來稿｜當小學生們遇上ai：再來10題 VS 不想變蠢

來稿作者：葉君博



坐在ai前的小學生們，不只是學習者。他們同時在經歷一個更根本的轉變：在「與ai共在」之中重新編排學習的節奏。人與ai同時在場，真正需要被珍惜的，是那個原本應該存在的界線：學習何時結束，理解何時沉澱。這是ai教育場域的真人真事，筆者親身經歷。本文將人工智能寫作「ai」而非「AI」，以突顯人類主體性在場。



修正變得流暢

練習有否邊界？

那是一個很安靜的下午。一位四年級女生，她在校的數學評估成績受挫，應用題幾乎全錯。筆者讓她坐在電腦前，用ai逐題分析：把題目輸入，把她錯誤的算式輸入，讓ai指出她其實已掌握的概念、錯誤發生的位置，並用她能理解的語言重新說明。

然後，ai出一題，她做對；再出五題，她仍然做對。她興奮地說：「再來10題！」

筆者沒有立即答應。因為那一刻出現的，不只是學習動機，而是一種新的問題：當修正變得如此順暢，練習還有沒有邊界？

人與ai同在場

彼此影響判斷

同一時間，另一位四年級女生坐在旁邊。她的數學成績一向穩定，概念清楚，應用題的理解能力高於同輩。筆者問她，要不要也用ai溫習。她搖頭，只說了一句：「我不想變蠢。」筆者沒有追問，但記着這句話。

奇怪的是，之後每一次筆者替第一位學生用ai溫習時，這位說「不想變蠢」的學生，總會走過來，站在旁邊觀察。

同一個空間，兩種完全不同的學習姿態，同時成立。我們必須清楚意識到：這已經不只是「用不用ai」的問題，而是一種正在形成的場域——人與ai同時在場，彼此影響彼此的判斷。這種狀態，我們稱為「與ai共在」。

問題已不是效率

節奏仍由人主導？

第一位學生透過ai把錯誤拆開、被理解、再被修正。她原本鬆散的概念被重新接合，學習變得流暢而具體。當她說「再來10題」，那不是被逼的操練，而是一種主動的強化。她不是被ai取代，反而在某種意義上，被ai托起。

但問題就在這裏：當每一次錯誤都可以即時被解構、每一題都可以精準對準能力、每一次成功都可以立即延續——「再來10題」變成一件幾乎沒有阻力的事。學習開始不再需要等待、不再需要卡住，也不再需要停下。

然而，人類的學習，本來就包含那些「不順暢」的部分：疲勞、遲疑、放下、隔天才重新明白。這些不是效率的瑕疵，而是理解的組成。當ai把這些全部削去，留下的，未必是更好的學習，而是一種沒有節奏的連續運作。

當人與ai進入同一節奏時，問題不再只是效率，而是節奏是否仍由人類主導——所謂「與ai共在」，不是單純的協作，而是在這個過程之中，人是否仍然握有判斷的主導權？

當一切可以被協助

如何守住思維過程？

第二位學生的拒絕，則來自另一個方向。她不是不會，也不是跟不上。相反，她有把握。她說「不想變蠢」，更像是在守住一件事：我知道我是怎樣知道的。

在「與ai共在」的場域中，「做對」與「知道為什麼做對」開始分離。當答案可以被生成，推理可以被外包，那種從混亂中慢慢建立起來的內在秩序，便不再是唯一的路徑。「不想變蠢」的學生所拒絕的，不是工具本身，而是那種可能被悄悄替換掉的確定感。

但她同時在看，沒有離開現場，她在觀察另一種學習方式如何運作。這種一邊拒絕、一邊靠近的狀態，本身就是「與ai共在」最真實的樣貌——不是選擇，而是同場而在。

於是問題不再是：學生應不應該用ai？而是：在一個可以無限「再來10題」的系統裏，誰還在決定「可以停了」？如果這個位置消失了，學習將只剩下一種方向——持續優化、持續修正、持續前進。那麼，那位說「不想變蠢」的學生所感覺到的，不只是擔心變笨，而是察覺到一種更細微的流失：當一切都可以被協助完成，人需要自己承擔的理解過程還剩下多少？

學習節奏轉變

更應劃定界線

筆者暫且讓第一位學生休息一下，同時也沒有把「再來10題」當成理所當然的好事。

因為那一刻，真正需要被珍惜的，不只是她的努力，而是那個原本應該存在的界線：學習何時結束，理解何時沉澱。

坐在ai前的小學生們，已經不只是學習者。她們同時在經歷一個更根本的轉變：在「與ai共在」之中重新編排學習的節奏。當一個孩子主動要求「再來10題」，我們或許應該第一次問的，不是她夠不夠努力，而是——那個說「今天可以了」的位置，還在不在？

作者葉君博，資深教育及戲劇工作者，長期觀察特定情境下的人際動力、語言結構與判斷過程，近年專注研究人在ai決策系統中的判斷與責任。



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