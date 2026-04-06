來稿｜「粉底液將軍」之爭：文藝創作的價值平衡

來稿作者：王慧娟



古裝劇《逐玉》中「粉底液將軍」的形象引發全網熱議，劇中武將戰場廝殺時仍妝容精致、粉底無瑕，被網友調侃「六點打仗四點化妝」。這一現象不僅引發審美分歧，更觸及文化創作底線、價值導向與社會責任的深層議題，解放軍新聞傳播中心旗下「鈞正平」、《人民日報》、人民網等權威媒體接連發聲批評，也讓文藝創作如何平衡審美多元與價值堅守、市場流量與社會效益成為公共討論的焦點。唯有秉持折中理性視角，貼合國家文化政策與時代要求，才能為文藝創作探尋健康發展之路。



官媒集體發聲

定調文創準則

權威媒體的評論直指問題核心，強調文藝創作塑造軍人形象需堅守真實、不丟風骨。「鈞正平」率先發文指出，中國自古崇尚陽剛之氣、血性之美，這是深植民族血脈的文化認同，將軍形象承載着勇武、擔當與家國情懷，而非纖塵不染的「古偶擺設」。為軍人形象過度「美顏」，不僅丟失歷史真實感，更消解了民族精神與陽剛氣質，還會誤導青少年對軍人和歷史的正確認知，正如評論所言，「脂粉堆砌不出鐵血脊樑，濾鏡再厚也蓋不住歷史的真相」。

《人民日報》與人民網緊隨其後闡釋文藝創作的核心準則。人民網提出「顏值可以精致，風骨不能缺席」，明確文藝創作「可以多元，但絕不能失真、失魂、失風骨」。評論認可演員俊美、造型精致的合理性，但堅決反對為顏值犧牲真實、為流量消解精神，斥責將鐵血戰場異化為偶像走秀場、將保家衛國的將軍塑造成無筋骨「花瓶」的行為。《人民日報》進一步強調，文藝作品是黨和人民事業的重要組成部分，是凝聚人心的思想陣地，並非資本與流量肆意妄為的「自由樂園」，創作者必須守住社會效益底線，承擔塑造正確價值觀的責任。

審美素養覺醒

理性尋求平衡

新華社文化觀察員從公眾審美角度解讀，認為這場爭議本質是公眾審美素養的集體覺醒，觀眾已從單純的劇情消費者，轉變為注重真實、敬畏歷史的文化解讀者，真正有感染力的文藝創作，必然是紮根生活、尊重歷史的有筋骨、有道德、有溫度的表達。央視新聞也補充，將軍形象可以俊美，但需通過戰損細節、歲月痕跡、堅毅眼神等真實符號傳遞精神內核，而非用厚重粉底掩蓋其職業特質與歷史邏輯。

事實上，「粉底液將軍」爭議的本質，是審美多元化訴求與文藝創作社會責任、歷史真實底線之間的矛盾，二者並非非黑即白的對立。理性折中的觀點，既不否定文藝創作的審美創新與市場需求，也不縱容脫離底線的流量至上、價值虛無，而是尋求二者的辯證統一，這也與國家文化政策對文藝創作的核心要求相契合。

守正創新發展

承擔社會責任

首先，審美多元值得尊重，但不能突破真實與責任的底線。新時代文藝創作鼓勵百花齊放，古偶劇作為大眾喜愛的影視類型，追求視覺美感、塑造俊朗角色本無可厚非，觀眾並非排斥「玉面將軍」設定，歷史上也不乏容貌俊朗的武將，藝術創作完全可在尊重基本邏輯的前提下，實現顏值與氣質的融合。但這種多元必須建立在「不違背常識、不消解精神、不誤導認知」的基礎上，「粉底液將軍」的問題，不在於演員長相俊美，而在於妝容與場景、身份的徹底割裂——浴血奮戰後鎧甲潔淨、粉底不花，連「戰損」都淪為刻意營造的「精致破碎感」，無視戰場的殘酷性與軍人的職業特質。這種「為美而美」的創作，並非真正的審美多元，而是對歷史的不尊重、對軍人形象的娛樂化消解，更違背了「以社會主義核心價值觀引領文化建設」的基本要求。

