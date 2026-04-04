議員來稿．洪錦鉉｜香港五年規劃：主動對接國家戰略的歷史性跨越

來稿作者：洪錦鉉議員



與朋友聊起「主動對接」，筆者談及在為香港廣東社團聯會專題分享時，對「主動對接」的淺見。我們一致認同在國家「十五五」規劃開局之年，香港以首次制定自身的五年規劃「主動對接」國家發展戰略，是治理思維的歷史性轉變。這不僅標誌着香港從「積極不干預」向「有為政府」的治理模式轉型，更是「一國兩制」實踐進入新階段的重要里程碑。



作者洪錦鉉是立法會議員，民建聯常務執委/工商發言人，城市智庫主席。（夏家朗攝）

「主動對接」的深層契機與法律保障

「主動對接」的提出，源於多重歷史性契機。2025年12月16日，國家主席習近平在聽取行政長官述職時明確指出，特區政府要「主動對接」國家「十五五」規劃。這首先是響應國家戰略布局的時代呼籲。「十五五」時期是國家推進中國式現代化、推動高質量發展的關鍵階段，香港必須把握機遇，更好融入和服務國家發展大局。其次，面對複雜的全球地緣政治與自身發展瓶頸，香港需主動求變，通過對接國家戰略獲取新動能。此外，香港國安法的實施與「愛國者治港」原則的落實，為社會穩定提供了制度保障，使長遠規劃成為可能。

更具里程碑意義的是，2026年3月12日頒布並即時生效的《中華人民共和國國家發展規劃法》，其第37條明確規定，國家支持香港、澳門主動對接國家發展規劃，融入和服務國家發展大局。這首次從國家頂層設計和法律層面，為香港的主動對接提供了堅實依據。

從邊緣參與到核心支撐的根本轉變

「主動對接」絕非簡單銜接，其內涵是香港角色與思維的本質性轉變。現在我們經常在論及要實現「國家所需、香港所長」，筆者認為這還是站在香港本位看「主動對動」，我們必須承認今天的國家已今非昔比，無論是國際地位，還是科技發展等領域都是香港要充分發揮的，因此筆者認為「主動對接」的核心在於實現「國家所需、香港所長」與「國家所長、香港所需」的深度結合。

從參與方式看，香港正從過往被動銜接國家戰略，轉向發揮主觀能動性，主動謀劃與行動。從角色定位看，香港的定位正從「邊緣參與者」升級為「核心支撐者」，致力於在離岸人民幣業務、國際創新科技、高增值專業服務等領域形成不可替代的獨特優勢。從責任擔當看，這體現了特區政府作為「當家人」、全面落實「行政主導」的決心。從戰略思維看，這意味着香港從「融入」國家發展大局，邁向「融入和服務」並重的新階段。

香港五年規劃實現歷史性跨越

這一行動具有多層面的戰略價值。對國家而言，這是完善「一國兩制」實踐的重要舉措，香港能更好發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，為國家現代化建設貢獻力量。對粵港澳大灣區發展而言，香港的規劃需與區內城市協同，在更大範圍內配置資源、重塑產業分工，共同提升區域整體競爭力。對香港自身而言，這是一次治理模式的歷史性突破，通過制定五年規劃，堅持「市場主導、政府引領」，實現「有為政府」與「高效市場」的有機結合，從而提前定方向、配資源、防風險，牢牢掌握發展的主動權。

我們已看到香港特區行政長官李家超親自掛帥，主導編制工作，領導特區政府團隊全速編制「香港五年規劃」。在行政主導下設立政府和立法會協同研究及意見收集機制，發揮行政立法良性互動，互相配合的夥伴力量。作為立法會議員，筆者最近舉辦「銀髮經濟發展契機研討會」，匯聚議員、學者、業界領袖圍繞國家「十五五」規劃下銀髮經濟的發展議題進行探討。同時，筆者不斷透過與行業機構、專業團體、智庫組織的人士見面的機會，呼籲大家主動對接匯集意見，可透過立法會，也可直接給政府。

《國家發展規劃法》首次從頂層設計上支持香港主動對接國家發展規劃，為這一進程提供了堅實法律保障。香港制定首份五年規劃，恰逢國家「十五五」開局與香港由治及興的關鍵節點。這不僅是香港治理能力的重大考驗，更是證明「一國兩制」生命力的重要實踐。筆者認為唯有政企協同、快速落實，將政策紅利轉化為實實在在的產業增長與就業提升，香港才能真正成為國家發展戰略中不可替代的關鍵支點。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯常務執委/工商發言人，城市智庫主席。



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