政賢力量｜AI衝擊80萬個職位　僱員培訓體系亟待升級

來稿作者：葉欣翹



近日，政府在《2026-27年度財政預算案》中宣佈撥款5,000萬元推動全民AI培訓，並強調將僱員再培訓局升格為「技能提升局」，提供包括AI應用的「技能為本」培訓等，政府這一舉措表明了對推動人力資源轉型的積極態度和大力支持。為了有效應對AI時代技術變革對香港勞動力的轉型需求，筆者認為特區政府的培訓策略需更有針對性，將「政府主導培訓」模式升級為「政企協同育人」的新體系，否則難以抵擋AI技術對勞動力市場的衝擊。



本港將有超80萬職位受AI影響

全球薪酬及人力資源管理平台Deel發表的《AI重塑未來工作：香港及全球勞動力轉型調查報告》顯示，99%受訪的香港企業均表示已採用人工智能（AI），73%預期未來三年內將進一步削減初級職位招聘，更有48%企業為整合AI而實施了重大或全面的勞動力重組。

比如據《彭博》引述消息報道，由於行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）押注利用人工智能（AI），可縮減集團中層職員及後勤人員，滙控擬未來數年大規模裁員。人才獵頭公司Venturenix公佈《2023年度本港薪酬指南》亦預料未來5年本港將有超過80萬個職位受不同程度的影響，企業和員工需面對技能更新的壓力和挑戰。

現行培養模式難跟上技術更新

政務司司長網誌曾談及2027年人力資源推算主要結果，表示香港未來人力供應將萎縮，至2027年整體人力預計會短缺1697,00人。然而，當時的推算已遠遠追不上時代的步伐。74%的香港企業認為初級職位的學習途徑正在減少，70%企業認為初級員工的在職發展空間正縮窄，當政府仍聚焦在人力不足時，短短數年之間，大部分職位已經被AI所取代。

數年前的審計報告指出，僱員再培訓局平均每年有10%課程的學員就業率為零。以2018至2019年為例，該年度有158個課程，但當中有15個課程的就業率為零。誠然，再培訓工作在過去一段時間已有一定改善，但仍然追不上變化。值得一提的是，現行的培訓模式主要是統一培訓，這雖有利於令培訓體系標準化，但也意味着課程更新的速度難以跟上技術更新，導致再培訓課程所培養的人才未必是企業所需要的人才，僅靠再培訓局主導培訓，難免會削弱香港在人才市場的應變能力。

升級「政企協同育人」新體系

為了把握當前技術轉型的機遇，政府實在需要加強政策指引，升級「政企協同育人」新體系。政賢力量在《民間施政報告2025/2026》中提出，建議政府盡早改革僱員再培訓局易名為「未來產業與職業培訓局」，其關鍵職能是動態檢討世界發展浪潮並推出合適的職業培訓項目，讓培訓走在失業前面，從而有效降低失業率。這項建議能夠豐富今年《財政預算案》提到的「技能提升局」，尤其就優先開拓的項目提供了具體的建議。

政賢力量亦建議政府為港鐵學院、中電學院等企業學院提供政策指引，鼓勵他們開發、擴充、優化課程配置，尤其着重資歷架構第四級或以上的修讀機會。根據Deel機構的調查，僅有5%的企業認為大學學位仍是初級職位的入職條件，反之，企業更看重求職者的技術能力和經驗，政府投入的5,000萬AI培訓資金僅培養入門級技能，事實上，政府更應該善用資源資助開設受資歷認證的課程，以提升基層員工就業能力，以助向上流動。這防止了政府培訓內容與企業所需技術再出現「時差」，讓企業、學院從單純的僱主身份，進一步添加上教練和導師的角色，確保人力資源轉型符合市場所需。

潮流不能逆轉，如何與AI共存，已成勞動市場一大重要議題和必修課。AI時代背景下工作並非消失了，而是轉變成新的形式，只有當政府的資金投入和民間的創新方案相結合，積極應對AI對就業市場的衝擊，讓培訓的大門既通往「入門」，也可以「進階」，再成就「高階」，讓企業不僅是「用人者」，也是「育人者」，才能保持香港在全球競爭中的優勢地位不動搖。

作者葉欣翹是政賢力量青年時事評論員，中國政法大學學生。



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