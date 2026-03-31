來稿｜讀梁振英「十五五」報告有感：告別被動規劃，主動融入服務

來稿作者：龍子明



3月2日，全國政協副主席、香港再出發大聯盟總召集人梁振英致函大聯盟各共同發起人及成員，向大家致以新春問候，並發出一份極具戰略意義的報告——《「十五五」規劃下的香港新定位與新功能》。這份報告不僅是對中共二十屆四中全會通過的《「十五五」規劃建議》的深刻解讀與積極回應，更是香港社會在「由治及興」新階段，如何主動作為、找準座標、服務國家發展大局的綱領性思考。我們應當以更廣闊的視野、更深刻的洞察，對這份報告及其背後的戰略意涵進行全方位的回應與解讀。



梁振英先生在信函開篇即指出，「二十屆四中全會通過《「十五五」規劃建議》，為國家未來五年發展擘畫宏偉藍圖，也為香港指明新的發展方向，賦予新的使命。」這一論斷精準地把握了時代的脈搏。

回顧「十四五」時期，中央明確支持香港鞏固提升「八大中心」地位，這是香港回歸以來最為關鍵的戰略定位。而進入「十五五」時期，國家對香港的期待發生了「質」的飛躍。正如梁振英先生所強調的，中央要求香港在「融入國家發展大局」的同時，更要「服務國家發展大局」。這不僅僅是文字順序的調整，更是角色定位的昇華。

「融入」是前提，意味着香港必須在思想上、行動上與國家同心同向，打破物理和心理的隔閡；而「服務」則是昇華，意味着香港不再僅僅是被動地接受國家發展的輻射，而是要以自身獨特的制度優勢、區位優勢、人才優勢和專業優勢，主動參與到國家現代化建設的偉大征程中，成為國家發展的「助推器」和「排頭兵」。這種從「受益者」到「貢獻者」的轉變，正是香港在新時代實現自身價值最大化的必由之路。

香港再出發大聯盟撰寫的這份報告，是在去年底舉辦「香港如何融入和服務國家發展大局」論壇的基礎上，經過廣泛調研與深入論證形成的智慧結晶。報告聚焦的四大新方向，每一條都切中要害，極具前瞻性：

第一，建設「國際高端人才集聚高地」，服務國家高品質發展的國際人才需求。人才是第一資源。在「十五五」時期，國家將大力推進新質生產力發展，對高端人才的需求將達到前所未有的高度。香港擁有五所世界百強大學，以及國際化的生活環境和完善的法治體系，具備吸引全球頂尖人才的天然優勢。我們要做的，不是僅僅將這些人才留存在香港，而是要將香港打造成為服務整個國家的「人才蓄水池」。通過優化人才引進政策，打通與大灣區乃至全國的人才流動管道，讓香港成為國家引進國際高端智力資源的橋頭堡。

第二，以強化「國際教育樞紐」功能為切入點，構建教育、科技、人才一體化發展新生態。教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。這三者並非孤立存在，而是需要形成一個有機的生態系統。香港的國際教育樞紐地位，是其區別於內地城市的核心競爭力之一。我們要以教育為紐帶，將全球先進的科研成果引入香港，通過香港的平臺進行轉化，並輸送到內地廣闊的市場進行產業化。這種「三位一體」的發展模式，不僅能啟動香港自身的創新潛能，更能為國家構建新發展格局提供強有力的支撐。

第三，打造「世界級旅遊目的地」，推動中華文化國際傳播。文化是民族的血脈，是國家軟實力的核心。香港作為中西文化交融的國際大都市，既有深厚的中華文化底蘊，又有國際化的視野和設施。在「十五五」期間，我們要在鞏固傳統旅遊優勢的基礎上，進一步挖掘文化旅遊、生態旅遊、會展旅遊的潛力，將其打造為世界級的旅遊目的地。更重要的是，要通過旅遊這一載體，講好中國故事，傳播好中國聲音，讓世界通過香港這個視窗，更好地瞭解一個真實、立體、全面的中國。

第四，通過北部都會區實現融入和服務國家發展大局在空間載體與制度創新的雙重突破。​北部都會區是香港未來發展的戰略增長極，也是深港合作的關鍵區域。它不僅意味着物理空間的拓展，更意味着制度層面的創新。在北部都會區，我們可以大膽探索與內地在規則銜接、機制對接上的新路徑，特別是在科技創新、專業服務、金融合作等領域，率先實現突破。北部都會區不應僅僅是香港的都會區，更應是深港融合的示範區，是國家雙迴圈戰略的重要節點。

梁振英先生在信中多次強調，香港要「服務國家發展大局」。這要求我們重新審視香港在國家發展大局中的角色。過去，我們常說香港是「超級連絡人」，連接內地與世界。但在「十五五」時期，這個角色需要升級。

我們要做「超級增值人」。所謂「增值」，就是在連接的基礎上，通過專業服務、金融服務、法律服務等，為內地的企業和項目創造更大的價值。例如，在金融領域，香港不僅要作為人民幣國際化的離岸中心，更要利用「十五五」規劃中提出的「構建大宗商品交易生態圈和高增值供應鏈服務中心」的機遇，幫助內地企業提升產業鏈價值。在科技創新領域，香港要利用國際化的科研環境，幫助內地科研成果實現國際化轉化，並吸引全球資本投向內地的科創企業。

我們還要做「制度創新試驗田」。國家賦予了我們「一國兩制」的獨特優勢，這本身就是一種制度創新。我們要充分利用這一優勢，在北部都會區等戰略區域，探索更多與國際接軌的制度安排，為國家全面深化改革提供「香港方案」。

梁振英先生在信的結尾殷切期盼：「誠盼各位共同發起人及成員繼續為香港的更好發展出謀獻策、凝聚共識，促進香港長期繁榮穩定。」這不僅是大聯盟的號召，更是每一位香港市民的責任。

壯麗的畫卷，既有國家發展的宏大敘事，也有香港自身的具體路徑。香港再出發大聯盟發佈的這份報告，為我們提供了一個清晰的坐標系。站在新的歷史起點上，香港沒有理由不抓住機遇，沒有理由不奮發有為。正如梁振英先生所言，我們要在更深層次、更廣領域服務國家發展大局。這不僅是國家的期許，更是香港自身實現可持續發展的必然選擇。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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