其次，流量與市場應當被重視，但不能淩駕於社會效益之上。不可否認，「顏值+流量」的模式在當下影視市場具備一定商業價值，《逐玉》憑借此類形象收獲高熱度與高流量，也反映了部分受眾的審美偏好。但文藝創作兼具意識形態屬性與社會屬性，文藝要「堅持以人民為中心的創作導向，把社會效益放在首位，實現社會效益和經濟效益相統一」。中宣部等部門印發的相關文化文件也明確，文藝繁榮必須是高質量的繁榮，是思想性、藝術性、觀賞性相統一的繁榮，堅決反對「流量至上」的短視思維。「粉底液將軍」現象，正是部分創作團隊迷信「流量公式」、為快速變現犧牲創作質量的結果，他們用同質化的美顏套路替代角色打磨，用懸浮的視覺表達替代真實的歷史敘事，最終讓作品失去精神內核，也消耗了觀眾的信任。理性的創作，應在尊重市場規律的同時，堅守藝術良知與文化責任，讓流量服務於優質內容，而非讓內容淪為流量的附庸。

再者，陽剛氣質的塑造並非刻板化，而是精神內核的傳遞。部分聲音將官媒的批評曲解為「反對柔美、否定多元審美」，這是明顯的誤讀。「鈞正平」、《人民日報》的評論從未否定性別氣質的多樣性，也不反對文藝作品塑造不同風格的角色，核心指向的是「軍人形象」這一特定符號的精神傳遞。將軍、軍人的形象，在中國文化與國家價值體系中，承載着尚武報國、擔當奉獻、堅毅勇敢的精神內涵，是民族精神的重要載體。塑造這類形象，重點不在於外貌的硬朗或柔美，而在於是否傳遞出對應的精神氣質——可以是溫潤如玉但鐵骨錚錚的儒將，也可以是曆經滄桑但心懷家國的老將，唯獨不能是只有精致妝容、缺乏精神風骨的「空心偶像」。這種對精神內核的要求，並非刻板審美，而是對文化符號的敬畏、對國家價值的堅守，也是文藝創作「舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象」使命任務的必然要求。

這場爭議為當下文藝創作敲響了警鐘，也讓國家文化政策對文藝工作的核心要求更為清晰——守正創新，在堅守底線中實現多元發展，在承擔責任中滿足大眾需求。

堅守「真實、風骨、責任」

包容「創新、多元、美感」

一方面，文藝創作要堅守「真實、風骨、責任」的底線。其一，尊重歷史與現實的真實，文藝創作允許藝術加工，但不能違背基本常識、扭曲歷史認知，尤其是英雄人物、軍人形象的塑造，必須經得起歷史與人民的檢驗；其二，堅守文藝的精神風骨，拒絕「脂粉氣」取代「精氣神」，讓作品有思想、有靈魂、有力量，傳遞積極向上的價值觀，弘揚民族精神與時代精神；其三，承擔文化傳播的社會責任，面向青少年受眾的作品更要注重價值引導，避免扭曲認知、消解崇高。這既是權威媒體評論的核心導向，也是《關於繁榮發展社會主義文藝的意見》等國家政策的明確要求。

另一方面，要包容「創新、多元、美感」的創作探索。在堅守底線的前提下，文藝創作應突破刻板印象，探索多元的審美表達與角色塑造。將軍形象不必是千篇一律的「粗獷硬漢」，可結合時代特點與藝術想象，打造既有顏值又有風骨、既有美感又有真實感的立體角色；古偶劇等類型創作，也能在視覺呈現與故事敘事上創新，用優質的內容、飽滿的角色、正確的價值吸引受眾，實現審美價值與社會價值的雙贏。

「粉底液將軍」的爭議，是一場關於文藝創作何去何從的公共討論。權威媒體的評論為行業劃定了不可逾越的價值底線，而理性折中地看待這一現象，才能找到文藝創作的健康發展路徑——審美多元不代表無底線，追求流量不代表丟靈魂，創新表達不代表失真實。

新時代的文藝創作，唯有堅守以人民為中心的創作導向，在顏值與風骨、市場與責任、創新與底線之間找到精準平衡，才能創作出無愧於時代、無愧於人民的精品力作。讓熒屏既擁有動人的藝術顏值，更承載不朽的精神風骨，讓文藝作品既帶給大眾藝術的美感與魅力，又傳遞出民族的精神與力量，這才是文藝創作的應有之義。

作者王慧娟是中國文學博士、戲劇與影視學博士後，作家、詩人、評論家。



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