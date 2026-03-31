筆凱．傑語｜從五月天演唱會看香港盛事經濟新階段

筆凱．傑語｜郭凱傑

在剛過去的周末，整個啟德儼然成為了五月天應援現場：從宋皇臺站走進體育園，20米巨型屏幕播放着宣傳片段，賽車主題擺設、留影區、扭蛋機等沉浸式打卡區人潮不斷。在啟德主場館看台，五萬螢光棒匯成一片光影海洋，形成了獨有的風景線。



演唱會吸金34億元

這正是近年香港逐步形成的盛事經濟。一場五萬人級演唱會，不僅帶動門票收入，更拉動餐飲、零售、住宿、交通，一環扣一環，為香港經濟注入實質活力。文體旅局數據顯示，2024年至2025年上半年，大型演唱會吸引超過390萬觀眾，其中逾140萬是旅客，帶來約34億元消費額和19億經濟增加值。啟德體育園去年3月啟用以來，2025年已舉辦超過40場國際及本地盛事，主場館吸引逾160萬人次；去年Coldplay四場演唱會估計帶來約10億效益，今次五月天同樣讓啟德區變成熱鬧商圈，附近食肆生意明顯上升。

受惠於各種活動，2025年香港錄得4,990萬人次旅客，按年增長12%。這些數字，最終落在每一位小店老闆、酒店從業員和交通司機身上，都成了真實的生計支持。

從演唱會到深度遊

盛事經濟的格局早已超越音樂，延伸到體育賽事、大型展覽和文化盛會。桌球大獎賽、網球公開賽等活動相繼在啟德體藝館或維多利亞公園舉行，吸引全球頂尖選手和國際球迷，證明新場館不只能辦演唱會，還能承接高水準國際賽事。5萬人級全天候主場館，配合靈活的啟德體藝館和青年運動場，未來更可承接大型展覽和跨界活動。每場活動都把音樂、體育與消費、旅遊結合，啟德區便不再只是場館，而是逐漸成形的新商圈核心，讓區內外觀眾的吃喝玩樂一氣呵成。

值得一提的是，這次主場館的音響效果比去年開幕時明顯進步，離場時的交通安排也井然有序——加密屯馬線、特別巴士和跨境巴士，讓人潮順暢散去，與去年開幕時網上的一些批評相比，已有顯著改善。散場的時候，我留意到不少內地的觀眾匆匆趕搭港鐵返回邊境：這一方面反映出離場交通的高效，但也意味着不少旅客選擇當日來回，未能留在香港過夜，換而言之餐飲、零售和住宿的消費潛力並未能完全得到發揮。要進一步放大盛事經濟的效益，關鍵在於如何把這些一日遊觀眾轉化為過夜旅客，讓每場盛事帶來更長遠的乘數效應。

過夜旅客是旅遊業衡量「旺丁又旺財」的重要指標。政府可考慮推出演唱會或賽事與酒店、餐飲的配套優惠方案，同時加強啟德周邊酒店及短租公寓的規劃，並持續優化交通安排。同時，可在內地、東南亞及歐美做更針對性的推廣，鼓勵來港觀眾不只看表演或比賽，更善用自然生態資源以及人文底蘊，提供深度、可持續的旅游體驗。同時，也可以鼓勵本地品牌與活動聯名，吸引更多周邊商品和粉絲經濟企業進駐零售區，把每場盛事都轉化為城市品牌的延展。

盛事經濟邁向新階段

此外，提前規劃全年的盛事日曆也非常重要，除避免活動撞期以外也能結合音樂、體育、文化和展覽，逐步打造全年無休的盛事格局。政府可以考慮定期公布大型活動的經濟貢獻報告，讓市民更清楚看到實際效益，凝聚社會對盛事經濟的廣泛支持。

站在啟德主場館的看台，看着五萬五迷把手機燈海匯成一片藍色海洋，一起高唱《擁抱》，我看見了盛事經濟轉化成城市的經濟與文化動能、邁向新階段的可能。香港不但能重拾亞洲盛事之都的地位，更能讓世界看見一個充滿活力、擁抱未來的香港。由啟出發，不只是五月天29周年的生日願望，更代表了香港盛事經濟的下一步發展。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



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