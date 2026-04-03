來稿｜三會換屆——意義不在人事更替

來稿作者：徐小龍博士



政府日前公布新一屆分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員名單，合共委任逾三千人，任期兩年正式展開。表面看，這屬例行換屆，但若放在完善地區治理、重塑區議會制度的脈絡下審視，其意義早已超越一般人事更替，而是反映香港地區治理架構，正由較鬆散的諮詢平台，走向更具制度功能與執行屬性的基層治理網絡。



更替反映治理取向

從今屆名單觀察，可見部分委員續任，亦有部分新面孔加入，顯示當局在延續與調整之間作出一定平衡。這種新舊交替，某程度上反映政府對三會的期待，已不再停留於維持架構運作，而是更着眼於按地區需要、職能定位及治理要求，逐步優化人員組合。若這種調整建基於功能優化與人才更新，方向值得肯定，亦有助三會更貼近新一階段地區治理的實際需要。

政府強調，今次委任按照「用人唯才」原則，綜合考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信、服務社區熱誠及委員會職能需要，並延續「不以選舉成敗論才幹」的思路。這種取向並非沒有道理。社區治理所需要的，從來不只是選舉動員能力，更包括跨界協調、政策理解、專業判斷及持續服務街坊的實務能力。若能真正做到不拘一格、廣納專才，對提升治理效能自然有正面作用。

三會角色不止諮詢

不過，今天的三會已不再只是昔日「辦活動、做宣傳」的輔助性平台。在現行區議會制度中，三會於部分議席的提名及選舉安排上具有一定角色，因而在地區治理架構中佔有較以往更重要的位置。換言之，三會現時承擔的已不只是諮詢功能，而是帶有制度性角色的地區治理任務。這張覆蓋18區的社區網絡，若運用得宜，無疑能成為政府提升施政效能的重要支點；但若缺乏足夠的專業多元與問責設計，亦容易引發外界對代表性不足的疑慮。

作為註冊專業測量師，筆者尤其關注三會在樓宇管理、法團支援、防火教育等民生範疇可發揮的作用。香港不少舊區長期面對樓宇老化、滲水失修、消防設施不足、公共地方管理欠佳，以及法團運作疲弱等問題。這些表面上是個別大廈的管理個案，實際上卻與地區治理息息相關，因為一旦處理不善，不僅影響居民生活，更可能演變為安全風險、鄰里糾紛，甚至牽動公共資源投放。

樓宇管理更需專業

近年個別屋苑及法團管理爭議引起社會關注後，公眾對《建築物管理條例》檢討、法團治理、工程監察及樓宇維修等議題的討論明顯增加。這說明樓宇管理從來不是單純的技術問題，而是制度、監督、參與及問責交織而成的治理問題。隨着本港樓宇持續老化，相關矛盾只會愈見頻繁和複雜。

在此背景下，外界日後自然會關注，新一屆三會能否在樓宇管理、法團支援、防火教育及跨部門協調等方面，充分發揮成員的專業所長，在政府、法團與居民之間擔當更有效的橋樑角色，並把部分問題由事後補救，前移至事前預防。這不僅關乎地區工作的成效，也關乎新治理架構能否在貼近民生的層面建立公信力。

總括而言，今次三會換屆，不只是一次人事更新，更是觀察香港地區治理模式如何深化的重要窗口。名單的新舊交替，反映政府正嘗試以更功能導向的思維配置地區力量。若新一屆三會能在樓宇管理、法團治理、防火教育與社區安全等民生議題上交出具體成果，便有望真正成為提升城市治理質素的重要支柱。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量），九龍城區分區委員會委員，長期關注樓宇安全、建築物管理及地區治理議題。



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