來稿｜文化出海——香港為何不可替代？

來稿作者：楊華勇



當全球影視界的目光再次匯聚香江，第30屆香港國際影視展（FILMART 2026）已於2026年3月17日至20日在香港會議展覽中心閉幕，全球790餘家展商聚首香江，交易、洽談、簽約……盛會之外，一個問題引人思考：在中國文化「走出去」的版圖上，香港為何始終是不可替代的「樞紐港」？



中國文化「造船遠航」

第30屆香港國際影視展留下的不僅是近800家展商的熱烈交易與合作簽約，更是一個深具戰略意義的時代命題：在中國文化邁向全球的壯闊征程中，香港，這座東方之珠，究竟憑藉何種不可替代的稟賦，始終穩踞「樞紐港」的核心地位？

答案並非單一維度，而是深植於其獨特的生態系統、平台價值與轉化效能之中，這三者共同構築了一道中國文化「走出去」的堅實橋樑，並驅動着敘事模式從「借船出海」向「造船遠航」的歷史性跨越。

法治基建強勢護航

中國內地文化企業在開拓海外市場時，常面臨資訊壁壘、管道梗阻、法律與知識產權風險等現實挑戰。香港的核心競爭力，首先在於其構建了一個與國際規則無縫銜接、安全可靠的製度與服務生態。

​香港成熟的普通法體系，與國際商事規則高度相容，為跨境文化貿易與投資提供了穩定、可預期的法律環境。這種法治基礎，極大降低了交易成本與合規風險，成為國際買家與中國內容提供者建立互信的基石。

近年來，香港在完善專業服務「基礎設施」上更進一程：2024年11月，香港一邦國際網上仲調中心與橫店影視產業協會的合作，為影視涉外爭議提供了高效解決路徑；2025年10月，國際調解院在香港的正式成立，更為解決跨境知識產權等複雜糾紛提供了權威的多元化解機制。這些舉措，共同構成了支撐內地影視企業安全出海、行穩致遠的「軟基建」。

專業平台連接中外

自由港的流通優勢。​作為全球最自由的經濟體之一，香港在資金、資訊、人才流通方面的便利無與倫比。資本可以自由進出，保障了文化項目的投融資效率；全球專業人才匯聚，為項目的國際化製作與運營提供了智力支援。正如華策集團總裁傅斌星所體驗的，在香港可以高效完成與全球主流市場客戶的「一對一」深度對接，這正是香港成熟市場生態的集中體現。

香港的「樞紐」作用，遠非僅是地理意義上的交通中心，更是數十年積澱而成的、高度專業化的全球文化貿易與服務平台。「一站式」觸達全球市場。​ 對於像法國Digital Virgo公司的於戈南這樣的國際買家而言，香港國際影視展的魅力在於其驚人的「聚合」能力——在這裡，幾乎能觸及所有中國內地的頭部內容生產方。這種能力並非一蹴而就，它背靠的是香港數十年建立起的、遍佈全球的發行與銷售網絡，以及國際買家長期積累的深厚信任。香港的影視公司、發行商深諳國際市場的運作規律與偏好，成為連接中國內容與海外管道的關鍵節點。

除了管道，香港還提供文化出海所需的「精加工」服務。其多語種譯製能力（尤其是高質量的英語及東南亞語種字幕與配音）、國際化的市場營銷、符合各地受眾欣賞習慣的包裝策略，都是將原生內容轉化為適銷對路文化商品的關鍵環節。香港的區位優勢——作為國際航空樞紐，人員往來極度便捷——進一步強化了其作為線下洽談、看片、業務推進首選地的地位。

華語內容創造轉化

香港最獨特的價值，或許在於其非凡的文化轉化與創新效能。它不僅是通道，更是「轉換器」和「增值工場」，能夠將華語文化內容進行創造性轉化，使其既保有文化根脈，又能以世界易於接受的方式呈現。

東西敘事成功轉碼

​改編自英國IP的《夜班經理》華語版，由香港導演陳健朗執導、國際公司負責海外發行，正是這一轉化能力的典範。香港創作團隊深刻理解原IP的精神，又能嫻熟運用華語影視的敘事美學與情感表達，實現了從西方經典到東方敘事的無縫嫁接與創新重生。這種「轉碼」能力，確保了文化產品不流於生硬的移植，而是富有生命力的再創造。

本土電影國際表達

​港產動作片《火遮眼》在國際影展收穫高口碑，印證了香港成熟類型片工業的持續國際競爭力。香港電影人深諳動作、警匪、懸疑等類型片的國際通行語言，並能將獨特的港式美學與節奏灌注其中，使其既能滿足全球類型片愛好者的期待，又傳遞出鮮明的文化標識。

新興業態全球同步

在粵港澳大灣區取景、愛奇藝與Netflix全球同步上線的《不眠日》，則展示了香港在串聯內地創作資源與全球流媒體平台方面的強大效能。香港對國際分銷規則的掌握、對全球觀眾口味的敏銳洞察，助力這類合拍或取材於內地的作品，能夠以符合國際流媒體標準的品質與策略，實現真正意義上的「全球首發」與即時影響。

不只橋樑更是引擎

香港在中國文化出海中的角色，早已超越傳統的「中介」或「超級聯繫人」。它是優質商業與法治生態的構建者，是全球資源與專業服務的聚合平台，更是東西文化創造性轉化的創新工場。這三重價值的疊加，使其「樞紐港」地位堅實而難以撼動。

在這一綜合生態系統的支持下，中國文化「走出去」的路徑正在發生深刻變革。過去，或許更多是單一作品的「借船出海」（借助海外管道發行）。如今，依託香港這一支點，中國的文化產業正朝着「造船遠航」的系統性目標邁進：即打造具有全球競爭力的全產業鏈運營能力、國際化的內容開發與製作標準，以及自主掌控的全球發行與品牌建設網絡。香港，正是這艘「文化巨輪」最重要的設計者與起航港之一。

展望未來，隨着粵港澳大灣區建設的深度融合，香港背靠內地豐沛的創作資源與市場潛力，面向廣闊無垠的全球市場，其「樞紐港」的功能將進一步強化與升級。它不僅將繼續輸送精彩的中國故事，更將參與定義這些故事的國際化講述方式，在東西方文明之間，搭建起一座雙向奔赴、互利共贏的永固之橋。從香江出發，中國文化的航程，正駛向更深邃、更壯麗的星辰大海。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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