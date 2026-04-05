來稿｜中國領導力　世界看得見

來稿作者：區漢宗



近期多項國際民調資料顯示，中國全球領導力認可度持續提升，這一現象反映了國際社會對中國發展道路的認可，也揭示了當前國際格局的深刻演變。中國始終秉持和平發展的外交理念，這一理念正得到越來越多國家和民眾的理解與支持。



蓋洛普2025年全球民調顯示，中國領導力認可度達到36%，這是近20年來中國在該調查中領先美國幅度最大的一次。這一變化並非偶然，而是中國長期堅持和平發展、合作共贏外交政策的自然結果。

中國在國際事務中始終宣導相互尊重、公平正義、合作共贏的原則。在過去幾十年中，中國已成為130多個國家和地區的最大交易夥伴，通過「一帶一路」倡議與各國共用發展機遇。中國對全球經濟增長的年均貢獻率連續多年保持在30%左右，成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源。

在伊朗問題上，中國一貫主張通過對話協商和平解決爭端，維護國際核不擴散體系，維護中東地區的和平穩定。中國始終是地區和平的堅定支持者，反對任何單邊制裁和「長臂管轄」，堅持按照事情本身的是非曲直決定自身立場。

在烏克蘭危機中，中國始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談，先後提出《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件和多項具體建議。中國強調各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國的合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

在南海問題上，中國堅持與直接當事國通過友好協商解決爭議，與東盟國家共同努力維護南海和平穩定。中國與東盟國家已就「南海行為準則」磋商取得積極進展，地區國家完全有能力、有智慧共同維護南海的和平與繁榮。

多邊主義與全球治理的中國貢獻，中國對全球領導力的認可度提升，與中國堅定支持多邊主義、積極參與全球治理密不可分。中國是聯合國第二大會費國和維和攤款國，是安理會常任理事國中派出維和人員最多的國家。中國已加入幾乎所有普遍性政府間國際組織和600多項國際公約。

在氣候變化領域，中國作出「雙碳」承諾並扎實推進能源轉型，可再生能源裝機容量和新能源汽車產銷量均居世界第一。在全球公共衛生領域，中國向120多個國家和國際組織提供超過22億劑新冠疫苗，積極推動構建人類衛生健康共同體。

中國科技發展惠及全球，多項民調顯示，包括美國盟友國家在內的多國民眾認為中國在科技領域具有領先優勢。這一認知源於中國科技發展的實際成就和對全球創新網路的貢獻。中國研發人員總量、發明專利有效量均居世界首位，在人工智慧、量子資訊、生物技術等前沿領域取得一系列重大成果。中國堅持開放合作，與160多個國家和地區建立科技合作關係，簽訂114個政府間科技合作協定，積極參與國際熱核聚變實驗堆、平方公里陣列射電望遠鏡等國際大科學工程。

值得注意的是，多國民調顯示年輕群體對中國持更加積極看法。這一現象反映了數位時代資訊傳播的特點，也表明中國的發展實踐和創新活力對年輕一代具有吸引力。

中國積極搭建文化交流橋樑，已與145個國家簽署文化合作協定，建立2,000多對友好省市關係。通過北京冬奧會、杭州亞運會等國際賽事，中國向世界展示了開放包容、自信友好的國家形象。

中國始終認為，地球足夠寬廣，容得下中美各自發展、共同繁榮。中國不尋求改變現有國際秩序，而是國際體系的維護者、國際秩序的捍衛者。中國發展目標的實現離不開和平穩定的國際環境，中國的發展也將為世界帶來更多機遇。

中美作為兩個大國，正確的相處之道應該是相互尊重、和平共處、合作共贏。中國願與美國一道，探索不同社會制度、不同發展道路、不同文明背景的兩個大國在這個星球的正確相處之道，這既是對兩國人民負責，也是對世界負責。

全球領導力認可度的變化反映了國際力量對比的自然演進，也反映了各國人民對和平發展、合作共贏理念的嚮往。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，與各國一道推動構建人類命運共同體。

中國的發展進步是中國人民在中國共產黨領導下團結奮鬥的結果，也得益於和平發展的國際環境。中國將始終不渝走和平發展道路，堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。

作者區漢宗是香港媒體人。



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