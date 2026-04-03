仲點論政｜宏福苑上樓安排先求謹慎

仲點論政｜劉仲恒醫生



因大火痛失至親和家園的痛苦，非局外人所能輕易理解。然而，處理大型火災善後工作，首要之務是格外謹慎，因為火災殘留的隱患可能持續數月，包括不穩定的建築物、石棉與鉛等有害物質、灰燼等。政府已宣佈，將於4月20日至5月4日期間，分批安排宏福苑七幢受火樓宇的居民在指定時段重返單位，並會因應實際情況彈性處理訴求。筆者細閱此次方案，認為各項細節充分顯示政府的周詳考量與同理心，安排妥善。



宏福苑七座受火樓宇實為災場，火災對樓宇結構造成的破壞遠比表面所見複雜。即使個別單位未被大火直接波及，整座大廈的公用地方、走廊、後樓梯、外牆、橫樑、天花及窗戶等，部分已因高溫火燒而受損。大多數單位已燒得殘破不堪，故開放居民重返前，必須在困難的工作環境下處理外牆棚架，在牆身、橫樑、天花及窗口嚴重受損的單位進行加固和圍封工程，並清理公共地方的破磚爛瓦等，方能百分百確保返回單位居民的安全。

除非單位結構損毀嚴重，每戶最多可讓四人一同上樓，同進同出，不計步行上落樓時間，逗留時間最多三小時。該三小時內，原則上各戶只上樓一次，但政府當日會視乎現場實際情況和秩序，彈性處理是否可以上樓不止一次。若有居民反映執拾時間不足，政府表示可向「一戶一社工」提出，當局會視乎具體情況處理，考慮因素包括訴求數量、座數及樓層分佈等。

對很多宏福苑居民而言，此次返回單位不僅是執拾財物，更是緬懷和悼念。政府亦關注到此點，作出人性化安排，盡量放寬重返的人數和時間，並容許搬運工人協助，讓居民有更大空間靈活處理。

這趟重返單位因沒有電梯，對宏福苑居民而言不單是體力挑戰，更是心理考驗。再次走進火災後的現場很可能是一段痛苦的經歷。政府在這方面亦作了安排，「一戶一社工」會事先通知居民獲編配的日期和時段，協助登記上樓人士資料，並詳細講解單位狀況。若不幸單位屬嚴重損毀類別，社工將向住戶出示照片，讓居民先做好心理準備，甚至考慮是否授權親友代勞。再者，重返當日會有社工、臨床心理學家、公務員和民安隊隊員組成的專隊在不同樓層候命，提供即時情緒支援。

處理重大災害善後，除安全是首要考慮，亦須確保整個行動安排的合理性、效率及可操作性。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



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