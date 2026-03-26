楊莉珊｜構建香港「家辦生態圈」　築就全球財富傳承「安全港」

來稿作者：楊莉珊



第四屆「裕澤香江」高峰論壇3月24日盛大舉行，主題為「築就傳承」，吸引逾400位來自全球的家族辦公室決策者、繼承人及行業領袖參與。這不僅是香港金融界的一大盛事，更是香港作為國際資產及財富管理中心實力與吸引力的集中展現。



論壇最新資料令人振奮：香港單一家族辦公室數量已超過3,380間，較兩年前激增25%，穩居區內龍頭地位。這一亮眼成績，是特區政府積極有為、精準施策的成果，更是香港在「一國兩制」下獨特優勢與時代機遇同頻共振的生動體現。面對全球「東升西降」的經濟格局重塑與地緣風險加劇的外部環境，香港的「安全港」屬性愈發凸顯，正迎來發展家族辦公室業務的黃金視窗期。香港必須乘勢而上，以創新思維構建更富競爭力的「家辦生態圈」，將這一潛力巨大的新賽道，打造成為鞏固提升香港國際金融中心地位的重要支柱。

當前，世界百年變局加速演進。從持續數年的關稅摩擦到頻發的地緣衝突，全球經濟政治環境的不確定性顯著上升，傳統的「安全資產」概念正在被重新定義。全球範圍內的資產重置浪潮洶湧澎湃，資金對「穩定性」與「確定性」的渴求前所未有。在這一宏觀背景下，香港背靠祖國、聯通世界的「超級連絡人」角色和「安全港」地位，其戰略價值不僅沒有因外界雜音而削弱，反而在對比中愈加璀璨奪目。

《香港國安法》的實施和「完善選舉制度」，確保了香港社會大局穩定，法治和營商環境更加優良。香港擁有普通法制度、資金自由進出、與主要國際市場接軌的完善監管框架以及低稅制等核心優勢。事實證明，無論外部環境如何變幻，香港始終是海內外資金可以安心停泊、穩健增值的避風港和首選地之一。與此同時，以中國為代表的新興亞洲經濟體持續快速增長，積累了龐大的私人財富，產生了巨大的資產管理與傳承需求。香港地處亞洲中心，無疑是承接這一區域財富管理需求轉移的理想門戶。新加坡近年家族辦公室數量的快速增長，印證了亞洲市場的巨大潛力，而香港更龐大的基數與增速，則充分證明了其作為區域家辦首選地的強大綜合競爭力。我們必須繼續向世界清晰傳遞香港安全、穩定、機遇無限的正面資訊，鞏固和放大這一獨特優勢。

「裕澤香江」論壇熱議的「家辦生態圈」概念，精準指出了香港家辦業務未來發展的關鍵路徑。一個健全、有活力的生態圈，遠不止於提供財稅優惠和投資產品，它必須是一個能全方位滿足超高淨值家族財富管理、生活品質、代際傳承與社會價值實現等多維需求的綜合體系。這意味着香港的策略需實現從單純「吸引資金落戶」到「吸引家族紮根」的深刻轉變。

首先，必須持續優化財富管理的核心「基建」與「軟環境」。在保持免征遺產稅、低稅率等制度優勢的基礎上，可深入研究針對特定投資活動或慈善安排的進一步稅務優惠，提升政策競爭力。同時，要不斷豐富符合家辦需求的投資產品供給，除了股票、債券等傳統資產，更要大力發展包括ETF、REITs、私募基金、綠色金融產品乃至在妥善監管下的虛擬資產等在內的多元化、多層次產品體系。與之配套，必須加緊培育和引進精通國際稅務、跨境法律、資產配置、風險管理的頂尖專業人才，並完善相關的法律、會計、信託等專業服務支援體系。香港財富傳承學院的最新任命和慈善計劃，正是完善行業生態、構建專業網路的重要一步，有助於推動行業規範化、專業化發展。

其次，至關重要且更具前瞻性的，是全力打造極具吸引力的「高端生活圈」。家族辦公室的決策，不僅關乎冷冰冰的資產數字，更關乎一個家族的生活品質、子女教育、健康保障與文化認同。因此，能否吸引家族成員樂意在港居住、生活、交流，是家辦能否真正紮根香港的決定性因素之一。可喜的是，香港在這方面基礎雄厚且進步顯著。

近年來，香港成功舉辦了巴塞爾藝術展、ComplexCon潮流文化盛典、LIV高爾夫香港站、國際七人欖球賽等一系列頂尖的文化藝術和體育賽事，亞洲盛事之都的金字招牌越擦越亮。特區政府提出吸引超級跑車、遊艇等大型國際展覽來港，進一步豐富了高端消費體驗。從「搶人才」、「搶企業」系列計劃廣泛吸納全球精英，到減免紅酒稅、烈酒稅提升生活品味；從享譽世界的國際學校網路和頂尖醫療資源，到中西薈萃的「美食之都」美譽、充滿活力的賽馬活動以及豐富的城郊自然景觀，香港正在形成一個獨一無二、璀璨繽紛的「高端生活圈」。這個圈子所代表的，是國際化的視野、頂尖的資源配置、豐富的文化體驗和安全舒適的生活環境，它能夠滿足超高淨值家族對高品質生活的所有想像。當家族成員因熱愛香港的生活而選擇這裏時，其家族資產落戶香港、設立家辦乃至進行長遠規劃，便是水到渠成之事。

展望未來，香港家辦生態圈的發展動力將來自內外兩個市場的同步驅動。對外，​ 香港要堅定不移地吸引海外，特別是歐美及亞洲其他地區的家族辦公室和財富來港。利用香港「安全港」的確定性和「高端生活圈」的吸引力，積極推介香港在連接內地與全球市場中的不可替代角色，將香港定位為全球財富進入亞洲、分享中國及區域增長紅利的首要平台；對內，​ 潛力同樣巨大。隨着香港本地及內地改革開放後創造財富的第一代企業家逐漸進入代際傳承的關鍵期，對專業化、制度化財富管理與傳承的需求呈現爆發式增長。香港財富傳承學院的成立及相關工作的推進，正是為了回應這一內在需求。我們應積極推廣家族辦公室的理念和模式，説明本地和內地家族企業實現財富的平穩過渡、保值增值與可持續發展，並引導其投身公益慈善，培育更多具有社會責任感的實業家與慈善家。這不僅能壯大香港的家辦產業，更能為香港乃至國家的社會經濟高品質發展注入持久動力。

面對全球資金避險東移、亞洲財富快速積累、內部傳承需求迸發的歷史性機遇，香港社會各界，包括工商界、專業界及特區政府，必須攜手同心，以更大的魄力和更創新的思維，不斷完善從財富管理核心到高端生活配套的全鏈條「家辦生態圈」。香港不僅是一個資金可以安全增值的金融港口，更是一個家族可以實現長遠繁榮、享有卓越生活、貢獻社會價值的理想家園。唯有如此，香港的國際資產及財富管理中心地位才能根基永固，才能在服務國家發展大局的同時，實現自身的更大繁榮與發展。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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