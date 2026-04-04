來稿｜張雪機車WSBK奪冠的啟示：香港科研不能停留在實驗室

來稿作者：徐小龍博士



葡萄牙波爾蒂芒站上，由張雪創立的中國品牌ZXMOTO在世界超級運動摩托車錦標賽（WSBK）連贏兩回合，成為中國摩托車品牌在國際賽事中的一次突破。這場勝利表面屬於賽車運動，實際反映的，卻是中國創新體系近年逐步形成的一種能力：把科研、製造、測試與市場驗證連接起來，讓技術不只停留在實驗室，而能走向真實場景。這一點，正值得香港深思。



香港從不缺科研人才，也不缺優秀大學、論文成果和專利申請。問題在於，香港長期較擅長基礎研究和知識生產，卻較弱於成果轉化和產業落地。不少科研成果止步於概念驗證、原型設計，難以進一步走向中試、工程化和商品化。換言之，我們有能力做出研究，但未必同樣有能力把研究變成產品，把技術變成產業。

張雪機車的故事，最值得借鏡之處，不只是「中國品牌奪冠」，而是其背後那套把技術推向高強度應用場景、反覆測試與快速迭代的邏輯。賽道不是展示平台，而是壓力測試場。沒有真實場景，再好的技術也只能停留在紙面；沒有反覆打磨，再好的概念也未必能形成競爭力。科研若要有生命力，最終仍要接受市場與應用環境的檢驗。

香港近年積極推動創科發展，河套深港科技創新合作區、新田科技城，以及整個北部都會區布局，正好提供一個重塑創科路徑的契機。問題是，我們不能只把這些規劃理解為土地供應、樓面增加或科研設施擴容，更應思考如何藉此補上香港創科體系最薄弱的一環：成果轉化。

河套的戰略價值，在於其不只是科研空間，更是港深協同的接口。香港擁有較強的基礎科研和國際化優勢，深圳及大灣區則具備較完整的先進製造、供應鏈配套和應用場景。若河套未來能在制度銜接、科研合作、知識產權保護、樣品測試及數據流通等方面取得更大突破，便有機會成為香港科研走向產業化的重要節點。

至於新田科技城，則有條件成為承接科研外溢和企業落地的腹地。香港創科發展的其中一個瓶頸，在於科研設施、測試平台、企業空間與生活配套長期分散，難以形成完整生態。若新田科技城能與河套形成分工互補，再放在北部都會區整體布局中推進，便有可能把「研發—中試—轉化—產業應用」串聯起來。

北部都會區的意義，亦不應只停留在房屋和基建層面。它更應成為香港未來產業重組的重要空間載體。香港若要在國家創新版圖中找到更清晰的位置，就不能再只依賴傳統商業區和大學校園的分工模式，而必須建立一個能同時容納科研、測試、企業發展和跨境協作的新經濟地帶。河套與新田科技城能否形成協同，正是關鍵。

當然，規劃本身不會自動帶來成功。要讓創科真正走出實驗室，香港仍須在三方面下工夫：一是制度創新，打通跨境科研與轉化流程；二是產業聚焦，選準生命健康科技、人工智能、智慧交通、新能源等重點方向；三是開放更多應用場景，讓技術有機會在真實環境中驗證與迭代。

張雪機車的突破提醒我們，科研的價值從來不在於停留在實驗室裡被欣賞，而在於能否走進現實世界，轉化為產品、服務與產業能力。香港若能借助河套、新田科技城與北部都會區的布局，逐步重建科研與實業之間的連結，創科才有可能由研究優勢真正走向產業優勢。

未來香港要回答的，不是還要建多少實驗室，而是能否建成一條由實驗室通往市場的路。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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