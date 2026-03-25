楊莉珊｜以港商力量對接「十五五」

來稿作者：楊莉珊



3月19日，由香港貿發局與中國香港（地區）商會合辦的「國家新發展香港新機遇『十五五』開局研討會」在北京舉行，超過500位胸懷壯志的內地港商與目光敏銳、有意開拓香港市場的內地企業家齊聚一堂，共襄盛舉，這場思想的碰撞與智慧的彙聚，不僅彰顯了香港與內地血脈相連、機遇共融的深厚情誼，更清晰地傳遞出在「十五五」規劃宏偉藍圖下，香港堅定融入國家發展大局、共用國家繁榮機遇的強烈信號與共同決心。



香港要確保五年規劃開好局

作為中國香港（地區）商會會長，我深感使命光榮、責任重大。此次研討會，正是我們積極搭建平台、促進理解、推動對接的一次重要實踐，旨在助力港企與內地夥伴精準把握時代脈搏，將國家發展的大勢切實轉化為企業成長的動能。

「十五五」時期是我國全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵五年。國家規劃綱要高瞻遠矚，為包括香港在內的各地區發展指明了方向，注入了強大動力。對於香港而言，「十四五」規劃已明確支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，建設國際創新科技中心、亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域智慧財產權貿易中心，發展中外文化藝術交流中心。步入「十五五」開局之年的主要任務，是確保新五年規劃開好局、起好步，重點在於穩增長、促改革、強創新、惠民生、保安全。

強金融激創新拓專業促交流

中央經濟工作會議和全國「兩會」已明確部署，要把「香港所長、國家所需」與中國式現代化新征程緊密結合。我們更應深刻認識到，國家進入高品質發展新階段，加快發展新質生產力，推進高水準對外開放，構建新發展格局，這一切都為香港發揮不可替代的「超級連絡人」和「超級增值人」雙重角色，開闢了更為廣闊的空間。

香港背靠祖國、聯通世界，既是外資進入內地的首選門戶，也是內地企業走向世界的最佳跳板。這種獨特的雙重屬性，使香港能夠在國家構建更高水準開放型經濟新體制中，扮演不可或缺的核心樞紐角色。

那麼，香港的「所長」何在？如何在「十五五」新局中精準對接「國家所需」？這需要我們從多個維度深刻理解並主動作為：第一，強化金融「血脈」功能，服務國家高水準對外開放與高品質發展；第二，激發創新「引擎」動力，共建國際創新科技中心；​第三，拓展專業服務「網路」，賦能國家產業升級與企業全球化；第四，打造文化「紐帶」平台，促進中外文明交流互鑒。

致力成為陸港商貿重要橋樑

機遇前所未有，關鍵在於落實。中國香港（地區）商會作為連接內地與香港商貿的重要橋樑之一，深感責任在肩。我們將積極發揮自身優勢，做好以下幾方面工作：

一是深化政策解讀與宣介。​我們將繼續聯合香港貿發局等機構，舉辦更多類似本次研討會的活動，通過講座、沙龍、實地考察等多種形式，深入解讀「十五五」規劃及相關國家政策，幫助港商和內地企業準確把握國家戰略方向和政策紅利，消除資訊壁壘，增強發展信心。

二是搭建精準務實的對接平台。​我們將利用商會扎根內地多年積累的網路與經驗，主動收集和反映會員及港企的訴求與建議，同時積極為有意來港發展的內地企業提供諮詢和對接服務。圍繞金融合作、科技創新、專業服務、文化創意等重點領域，組織小規模、專業化的對接交流會，推動項目、資本、技術和人才的精準匹配，促成更多實質性合作。

三是積極建言獻策。​作為香港工商界在內地的重要聲音之一，我們將持續關注兩地經貿合作中的新情況、新問題，深入開展分析研究，圍繞如何進一步優化營商環境、打通規則銜接堵點、促進要素便捷流動等課題，向香港特區政府和內地相關部門提供建設性意見，助力政策優化，為兩地企業創造更佳發展條件。

四是講好香港故事，凝聚發展合力。​我們將積極宣傳香港在新階段的新定位、新機遇，展示香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，以及香港社會團結奮進、共謀發展的新氣象，吸引更多內地和國際投資者看好香港、投資香港，共同維護香港繁榮穩定的良好局面。

工商業主動作為別再「等靠要」

「十五五」的宏偉畫卷已經鋪開，國家發展的快車正疾馳向前。香港絕不能錯過，也絕不會錯過這班車。這要求香港社會各界，特別是工商界，必須主動作為，摒棄「等靠要」思想，以更開闊的視野、更積極的姿態，深入研究國家規劃，主動尋找結合點，將香港的國際化優勢、專業服務優勢、科技創新潛力與國家的巨大市場、完整產業體系和政策支持緊密結合。

展望未來，我們充滿信心。在國家堅定不移的支持下，在「一國兩制」方針的保障下，只要香港牢牢抓住「十五五」乃至更長時期國家發展帶來的歷史性機遇，精耕細作，充分發揮自身所長，全力對接國家所需，就一定能在融入國家發展大局中實現自身更好的發展，提升競爭力，開拓新空間，為中華民族的偉大復興作出新的更大貢獻。中國香港（地區）商會願與各界朋友攜手並肩，同心協力，共同譜寫香港與祖國共繁榮、同發展的嶄新篇章！

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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