底境外持有人民幣金融資產超10萬億元，並明確指出「沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢」。

未來產業是全球創新合作的「協奏曲」

工業和信息化部部長李樂成則描繪了未來產業的藍圖，在量子科技、生物製造、6G等領域加快攻關，並強調「未來產業不是某一個國家的『獨奏』，而是全球創新合作的『協奏曲』」。財政部部長藍佛安則用實實在在的數字——2,500億元超長期特別國債支持消費品以舊換新、1,000億元財政金融協同專項資金——展現財政政策擴大內需的決心。

全球商業領袖的到場與表態，構成了對這些政策信號最直接的市場反饋。蘋果公司CEO庫克以論壇外方主席身份致辭，引用「眾人拾柴火焰高」，盛讚「富有才華的中國開發者群體」與中國在自動化、智能製造領域的進步。大眾汽車董事會主席奧博穆表示，中國市場不僅是全球價值創造的核心，更是技術發展的引領者。西門子CEO博樂仁指出，論壇圍繞AI、創新、可持續發展的探討「既關乎中國，也關乎全球未來」。天絲集團CEO許馨雄更直言：「投資中國就是投資未來」，中國市場的確定性是全球戰略中最重要的「壓艙石」。

值得注意的是，參會的80多家跨國公司中，美國高管佔45%，歐洲高管佔36%。《金融時報》援引參會人士稱，作為合作夥伴，「中國現在更安全、更可靠、更穩定，更著眼於經濟發展而非衝突」。與此同時，今年1-2月全國新設立外商投資企業8,631家、同比增長14%的數據，為這種判斷提供了現實注腳。

香港須將「確定性」轉為具體增長動力

香港中文大學（深圳）鄭永年教授的點評一語中的：「『十五五』規劃本身就是一個確定性的規劃，不僅為國家發展提供了確定性，更向世界釋放出穩定信號。」在全球地緣政治持續動盪、單邊主義與保護主義抬頭的當下，中國發展高層論壇以其持久生命力證明了對話的價值，也以一場集中、系統、可預期的政策宣示，為動盪中的世界經濟提供了一個相對穩定的參照點。

對香港而言，這場論壇釋放的信號同樣具有深遠意義。當跨國企業高管齊聚北京，重新評估中國市場的確定性價值，香港作為連接內地與全球的橋樑，既是這股信心紅利的直接受益者，也肩負着將國家戰略轉化為本地機遇的責任。從綠色金融到創科發展，從人民幣國際化到高端服務業開放，香港能否善用這些政策窗口，將「確定性」轉化為具體的增長動力，正是下一步需要深入作答的命題。

然而，確定性不應止於論壇的三天議程，更應轉化為常態化的制度安排。從總理講話到部委表態，從企業反饋到數據佐證，本屆論壇勾勒出一幅清晰的圖景：中國的開放不是權宜之計，而是長期戰略；中國的市場不是靜態存量，而是動態增量；中國的發展不是零和博弈，而是共創機遇。對於跨國企業而言，這意味着「投資中國」不僅是當下的理性選擇，更是未來的戰略佈局。

當不確定性成為全球經濟的常態，誰能提供確定性，誰就能成為資本與信心的匯聚之地。中國發展高層論壇2026，至少為世界勾勒出了這樣一個可能的方向。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長。



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