來稿｜張雪的故事——香港初創公司融資必修課

來稿作者：王妮娜博士



所有創業的人都知道，第一筆天使融資對公司意味着什麼。近來內地一個叫張雪的創業者成了家喻戶曉的熱門人物。他初中文化，白手起家致力研發摩托車，在今年三月份世界超級摩托車錦標賽中，張雪機車廠隊一戰成神、登頂冠軍寶座。這距離他獲得首筆天使投資剛剛一年半的時間。每一個需要打通內地創投融資渠道的香港初創企業，都有必要研究張雪讓自己被投資人看見的故事。



根據投資推廣署的最新統計，香港初創生態圈於2025年繼續蓬勃發展，初創公司數量達5,221間，其中以「金融科技」佔比最高，「資訊、電腦及科技」以及「生物科技」領域的初創數量亦持續增長。本港初創企業的科技特色由此可見一斑。科技創新企業融資中最大的難點在於它有技術，尚未找到可以量產的應用場景，即便有這樣的場景，甚至已經投產，也處於戰略性虧損中。沒有可觀的現金流、營收，要說服投資人成為第一個吃螃蟹的天使，第一道難關還不在於描述一個未來時空的美好發展圖景，而在於如何吸引投資人來聽這個故事。

隨着兩地科創生態圈融合加速，可以預計本港初創企業從內地創投基金募資的數額將會進入爆發階段。了解內地投資人的媒介接觸特點、項目遴選標準和偏好，將有助於本港創業者提升吸引融資的機會。張雪的故事恰恰是一個範本。

舊報道換來兩千萬融資

媒體報道將大大增加初創公司獲得投資的機會，此外爆光也會增加產品銷售、提高行業影響力。高信資本是張雪機車的第一個天使投資人。2024年這家創投基金給成立僅幾個月的張雪機車投資2,000萬元。讓投資人決定見張雪一面聊聊的是網上流傳的一段視頻。

這段視頻由湖南衛視《晚間新聞》在2006年拍攝，那時張雪還是湖南鄉村一個青澀無名之輩，他為了進入車隊，給湖南衛視寫信打電話要求採訪，最後打動了記者，儘管鏡頭裏他沒能成功表演車技，但他鮮明的個性、執着夢想的盡頭，不僅讓選題通過，節目獲得播出，也給所有觀看過這期採訪的人留下深刻印象。這次個人品牌營銷直接促成他實現願望進入車隊。互聯網是有記憶的，19年後，還是這段視頻打動了高信資本。

創業公司眾多，讓投資人關注不易，值得注意的是，高信資本並非無緣無故看張雪視頻，根據公司創始人曹斌介紹，一個非常好的朋友推薦了張雪。天使投資核心是「投人」。公司看到了湖南衛視的採訪，這段採訪不僅成為了張雪個性展現的精彩敘事，也成為張雪20年來創業歷程的品牌備書。

根據行業特性選擇媒介

張雪對媒介的選擇有一個偏好——只上電視。除了湖南衛視，2009年他出現在央視10套《人與社會》欄目，節目組報道了張雪想要騎摩托車在水上漂的嘗試。相比社交媒體，官方媒體報道無論是從節目製作視角和質量，還是從信譽具有絕對優勢。一個農村少年如何進入公眾視野？媒介選擇的精準度，決定了品牌傳播和塑造成敗。

張雪的媒介偏好與其所在行業密切相關。對於摩托車、騎行賽事來說，沒有什麼比視覺畫面、聲音更具有衝擊力。相反，對於創科企業，由於涉及科學研究技術更抽象，產品往往並不具備視覺衝擊，因而以視覺語言取勝的電視、視頻新聞未必是首選。文字報道反而更具優勢，選擇具有影響力的數字傳媒推廣公司故事，是一個戰術性的媒介策略。

深度報道呈現公司價值

錦秋基金在張雪成名後針對科技投資人和創業者展開調研。結果顯示，在提升投資機會方面，公司深度報道被視為最有效的報道類型，尤其在創始人能清晰表達公司價值時效果最佳；融資新聞和創始人專訪也顯著提升投資和客戶機會。

以上發現與內地媒體生態以及投資行業特性密切相關。這一點尤其值得本港初創企業高度關注。筆者2017年從內地資產管理行業轉職到香港傳媒擔任財經新聞副主任，兩年的報道統籌表明，本港傳媒偏好短小精悍傳播，這與內地「無深度報道不成財經新聞」的閱讀習慣大相徑庭。即便香港報章策劃的是一個深度報道，主要稿件篇幅一般不超過1,500字。其餘信息則以400甚至200字的小稿件補充信息，這種碎片化報道的影響力在互聯網時代很難被看到。尤其是對於投資人來說，要付出真金白銀，要計算未來現金流，要在投資決策委員會上說服成員通過議案，他們在決定啟動關注模式前，需要充足的信息了解公司創始人特性、公司盈利前景。而這些唯有深度報道可以承載。

講好創始人的靈魂故事

儘管在出道前張雪就深諳媒體報道對於個人品牌傳播的重要性，但他很善於掌握尺度和頻度。過去幾十年，除了在湖南衛視和中央電視台露過臉，他並沒有頻繁爆光。很多創業公司發現，儘管在媒體上做了宣傳，但如石沉大海並沒有得到投資人和客戶的關注。這是因為有了傳播渠道並非萬無一失，創業故事才是主角。

研究表明，公開報道無效的主要原因是公司沒有拿得出手的乾貨呈現給公眾，以及內容同質化，得不到目標受眾比如投資人和潛在合作夥伴的關注。創業公司的本身質量和階段是決定傳播效果的關鍵因素，如果創始人具備鮮明表達能力並且具有個性化的品牌形象，對傳播效果影響明顯。

主打「創業初心」是一個不錯的故事元素。對於初創公司而言，初心是創始人品牌的核心。投資人不僅僅看重技術參數或商業模式，更關注創始人是否具有清晰的使命感和長期價值導向。一個能夠清晰闡述「為何出發」的創始人，往往更能獲得資本的信任。這種信任不僅基於技術可行性，更基於創始人的願景、韌性和執行力。早期投資機構在評估專案時「更注重對人的理解」，創始人是否具備將技術轉化為產品、造福社會的使命感，成為投資決策的重要依據。高信資本創始人曹斌回憶決定投資張雪前看視頻的觀感：張雪的特質非常鮮明，那種特質能直接從屏幕裏溢出來。看完這些視頻，我們基本就下定決心要投他了。可見如何呈現創始人或企業特質對於吸引投資至關重要。

適時加入品牌推廣媒介組合

張雪在20年間完成了從一個熱愛賽車的騎手到精通產品的機械研發專業人士。隨着自己角色的轉型，「摩托車貼吧」成為媒介首選，在這裏他進行產品售後服務和用戶口碑傳播。

與此同時，他開始加大廣告投放和事件營銷。比如2025年1月，張雪機車在上市前亮相央視春晚。他也開始每周定期在網上直播，與車主連線交流解決客戶遇到的問題；他還為自己的品牌包下一座樓的燈光廣告位；以及通過米蘭車展、簽約賽事提高在全球市場的爆光率。

張雪的故事雖然是一個案，但他從寂寂無名的少年成長為今日吸引各路創投的熱門投資標的，對於所有正處於默默無聞的初創企業具有借鑑意義。初創企業選用合適的傳播策略將有助於增加行業影響力、提升獲得投資的概率。綜觀張雪的融資之路，並沒有複雜的品牌傳播策略，他以真誠、執着最終獲得關注，傳媒報道扮演了重要角色。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司投資者關係管理經驗。



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