蔡世鴻｜遊學團非「坐車打卡」

來稿作者：蔡世鴻校長



筆者從事教育36年，當了22年的校長，在工作上難忘的事其中之一便是帶學生到內地交流學習，雖然只是短短幾天的遊學團，但我能與學生一同學習，一同認識祖國，豐富了我的教學生涯，也留下不少美麗的回憶。我深信老師們都充滿愛心和專業，學校謹慎且勇於承擔責任，所以如有人說遊學團吃力不討好，只是坐車打卡的無聊活動，對國民教育毫無意義等，作為資深的教育者，我絕不認同。



不是坐車打卡

別具交流價值

「讀萬卷書不如行萬里路」這句話是至理明言，遊學團為學生帶來不一樣的學習經歷，和同學及老師一同生活及學習，跟爸爸媽媽到深圳遊玩，絕對是兩碼子的事，兩者不能比較。很多人都誤解了學校在推行遊學團時的運作，筆者學校每年都舉辦三至四次中外的遊學團，也舉辦個多次聯校的遊學活動。

近年因為有了「姊妹學校」的結對撥款，我們遊學團多是以探訪姊妹學校為主，有到佛山三天遊，除了看風景，也與香港三所小學及佛山五校進行田徑比賽；有蘇港兩地航天員培訓學習，涉及20多所學校的代表；也試過本校學生分批到訪安徽的家庭，大家飯後聊天和互動表演，最後兩地學生都結成好友。

除此之外，學生到校上半天課，老師會同時向當地學校分享，進行教師專業交流，例如我校去年的蘇州交流團，同學去了蘇州和無錫兩所姊妹學校上課，老師則向當地教師分享校本數學和STEAM課程，參與的教師約五百多人，這些交流經驗與深圳兩天遊絕不相同，所以大家不要誤解遊學團只是到當地旅遊打卡，缺了文化交流這元素，便浪費了一次寶貴的出團活動。

課程邊行邊學

學校工作嚴謹

學校在設計內容上，都會花盡心思，更會減少坐車的時間，絕不會坐三小時車來看一個景點，如需坐長途車，也會邊行邊玩。我校在出發前會配合課程，事先向整級同學介紹遊學團的景點，出團的同學回校時會在周會分享，旅程中有學習冊，老師會不時與學生討論和分享，絕不是旅遊打卡這樣簡單。

至於教育局舉辦的同根同心團、薪火相傳和高中學生團，內容也是精心設計，與課程和國家發展緊扣，參訪地點也較特別，更會不時以問卷檢討，修訂行程的內容和安排，嚴謹專業，絕不浪費公帑。為甚麼學校都十分欣賞和樂意參加教育局舉辦的交流團？因為是精心設計的全包套餐，免費和減輕了學校大部份的工作，絕對是利校的一項德政。

學校在制訂遊學團時也絕不馬虎，首先是商討遊學的地點，選址必與學習相關，如有姊妹學校，則會去學校上半天課。至於其他行程如何安排？這些都不是我們的專業，我們會出標邀請旅行社帶團，有時會選價低的旅行團，有時也會選服務分較高的，過程一點也不含糊。至於教育局的運作則更嚴謹，筆者多年來獲邀參與教育局的不同委員會，對他們的運作亦有一定的了解，教育局舉辦遊學團的原則大致如下：

雙信封制採購招標

多重監察保障質素

教育局一直按政府的既定程序進行採購及審批工作，依據公平、公開和公正的原則採購服務；並一如既往參考香港旅遊業議會的「經營遊學團的旅行社名單」，有序地邀請不同的本地持牌旅行代理商報價。

為更有效提升承辦機構的服務質素，教育局以「雙信封」採購方式進行招標，評審時會同時考慮技術因素（包括推行計劃、質素監察、應急處理、創新建議）及價格因素，並不一定是價低者得。

教育局十分重視承辦機構的服務質素，並以學生安全和健康為首要考慮，因此邀請報價的文件及標書會列明適切的要求，包括競投人及其合作伙伴的相關經驗（如擁有舉辦或推行香港學生內地交流團的經驗）、旅遊巴士車齡、領隊及導遊的經驗要求等，以確保服務質素和師生安全。

教育局設有恆常機制，除了定期蒐集參加者的意見及檢視承辦機構提交的報告，亦會派員出席交流活動，以監察承辦機構的質素和檢視內地考察的成效。

不論是學校或教育局舉辦的遊學團，都是用心設計，不時優化，筆者曾在不同媒體分析過遊學團偶有不善的原因，亦建議過學校可如何配合，改善這些問題，在此便不再表述。本人從事教育多年，以上是專業分享，也是個人體會，總括而言，到內地交流絕對是國民教育的重要一環，學校不要覺得工作量多，老師也不要憂慮帶團的風險，要從經驗中學習，細味帶團的樂趣，將會是教學生涯的珍貴回憶。

作者蔡世鴻校長是教育評議會主席、青海省政協。



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