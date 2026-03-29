來稿｜香港急需一場數字素養教育改革

來稿作者：許嘉俊博士



香港近年積極推動人工智能發展，方向大致清晰。《2025年施政報告》提出把人工智能定位為關鍵產業之一，預留十億元成立香港人工智能研發院，並在優質教育基金預留二十億元推動中小學數字教育；政府亦預告將公布《中小學數字教育藍圖》，包括制訂「人工智能素養」學習架構及加強教師培訓。從政策層面看，香港顯然已意識到，AI不只是產業問題，也是教育問題。不過，若進一步問下去，問題便不只是香港有沒有決心發展AI；而是我們是否真正理解，在AI時代教育應該補上的一課是甚麼。



信息洪流中保留反思能力

近年社會談論人工智能，焦點多半集中在算力、研發、產業落地和政府應用。很多時候，社會對數字素養教育的理解，仍停留在「懂得使用科技工具」、「學會操作新平台」的層次，但這樣的理解，對今天的現實來說，已經明顯不夠。

因為今日的數字環境，已不再是單純的資訊工具環境，而是由演算法、平台邏輯、生成式人工智能、短視頻機制和注意力經濟共同構成的生活環境。人們每天接觸到甚麼資訊、如何理解社會議題、如何看待自己和他人，很多時候都不是經由深思熟慮後主動選擇，而是在不知不覺之間，被平台推送、被內容節奏牽引、被影像和情緒帶動。

所謂「數字素養」，若仍只理解為操作能力，便會低估問題的本質。今天真正需要的，是理解科技如何影響判斷、辨識資訊如何被加工、明白AI內容未必可靠，以及在高度媒介化環境中保留反思與節制的能力。

教育制度需要給予足夠回應

香港本身就是一個高度數字化的城市。根據最新數據，香港社交媒體用戶相當於總人口84.4%。這些數字看似只是科技普及的結果，但換個角度看，也意味着絕大部分市民早已長時間置身於平台主導的資訊世界之中。然而，數字素養不應被視為少數專業人士或年輕人的技能，而應被視為一種基本公民能力。

而年輕一代所面對的情況，尤其值得重視。香港學生健康服務《2023/24學年周年健康報告》指出，在完成健康評估問卷的小學生中，43.3%表示在一般上課日花兩小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品作娛樂用途；中學生的相應比例更高達80.9%。

這未必代表所有屏幕使用都是有害的，但至少說明了一點：屏幕、社交媒體和平台內容，已經不是青少年生活中的附加選項，而是他們成長經驗的重要組成部分。若教育制度對此沒有足夠回應，便等於把下一代置於一個由商業平台塑造的環境之中，卻沒有給予足夠的理解工具。

急需補上完整數字素養教育

更值得留意的是，國際社會近年愈來愈不把這個問題看成單純的「家長管教」或「個人自律」問題。英國Ofcom在2025年發表的兒童媒體使用研究，持續追蹤兒童和青少年的媒體使用、理解和風險經驗，反映英國已把媒體素養視為公共政策與監管的一部分。這背後的訊息很清楚：當資訊環境的複雜程度已遠超個體直覺，社會便不能只要求年輕人自己小心，而必須透過教育和制度協助他們建立判斷能力。

香港尤其需要警惕的是，AI技術已經把真假難辨的門檻大幅降低。過去人們習慣以為，有圖、有片、有聲，可信程度就較高；但深偽技術的出現，正好打破這種直覺。警方指出，2024年10月和2025年1月搗破兩個利用深偽技術進行詐騙的犯罪集團，涉及金額近四億元。

這說明深偽風險已不是遙遠的科技新聞，而是與香港市民、企業、金融安全直接相關的現實問題。正因如此，香港當前最需要補上的，不只是AI教育，而是更完整的數字素養教育。前者重點是如何使用AI，後者則追問如何理解AI、質疑AI、驗證AI，以及如何在AI與社交平台交織的資訊生態中維持自主判斷。

是面向整個社會的基礎工程

數字素養教育因此不應只是資訊科技科的延伸，也不應只停留在講座或一次性的網絡安全宣傳。它應該被視為面向整個社會的基礎工程，從中小學課程開始，更有系統地涵蓋媒體與資訊素養、AI生成內容辨識、私隱與資料意識、事實查核、屏幕使用管理，以及平台文化對情緒與人際關係的影響。與此同時，教師培訓和家長教育亦不能缺位，否則學校和家庭也未必有能力承接。

香港當前積極布局AI，反映社會希望把握新一輪科技發展機遇。不過，技術發展愈快，對人的理解、判斷與適應能力要求亦愈高。如何在推動創科的同時，更有系統地加強數字素養教育，讓市民能在新的資訊環境中更穩妥地學習、溝通與生活，將會是未來值得持續討論的重要課題。

作者許嘉俊博士是商業顧問， 大學兼任講師，認證數碼營銷專業人員（CDMP）。



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