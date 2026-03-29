風起守護｜切勿輕視「小中風」　緊記「談笑用兵」急救口訣

風起守護｜劉巨基醫生

幾天前，一位伯伯吃力地向筆者訴說心事：「那天突然半邊身麻痺，說話也不太清楚，以為中風了，好在幾分鐘後就沒事。還以為自己夠幸運，沒想到隔幾天，真的中風入院。」



伯伯所說的「沒事」，其實是一場「小中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」（Transient Ischemic Attack，簡稱 TIA）。他的經歷甚為常見，許多人出現中風徵狀時，以為症狀消失就代表安全無事，卻沒意識到，小中風正是嚴重中風的預警。

小中風源於血管被短暫阻塞，例如動脈粥樣硬化，或者心房顫動產生血栓，游走至腦部堵塞血管，令腦部暫時缺血，就像真正中風般引發身體機能障礙。因此，小中風和中風的臨床症狀相同，包括一邊身體麻痺乏力，口齒不清，視覺重影或失去局部視力，身體失去平衡等。

不過，小中風的血栓會自行分解或被沖散。待血管恢復血流後，症狀多在幾分鐘至幾小時內迅速消退，大部分不會造成腦部永久損傷。

病徵如中風易致併發症

然而，這並不代表安全。小中風象徵腦部供血已出現問題，是中風的前奏。若不及時治療，無視背後真正病因，大約兩成患者在小中風發病三個月內，出現真正中風。

萬一屬於高齡、高血壓及患上糖尿病等高風險族群，更會多達8%至10%在小中風發作後 48小時內，迎來嚴重中風。這類由小中風演變的中風，併發症往往更嚴重，可能惡化至身體殘障失能，甚至致命。

反之，有研究顯示，如果患者能夠把握發作後的黃金48小時，盡快尋求醫療評估與治療，就有機會逆轉中風危機，短期內的中風風險可大減八成。

當病人因疑似小中風求診時，醫生會先安排影像學檢查，去確認小中風病情以及尋找潛在病因。這包括電腦掃描（CT）以區分缺血或出血性病變，必要時會進行血管造影，或利用頸動脈及髗內血管超聲波, 查看腦血管是否狹窄或阻塞，了解血流情況。亦會進行心電圖檢查，診斷是否心房顫動等因素引致血栓形成。

驗血亦是評估的一部分，藉此了解血糖、膽固醇等與中風相關的指標。這些檢查有助找出問題根源，從而給予針對性治療。

評估風險及藥物處方

此外，臨床上也會使用 ABCD2 評分系統，去判斷病人短期內演變成中風的風險。

「A」代表年齡(Age)，病人是否超過 60 歲。

「B」代表血壓(Blood Pressure)，檢查收縮壓與舒張壓是否高於 140/90 mmHg。

「C」代表臨床症狀(Clinical Features)，例如是否單邊身體無力，有否語言困難等。

「D1」代表症狀持續時間(Duration) ，持續愈久，風險愈高。

「D2」代表糖尿病(Diabetes)，視乎病人是否糖尿病患者。

醫護人員會根據評分結果，決定分流及治療方向。及時使用藥物能夠顯著降低後續中風的風險。處方包括抗血小板藥物，如阿士匹靈等，有助減少血栓形成的機會。高危患者則可能初期需要處方兩種抗血小板藥物治療。

若發現病源來自心臟，例如心房顫動等，則需要使用抗凝血藥物。遇上患有高血壓，高膽固醇或糖尿病的病人，就有可能處方他汀類及降血壓藥物，及早制風險因素。

緊記「談笑用兵」急救口訣

每個人都應該認識中風的徵狀，緊記以下「談笑用兵」中風急救口訣，以便及早辨識中風並求診，保住腦細胞：

「談」代表語言表達出現困難，如說話含糊或語無倫次。

「笑」代表面部表情不對稱，如笑起來面歪。

「用」代表身體某側無力或麻木，如手臂或腿腳感覺異常或無力。

「兵」代表發現上述症狀時，應立即尋求醫療援助(救兵)，因為時間對於中風患者來說至關重要。

即使症狀很快消失，絕非虛驚一場，務必立即求醫。須知小中風就像汽車儀表板上亮起紅燈，如果繼續忽視它，下一次可能就是引擎熄火。

保護腦血管，預防小中風和中風的關鍵，在於及早行動。保持血壓穩定，避免吸煙，健康的飲食習慣，以及適量運動等，均是遠離小中風與中風的最有效方法。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



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