送澧手記｜專屬法例破瓶頸　北都發展提速增效

送澧手記｜黃仲澧



北部都會區專屬法例出台，屬意料之內。一直以來，北都發展受現行規劃及地政程序所限，而現有制度本身亦肩負保障城市公平和公義的角色。新法例則更具針對性，為新發展帶來難得機遇，有助「拆牆鬆綁」，提升效率。



隨着政府公布專屬法例架構，北都在規劃、土地、工程及產業運營三大範疇將全方位鬆綁，其中三大重點值得關注：

一、簡化城市規劃程序

新方案下，北都非保育用地的項目倡議人可透過規劃許可，直接申請改變土地用途或放寬發展標準，處理時間由最少九個月縮短至兩個月，標誌「提速提效」。臨時用途批核年期由「市區五年/鄉郊三年」統一延長至七年。以往內地企業欲落戶試點，往往因臨時用途期限過短而卻步；新措施相信能提升市場信心，吸引更多企業作中小規模試點和投資。

二、加快收地及補償流程

補償糾紛個案須於六個月內提交土地審裁處判定，暫支款項如三個月內未獲接受則停止計息，以減公帑開支。特別針對祖堂地，地政總署署長可直接向註冊司理支付補償，不再受全體成員一致同意的掣肘，大大減少延誤。同時，政府應加強了解現有營運者的處境；不少受影響商戶，即使被收地，亦須自掏腰包搬遷及周轉，如資金周轉困難，甚至或需結業，值得當局審慎處理，協助平穩過渡。

三、便利跨境要素流動

先針對河套香港園區，訂立附屬法例落實「白名單」過橋出入境安排，便利創科人才、資金、物資（如生物樣本）等跨境流動，鞏固深港創科協作。同時考慮推展至更多口岸融合區，進一步提升區域協同。

若政府能加快推行地積比率轉移政策，再配合專屬法例，將為北都發展再添靈活性與效率。更重要的是，這不只是法例本身，而是產業政策、招商引資、行政簡化等多項創新措施的組合拳。

建設速度提升，生活質素也可提早改善，無論是交通基建、社區設施，還是產業進駐、就業增加，均為香港注入新動能、助力更好融入國家發展藍圖。

政策關鍵，在於落實。專屬法例讓政府手頭多一靈活工具，但同時要審慎監察，確保提速之餘不損公眾保障。執行得宜，這將成為北都發展的關鍵基石，助力香港在「十五五」開局之年，以更高質量、更快速度，開啟北部都會區的新篇章。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



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