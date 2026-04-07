來稿｜當「AI社會主義」興起：人類文明剩餘價值如何重新分配？

來稿作者：楊漫克



一、顛覆或者毀滅，這是一個問題

「Be the disruptor, not the disrupted.」這句矽谷格言，是人類迎接AI文明到來的真實寫照。

冷戰結束美國迎來Pax Americana，自信滿滿地推動了全球化，美元債市股市金融體系過度繁榮，製造業外流產業空心化，藍領工人整體失業，整個美國腹地變成了衰敗的鐵銹帶（Rust belt)。

同時一匹AI巨獸正越來越猛烈地吞噬東西海岸各州，讓全球化和互聯網繁榮以來的白領階層很快失去他們的勞動價值。這個矽銹帶（ Scrap Silicon Belt）涵蓋了整個太平洋西海岸各個州和東部大西洋沿岸的藍州。鐵銹帶是「身體（體力）」的被替代，矽銹帶是「大腦（智力）」的被降維。

許多華人家長特別推崇的科技、金融、法律等高薪白領行業，正面臨前所未有的顛覆。入門級白領崗位（如數據分析、基礎編程、初級法律文書、金融建模等）將被AI快速取代。AI文明技術爆發帶來的巨額財富和稅收，但也必須首先消化技術叠代帶來的職業流離、社會不平等以及法律倫理的震蕩。

二、鐵銹帶+矽銹帶：美國的存亡危機事態

從太平洋西岸到大西洋沿岸，AI正以雷霆之勢吞噬曾被視為「金飯碗」的行業。編程、法律文書、金融建模、創意設計——這些中產階級的避風港正面臨前所未有的毀滅。人類學家尤瓦爾·赫拉利曾警示：未來最大的危機不是剝削，而是「無用」。

人工智能的浪潮不斷沖擊就業，美國蘭州白領人心惶惶，在此存亡危機時刻，我們或許正在悄然走向一種全新的社會形態——一種「物質極大豐富、個體勞動價值遞減」的時代。在這個時代里，AI社會主義可能會成為最合適的制度框架：高效生產、高稅率、普惠型福利體系並存。

無條件基本收入（Unconditional Basic Income，簡稱 UBI，也稱全民基本收入或普遍基本收入）是AI沖擊下的一種政策選擇：政府（或公共機構）定期、無條件、無差別地向全體公民（或居民）發放固定金額的現金，不要求工作、不做收入審查、不設資格門檻、不附加任何行為條件。核心目的是提供一個經濟安全底線（financial floor），保障每個人都能滿足基本生活需求（如食物、住房、醫療、教育等），從而實現有尊嚴的生活、減少貧困、應對AI降維失業等挑戰。

應對失業和生產率上升的挑戰，物質豐富+高稅率+普惠的福利制度是唯一選擇。企業交付稅，政府發福利、人民促消費、AI促生產，一個良性生物鏈才能可持續發展。

三、AI是人類文明的剩餘價值

卡爾·馬克思（Karl Marx）正式提出並系統闡述「剩餘價值」（Surplus Value）理論是在 1867年。這一理論的核心內容首次發表在他最具影響力的著作 《資本論》第一卷（Das Kapital, Volume I）中。

馬克思發現的勞動剩餘價值一樣，AI是人類文明的剩餘價值。在工業革命時期，馬克思揭示了勞動者創造的剩餘價值如何被資本剝削；AI的本質是全人類文明的「剩餘價值」結晶，其法源來自全民貢獻的海量數據而非單純的算法或資本。

目前社會上存在一種誤判，傾向於將AI等同於人類勞動，模糊了生產工具與創造主體的邊界。正如蒸汽機釋放了人類的體力，AI釋放的是人類的腦力。AI本質上是更高級的生產方式，它與蒸汽機、電力在物理屬性上並無二致，都是人類文明進化出的強力杠桿。面對AI文明震蕩，人類亟需重塑社會契約，回歸「AI作為普惠基礎設施」的本質。AI不應是資本收割剩餘價值的鐮刀，而應像水電一樣，成為支撐公民尊嚴的公共資源。

因此，當AI浪潮沖擊中產階級職業，造成勞動價值降維與社會不平等時，筆者認為，應率先探索「AI社會主義」：將AI定位為普惠的基礎設施，打破那些金融巨頭對文明成果的「圈地壟斷」，通過收益的全民分紅與按需分配，將技術異化轉變為人類的真正解放。

