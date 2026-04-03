來稿｜中東資金為什麼來香港？

來稿作者：陳嘉華



中東局勢緊張是各方都不願看到的。戰火不僅帶來人道災難，更對世界經濟產生巨大衝擊——油價飈升、供應鏈受阻、通脹壓力加劇。但從另一個角度看，全球資本在不確定性上升的背景下，會更傾向於選擇安全、穩定的投資環境。中國和香港特區，仍被視為全球最安全的國家和城市。



近期，不少中東資金，包括主權基金，正逐步進入香港市場。很多上市公司招股時，都會選擇中東主權基金作為合作夥伴。阿布扎比投資局連續成為精鋒醫療、稀宇科技的基石投資者，科威特投資局在寧德時代港股IPO中認購5億美元基石股份。

香港具有完善的金融管理體系，資金進出便利，未來香港仍有機會持續吸收相關資本。外界高度關注相關資金流動對香港及區域經濟的影響，而問題的核心在於：香港如何把握住這波機遇，進一步鞏固財富「超級安全港」的地位？

中東資金為什麼來香港？

中東資金對中國發展非常感興趣，過去已將香港作為進入內地的第一站，主要落地於長三角和珠三角地區。蘇州工業園區、深圳高新區、上海張江科學城，都留下了中東主權基金的投資足跡。

這是事實。它們來香港，不是因為香港本身，而是因為香港是進入內地的門戶。香港的角色，一直是「通道」。這是香港多年積累的優勢，但「第一站」的角色，只是「經過」，不是「停留」。如果香港只滿足於做資金的「中轉站」，那資金進來後，就與香港再無關係。香港從中獲得的，主要是交易費用和金融服務費。

香港可扮演更重要角色

香港可扮演更重要的角色。除了服務國際資本進入內地市場，也應朝向成為風險資本和風投中心發展。早年騰訊等公司，正是通過香港的風險投資成長起來的。1998年，騰訊創立之初，正是通過香港的風險資本獲得關鍵的早期投資，才得以跨越從實驗室到市場的死亡之谷。這個歷史經驗，在今天依然具有現實意義。

中國現在是資本過剩的經濟體，但真正缺乏的是耐心資本、願意冒風險的資本。2025年，中國居民儲蓄存款突破150萬億元，但投向早期技術創新的風險投資佔比不足5%。這是中國經濟轉型中的結構性痛點——資金很多，但願意投向早期技術、願意承擔高風險、願意長期陪跑的資本卻很少。香港可以填補這個空白。

香港可協助外資轉化為風險資本，投入中國的實體經濟轉型，尤其是圍繞第四次產業革命的領域，如創新藥、人工智能等。這不是簡單的「資金引進」，而是「資本轉化」——將中東的避險資金，轉化為內地新興產業的耐心資本。

人工智能領域大有可為

香港作為超級聯繫人，在人工智能領域大有所為。本身在人工智能的基礎研究已相當扎實——香港中文大學在AI領域的學術排名位列亞洲前列，香港科技大學的計算機科學與工程學系在全球享有盛譽。這是香港的先天優勢。

期望特區政府能制定一套在人工智能領域中發揮超級聯繫人角色的具體方案。這套方案的核心，是回答一個問題：如何將國際資本、基礎研究、產業應用三者打通？香港的實驗室裏有頂尖的人工智能研究，國際市場上有急於尋找投資標的的中東資金，兩者之間，需要一座橋。這座橋，就是香港需要搭建的。

提供資金需要的確定性

資本需要確定性。面對中東局勢等不確定因素時，資金會流向較具確定性的香港。

香港的確定性從何而來？從「一國兩制」的制度優勢而來，從與國際完全接軌的市場體系而來，從滬港通、深港通、債券通等一系列互聯互通機制而來。2025年，滬深港通北向日均成交額超過1,200億元人民幣，債券通日均成交額超過400億元人民幣。這些制度安排，讓國際資本可以便捷地進入內地市場。

但確定性只是基礎，增值才是目標。香港需要將這種確定性優勢，轉化為吸引風險資本、培育新興產業的競爭力。當不確定性成為全球經濟的常態，誰能提供確定性，誰就能成為資本的匯聚之地。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長。



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