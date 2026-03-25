園遊．杏林｜防範於未「燃」 　威院跨部門火警演習強化協調應變

園遊．杏林 ｜鄧耀鏗醫生

星星之火，可以燎原。祝融之災不但威脅性命財產，更可能危及建築物結構安全。對醫院而言，如何防範於未「燃」，以及一旦發生火警時如何協調應變，是保持公共安全的重要課題。



制定嚴謹防火指引

強化緊急協調機制

若不幸發生火警，醫院的首要任務當然是確保院內病人安全。醫院管理局已制定嚴謹的防火安全指引，供各間公立醫院根據實際情況而訂定消防安全措施及疏散應對計劃。為加強保障病人安全，醫院一直定期舉行火警演習，持續強化醫院應對緊急事故的應變機制。

早前威爾斯親王醫院聯同消防處及警務處舉行跨部門火警演習，全面測試及提升各部門在處理突發事件時的協調應變能力，以及提升人員處理事故及疏散效率。演習模擬威院重建地盤發生火警，濃煙蔓延至醫院大樓。院方隨即按既定機制啟動「重大事故控制中心」，統籌跨部門協作，確保與消防處及警務處之間即時互通準確資訊，協調應對，令運作暢順。

消防人員接報到場後即時評估及灌救，但由於濃煙迅速蔓延，威院根據指引啟動「橫向疏散」，轉移病人至同層安全病房，由醫護人員全程陪同，確保所有病人及訪客，尤其行動不便者獲得適切照顧。由於濃煙轉趨猛烈，重大事故控制中心決定啟動「垂直疏散」，醫護人員先將病人由病房疏散至同層電梯大堂集合並點算人數，再安排病人分批乘搭消防緊急升降機，由病房樓層撤離至地面緊急集合點。

控制中心統籌決策

監測數據協助疏散

醫院病房內病人的情況各有不同，例如部分病人需坐輪椅或需臥床，醫護人員如何短時間內安全有序地疏散大批病人至地面，實屬巨大挑戰。故此，醫院重大事故控制中心肩負着統籌及決策的重要角色，包括即時監測病床及人手數據、調配資源協助疏散、安排受影響病人轉送其他病房跟進治療等。

是次演習共有超過250名來自醫院不同部門、地盤、消防處及警務處的人員參與，筆者當日亦與醫管局總部及各部門代表觀察演習過程，整體順利有序。威院將繼續與相關部門保持緊密合作，加強溝通，透過定期舉行跨部門演習，持續提升同事消防安全意識，以及應對突發事件的協調能力，保障病人、員工及訪客安全，全力守護市民安康。

作者鄧耀鏗醫生是醫院管理局新界東醫院聯網總監。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