四、不同的社會主義：螢火與皓月之別

經歷過冷戰年代的華人：對「社會主義」頗有微詞、細思極恐。在此需要特別指出，社會主義思潮是人類文明中最為豐富多彩的光譜，從空想到民主，從福利到革命，從暴力到修正，它早於瓦特發明蒸汽機（1765年），伴隨著工業文明而興盛。

Democratic社會主義政策不等於Totalitarian社會主義制度，此社會主義非彼社會主義。一個是社會主義制度（如北朝鮮），一個是社會主義政策（主要在西北歐）。西方的社會黨或社會民主黨要實行某些社會主義政策，那就是在自由經濟和民主政治的制度基礎之上，政府對社會經濟事務進行某種幹預和調整，對富人征更高的稅，給窮人更多的福利。社會主義制度是不一樣的：政府是在否定自由經濟和政治民主的基礎之上，實行公有制+計劃經濟，支配和控制整個社會。

五、全民福利是「防範革命的保險單」

在社會主義的演進歷史中，有兩個「既生瑜何生亮」的存在，就是馬克思和俾斯麥。

馬克思在「共產黨宣言」中提出了階級鬥爭和暴力革命，而俾斯麥的福利國家模式（Bismarck Model），成了「防範革命的保險單」。1862年俾斯麥出任普魯士宰相，此時馬克思流亡倫敦，在大英博物館閱覽室，書寫了《資本論》，提出剩餘價值理論（：1867《資本論》第一卷），奠定了科學社會主義的基礎。

從1848年席卷歐洲的革命，到1871年巴黎公社，社會主義像「一個幽靈在歐洲大陸徘徊」。正是俾斯麥的福利國家模式，也就是世界最早的社會保險制度（養老、醫療、傷殘保險），成功阻擋了階級鬥爭的蔓延，後世稱之為「防範革命的保險單」。德國「鐵血宰相」奧托·馮·俾斯麥（Otto von Bismarck）不僅降維了革命的風險，還奠定了民主社會主義的國家模式。

俾斯麥福利制度三大開創性法律：第一，1883年《疾病保險法》 世界上第一部強制性醫療保險法；第二，1884年《工傷保險法》 企業必須為工傷員工提供完全賠償（醫療+工資），費用100%由雇主承擔；第三，1889年《傷殘及養老保險法》 世界上第一個國家強制養老保險制度。70歲以上或完全喪失勞動能力者可領取養老金。

今天還在用「俾斯麥模式」的國家眾多：德國、法國、比利時、荷蘭、瑞士、奧地利、日本、韓國……幾乎所有發達的大陸法系國家的醫療和養老保險，都直接脫胎於1880年代俾斯麥的三部法律。如人們熟知的北歐模式（瑞典、挪威、丹麥）：高稅收、高福利、強工會，保持市場經濟活力。英國工黨科爾賓，也明確主張民主社會主義。悲催的是，號稱民主社會「山巔之城」的美國，並不在此例。

六、面包會有的——未來時和谷豐歲月靜好

風物長宜放眼量。經過5-10年痛苦的過渡，AI文明將會逐漸替代人類勞作，物質豐富全民福利，未來時和谷豐歲月靜好。以往生存商品匱乏、剝削剩餘勞動、自由競爭Laissez-faire 這些觀念完全落伍。社會福利不再是救濟，而是「無條件基本收入」（UBI）芬蘭、加拿大、美國加州、西班牙等地試點 UBI 後，研究結論一致：領取基本收入不會讓人變懶，反而提高幸福感、創造力，並減少焦慮與抑郁。

當蒸汽機轟鳴的年代，人類第一次從肌肉中解放出來；當電力點亮黑夜，人類開始馴服自然的力量；而今天，AI正在替我們勞作和思考。這不是終結，而是一次更深刻的文明重啟。人們享受有溫度的活動：寫詩作畫、健身遛狗、 饕餮鼎鼐、仰望星空、彼此相愛和重新發現美。

米蘭·昆德拉說過：「人總要沈迷點什麽，才能活下去」。

作者楊漫克是醫生兼作家，20世紀90年代曾出版多部專著，現居美國內華達州。



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