帶．路共享｜洪都拉斯拉巴斯醫院一份特殊的「成績單」

帶．路共享｜沙沛薐

洪都拉斯身處中美洲登革熱流行帶，全國逾百萬人口主要聚居於聖佩德羅蘇拉（SanPedroSula）及德古西加巴（Tegucigalpa）等主要城市。回想起2024年6月，當基金會與洪國衛生部簽署合作備忘錄的那一刻，團隊深知肩上的擔子不輕。當時當地正挑戰嚴峻，重症與死亡風險時刻威脅着基層社區。基金會選擇落戶洪都拉斯，正是源於這份「急人所急」的人道關懷精神。



基金會義工主持在當地培訓工作坊。（共享基金會提供）

洪都拉斯登革熱發病率下降八成

在長達一年半的項目中，基金會先後進行了五次實地工作，運送超過162公噸捐贈物資，足跡遍及全國18省與20個衛生區域。除了捐贈355套資訊設備以建立更迅速的病例通報網絡，我們亦發放了606件識別背心，確保衛生人員能安心進行病媒防控；17.2萬張海報與900個易拉架亦送抵醫療機構，將預防訊息深植社區。同時，我們提供了25萬份快速診斷試劑、1.2萬盞滅蚊燈、30萬張滅蠅紙及10萬頂蚊帳，全面協助阻斷病媒傳播。

項目的成效在疫情數字中得到清晰體現。2024年第三季至第四季間，洪都拉斯登革熱發病率大幅下降82%，重症案例較2019年減少13.4%。與鄰國比較，洪國的病例增幅最低，疫情下降速度更是薩爾瓦多的3.3倍。在2025年的防控成果進一步鞏固，疫情「每周變化率」連續顯著下降長達39周，持續時間是其他中美洲國家的4至8倍。

「我們真的按照你們教導的那樣做！」

除了亮麗的數據，項目的深遠影響更體現在一個個真實的故事中。2025年10月，我們到訪拉巴斯醫院（HospitalLaPaz）。當天剛踏進醫院大門，院長Dr.RobertoSuazoCordova便熱情地迎上前來，臉上洋溢着孩子般的自豪神情。他拉着我們的手，急不及待地帶領我們走遍醫院每一個角落，詳細展示捐贈物資如何被妥善運用。

走進候診區，預防海報張貼在最當眼處；走進實驗室，快速檢測試劑整齊地擺放在架上。最令我們驚喜的是院長指着病房內的滅蚊燈，語帶得意地說：「我們特意請技術人員調整了電線長度，確保滅蚊燈懸掛在離地面1.5米的最佳高度。」果然，每個滅蚊燈都精準地懸掛在合適位置，技術人員更細心地將多餘的電線綑紮整齊。而滅蠅紙亦妥善地懸掛在病人床邊，既不礙醫護工作又能發揮最大效用。院長解釋說，他們按照培訓工作坊學到的知識，根據不同區域的特點分配物資，讓每一件捐贈都能發揮最大效用。

當天團隊中有兩位義工，正好是數月前在該院主持培訓工作坊的人員。院長見到他們時眼眶發亮，熱情擁抱後，竟拉着我們逐一為病房「評分」，看看哪裡的物資放置得最精準。他一邊走一邊自豪地說：「你們看，我們真的按照你們教導的那樣做！」那一刻，他不像一位威嚴的院長，更像一個考了滿分的學生，急於向老師展示這份努力耕耘的成績單。看着物資在當地生根發芽，我們深深體會到，真正讓物資發揮價值的，是知識的傳授與人心的連結。

基金會向衛生部捐贈了350套資訊設備。（共享基金會提供）

當地司機的機智與可靠

為了走訪全國每一個角落，我們每次都聘請當地司機穿梭於山川城鎮。洪都拉斯地形多山，監測行程往往需連續坐上8小時山路。為了爭取時間，我們總是清晨出發，回程時往往已夜幕低垂。當地的司機、衛生部團隊與同事不僅是合作伙伴，更是項目不可或缺的支持者。他們熟悉每一段路況，知道哪段路在雨季容易出現山泥傾瀉，亦會在長途車程中分享當地的文化傳說。

有一次難忘的經歷，更能說明他們的機智與可靠：那天車隊遇上嚴重交通擠塞，原本雙線雙程的道路被擠成六條車龍，車輛動彈不得。由於我們必須趕往機場，心急如焚之際，我們的車輛卻因被他車切線而與前車失散。司機察覺到我們的焦慮，隨即搖下車窗與鄰車司機大聲溝通，請對方稍微挪動空間。接著，他果斷駛入旁邊加油站的捷徑，巧妙地穿過路口並切回主幹道，順利拐上通往機場的高速公路。那一刻，車廂內響起一陣歡呼聲——在異國他鄉，能有這樣機智果敢的團隊同行，是多麼幸運的事。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路；柬埔寨金港鐵路等。

作者沙沛薐是共享基金會項目專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

