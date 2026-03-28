來稿｜人類還能否擁有AI無法擁有的東西？

來稿作者：李弦



巴菲特說，市場短期是投票機，長期是體重機。投票機比誰聲音大、誰擅長帶風向；體重機衡量的，是經得起時間的真重量。把這句話放進當下的世界，我們正被無數投票機淹沒。社群媒體、演算法、短影音，讓每一次滑動都像投下一張表態的選票。你不是在思考，而是在選邊；不是在理解，而是在對號入座。五分鐘手機時間，你可能已為那些讓你憤怒、感動、覺得自己清醒的內容，投下十幾次票。可真正的重量在哪裏？「體重機」需要時間與耐心，要求你放下手機，與真實的世界重新對話。這件事，越來越難。



當公共討論消失

只剩同溫層獨白

從前人們爭論，至少爭的是同一件事；如今，我們連事實的版本都不同。每個人都活在演算法餵養的泡泡裏，但泡泡之間沒有交集，只有遙遠的叫陣。你相信一切是陰謀，我相信證據確鑿；我們各自找到論據，堅信自己是清醒的一方。演算法只推送你已相信的東西，只讓你聽見熟悉的聲音。思考變成偏見的回音，追求真相變成尋找隊友。

亞里斯多德說，人是政治的動物。人活在共同體中，必須通過爭辯、說服與對話，摸索何謂「好生活」。但當公共討論消失，我們只剩同溫層的獨白。沒有共同的真，就沒有對話；沒有對話，善也各說各話。你說善是包容，我說善是原則，彼此皆有理，卻終究轉身離去。

你不是在使用AI

是被馴養不思考

AI如今能做幾乎所有事：寫作、作畫、編程、聊天。機器越聰明，人類越焦慮：我們會被取代嗎？或許問題該換一個問法：人類是否還擁有機器無法擁有的東西？

機器能計算最優解，卻不需承擔選擇的代價。它不會失眠，不會愧疚，不會在半夜問自己「我是否做錯了」。它給出答案，卻不必活在答案裏。巴菲特長期持有一家公司，不是因為模型建議，而是因為他理解那家企業的本質，信任經營者的人格，願意用十年等待判斷的驗證。那是一種價值的耐心，不是技術的耐心。價值判斷意味着：你要親自說出「這是我相信的事」，並為此承擔後果。AI沒有這個負擔，也不會擁有由此而生的尊嚴。

「求真」聽來陳腔濫調，但若不刻意求真，我們便會活在謊言裏而不自知。求真需要代價，要放下手機去讀一本書，去聽一個你不喜歡的人說話，甚至承認自己可能錯。AI能幫你略過這些不舒服的過程，但若你什麼都跳過，你不是在使用AI，而是在被它馴養成一個不再思考的人。

犯錯更願意學習

求真不會被取代

人類很麻煩，會猶豫、後悔，在對與對之間糾結，在錯與錯之間選擇。會為原則得罪人，也會因溫情放棄原則。AI不會經歷這些矛盾。

所謂倫理，不是完美的規則，而是一種責任感。是在沒人看見時仍願意說真話，是在眾人趨同時還能停下腳步問一句：「我們確定嗎？」價值投資者年年檢視自己的判斷，不是閒暇，而是自覺會犯錯，也願意買單，更願意學習。

人類的不可取代，與技術無關，而在於意願。如果你放棄思考、責任與求真，那麼的確可以被替代；但若仍願堅持，便依舊無可取代。

痛會讓人成長

真實自有重量

「後真相世界」並非註定的結局，而是一場進行中的選擇。你可以困在泡泡裏，享受演算法帶來的安全感；也可以走出去。外面的世界喧嘩、紛亂、沒有共識，卻真實。真實不會討好你，不會只給你想看到的東西，它會讓你痛，但痛能讓人成長，長出重量。

巴菲特說，長期持有不是因為樂觀，而是因為時間會篩出值得留下的東西。人類共同體的希望，也在於那些即使身處混亂，仍願求真、負責、對話的人。這不是理想主義，而是一項需要長期持有的價值。它會波動，會下跌，會被嘲笑，但它是真實的。而真實的事物，終將長出重量。

作者李弦是現居香港的財務與財資管理專業人士，於跨國企業擔任亞太及中東區域財務主管與企業財務長等職務，喜愛哲學、歷史與金融。



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