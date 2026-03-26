我的九龍城丨從更換光管到舊樓維修：以社區安全夯實地區治理

我的九龍城｜左滙雄

社區工作，往往始於一件小事——可以是更換一盞光管，可以是安裝一個扶手。但正是這些細節，築起了居民對社區的信任，也夯實了九龍城未來發展的根基。



今年2月，我聯同九龍城民政專員蔣志豪探訪愛民邨的林伯夫婦。這對年逾八旬的長者，家中光線昏暗、廁所濕滑。「潤愛同行」的專業技工即場為他們加裝廁所扶手，並更換節能光管。林太握着我們的手說：「謝謝你們，我晚上去廁所不用怕跌倒了。」

區議會一直關注長者家居安全，希望讓每一位街坊都能安居樂業。

從停電到火警：樓宇治理的考驗

去年7月，土瓜灣益豐大廈大停電，影響904戶居民，暴露物管公司嚴重失責。事發當晚，我與關愛隊隨即趕到現場支援。其後，區議會跟進事件，成立大廈管理工作小組，就舊樓管理展開討論。我見證了重要進展：物監局最終裁定該公司專業失當，罰款25萬元——這是首宗涉及持牌物管公司因專業失當或疏忽行為而被裁定違紀的個案。

今年2月，愛民邨火警，約50名住客須疏散，關愛隊迅速協助聯繫房署安排臨時住宿。近期愛民邨更接連發生停食水和爆喉事件，議員辦事處與關愛隊每次均迅速到場，與政府部門協作為居民提供支援。從一盞燈到整幢樓，從前線支援到制度跟進，我深刻體會：專業物管與關愛隊的迅速動員，是社區安全的至關重要防線。

從安全到品質：潮泰文化被看見

社區安全是基礎，但我們追求的更是讓街坊「過得好」，讓九龍城獨特的「潮泰文化」被更多人看見。

九龍城素有「小泰國」之稱，泰式餐館林立，處處正宗泰味。每年4月潑水節，「龍城美食潑水泰繽紛」活動廣受歡迎，為商圈帶來可觀營業額。潮州老餅家承傳傳統技藝，讓旅客品嘗歷史滋味。去年9月政府推出「龍城深度遊」，圍繞「城寨追憶」、「泰國風情」等主題，引領遊客探索九龍城多元魅力。

作為順德區政協委員，我常思考兩地如何在「美食」名片上互學互鑑。順德是世界美食之都，更是粵菜重要發源地，自古有「食在廣州，廚出鳳城」之美譽。順德人對食材極致運用的匠人精神——一條魚有逾二百種做法，一杯水牛奶幻化成雙皮奶、炸牛奶等百般滋味——正是順德美食文化的核心。順德成功將地道美食與文旅深度融合，打造「尋味順德」品牌，讓美食成為城市經濟引擎，這套經驗值得九龍城借鏡。

反之，九龍城泰國菜享譽全港，老街區的美食氛圍、多元共融特色及國際化推廣手法，亦可為順德提供參考——如何讓傳統美食走向世界，如何在老社區保留地道風味，都是兩地可共同探索的課題。當社區安全網織密，居民住得安心，我們才有底氣談「美食之都」願景，以美食帶動經濟。

打地基、迎機遇：對接「十五五」規劃

民政及青年事務局成立對接國家「十五五」規劃預備小組。對九龍城而言，社區治理水平，直接影響承接發展機遇的能力。過去一年，九龍城民政處聯同25隊關愛隊，與「潤愛同行」展開「關愛大行動」——關愛隊識別有需要居民，潤愛同行安排專業技工提供免費家居維修，至今已惠及逾千個九龍城基層家庭。這些瑣碎工作，實則在為社區「打地基」。區議員一直配合政府，推動地區治理做深做實，為九龍城融入國家發展大局打下更堅實基礎。

4月18日是「全民國家安全教育日」。過去大半年，我在九龍城舉辦了8場國安講座，有幸與過千位街坊交流。每一次分享，都讓我更深刻體會：國家安全，從來不是抽象概念。它在林伯家新裝的扶手上，在益豐大廈近千戶居民重獲穩定的電力中，在愛民邨火警、爆喉夜晚關愛隊送上的床褥裏，也在居民對社區的信任中。這些具體的安全感，正是區議員工作的意義所在。

接下來，我們會繼續做好每一件實事——從更換一盞光管到跟進一幢舊樓維修，從協助緊急疏散到完善管理制度。把社區安全這塊基石築得更穩，九龍城就能在未來走得更遠。

作者左滙雄是九龍城區議員，經民聯九龍中支部主席。



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