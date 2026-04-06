來稿｜網約車發牌倒計時：香港出行生態的破局與平衡

來稿作者：陳嘉華



深夜從鬧市散場，又或在偏遠地區難以截到的士，不少香港市民都有過依賴網約車出行的經歷。隨着去年10月《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例》完成立法會三讀並正式刊憲，香港網約車十餘年的監管真空終告結束。政府計劃今年上半年提交網約車規管附例細則，包括車輛限額及發牌機制，預計下半年開放牌照申請，首批持牌網約車最快於第四季可正式營運。這場姍姍來遲的合法化進程，既是香港公共出行體系的重要破局，更是一場牽涉市場創新、行業穩定與市民權益的多方平衡考驗。



制度創新：從「灰色地帶」到「規範軌道」

長期以來，香港公共出行面臨兩難困境：一方面，市民對夜間、偏遠地區的多元化出行需求旺盛，傳統的士服務難以全面覆蓋，網約車的便捷性早已獲得市場認可；另一方面，遊離於法律之外的「白牌車」非法營運問題突出，司機與乘客的安全權益缺乏保障，執法難題長期懸而未決。

此次立法確立「平台牌照、車輛牌照、司機牌照」三方強制持牌制度，首次從法律層面為網約車正名。新規同步升級非法營運懲處力度，無牌經營平台最高可罰款100萬元及監禁12個月，違法載客司機更可能面臨12個月至3年的駕駛資格取消。

對普通市民而言，這意味今後搭乘網約車，不用再擔心「白牌車」無保險、無監管的安全風險，一旦發生行程糾紛或意外，亦有明確法律渠道維權，出行選擇更多元，也更安心。新規從根源上化解長年合法性爭議，讓網約車真正走入陽光監管之下。

平衡智慧：創新與穩定的交匯點

這次規管方案的最大亮點，在於立足香港實情，找到創新與穩定的平衡點。

邊界清晰，避免對立。條例保留的士街頭揚招、使用的士站的獨有權益，網約車僅限預約服務，避免對傳統行業造成過度衝擊。

開放平台，管控車輛。不設平台與司機牌照數量上限以鼓勵市場競爭，透過車輛總量配額平衡城市道路承載力，兼顧行業活力與交通秩序。

回應訴求，降低門檻。條例主動回應業界訴求，將車齡上限由最初的7年放寬至12年——早前Uber等平台反映，若執行7年限制，超過半數現有服務車輛無法達標，將直接影響市場供應與司機生計。調整後大幅降低司機准入門檻，同時維持每年驗車的安全要求。

杜絕炒牌，留出空間。嚴格執行「人車綁定」規則，杜絕牌照黑市炒作；合併兩類司機筆試內容，開放「雙牌照、雙執業」，現有的士司機無需重考即可快速取得網約車資格，為傳統從業者轉型留出充足空間。

行業融合：的士與網約車的協同升級

在網約車規管同時，的士行業亦加速變革。2026年4月1日起，全港的士必須提供至少兩種電子支付方式，司機無合理辯解拒不提供，最高可罰款5,000元及監禁6個月。這既是對的士服務升級的倒逼，也為的士融入網約生態鋪平道路。

政府已向五支的士車隊發放專營牌照，要求全面落實車廂監控、投訴處理機制，倒逼傳統行業提升服務質素，與網約車形成良性競爭。當的士司機亦可透過平台接單、提供電子支付，兩種點對點交通服務的界線正逐步融合。從「非此即彼」到「彼此成就」，這不僅是行業規則的改變，更是治理思維的躍升。

未來挑戰：車輛配額與市場格局

當前，Uber已明確表示將申請首批牌照，稱規管落地是香港共享出行發展的重要里程碑，同時呼籲政府謹慎設定車輛配額，避免配額過緊導致乘客等候時間拉長、車費上漲。

滴滴、高德等內地平台雖未發表正式聲明，但業界普遍預期將積極評估香港市場，伺機入場布局。這些平台傾向支持開放平台競爭、便利電子支付，強調透過充分競爭提升服務質素、滿足市民及內地旅客的多元出行需求。

本地的士電召平台與業界團體則對「網約車僅限預約」的制度安排表示認可，期待「雙牌照、雙執業」的安排能為行業帶來新的活力，同時呼籲確保網約車服務不衝擊的士傳統揚招優勢，維護行業共存共榮。

打破零和：從「等車」到「選車」

車輛配額如何設定才能兼顧市場需求與交通壓力、保險機制如何完善以全面保障乘客權益、執法力度如何拿捏才能杜絕非法營運反彈，都是接下來需要解決的核心問題。配額太緊，市民選擇受限；太鬆則可能加劇道路擠塞與行業惡性競爭。但新規設計已為動態調整預留空間——附屬法例處理具體數量，未來可按實際數據分階段增減，正是「試點先行、逐步完善」的務實思路。

十年爭議，一朝破局。網約車發牌，不僅是香港交通史上的一頁新章，更是城市治理的一次重要示範——當新舊業態衝突，是選擇對抗，還是選擇融合？香港給出的答案是：用制度創新打破零和博弈，讓的士與網約車在各自賽道上相互促進，讓市民從「等車」變成「選車」。

當首批持牌網約車駛上街頭，香港的點對點交通服務將不再是單一選項，而是一個多層次、可選擇的出行生態。這背後，是市民福祉的提升，是行業生態的重塑，更是香港治理能力的一次務實躍升。唯有在規範中釋放創新活力，在平衡中實現多方共贏，才能讓這項遲來的政策真正惠及每一位香港市民，讓大家都能享受到更安心、更便捷、更多元的出行服務。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長。



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