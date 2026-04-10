來稿｜亞洲之都——香港要有更高的追求

來稿作者：夏建芳



歐美硝煙四起，全球重心加速東移，在世界經濟、文化與治理格局中分量愈發厚重的亞洲，亟需一座兼具根基底蘊、開放格局與引領能力的核心城市，扛起聯通區域、對話世界、協商共治的大旗。憑藉「一國兩制」的獨特制度優勢，擁有背靠內地、聯通全球的先天區位的香港，不應只是粵港澳大灣區的核心城市，而應扛起以上大旗，成為「亞洲之都」，這才是香港理應錨定的格局和定位！



亞洲需要一座綜合型核心城市

「亞洲之都」不是對香港既有概念的簡單重複，而是一次定位升級與格局重塑。以往香港作為「亞洲國際都會」的城市品牌定位，僅聚焦於金融、貿易、航運等經濟功能；即使近年有將香港打造為「亞洲日內瓦」的倡議，也只囿於法律仲裁與爭議解決的單一領域。

本文定義的「亞洲之都」，不局限於單一功能、不滿足於局部優勢，而是全方位、綜合型的亞洲都會，是集經濟樞紐、科創高地、航運門戶、文化中心與區域協商平台於一體的「亞洲之心」。立足一國之根基，擁有兩制聯通的香港，要成就這新高度，並非空中樓閣。

兼具國家支撐與國際化中立性

香港有着邁向亞洲之都的堅實根基。長期以來，香港穩居全球最自由經濟體之列，金融、貿易、航運三大中心地位根深蒂固，是全球第三大金融中心、最大離岸人民幣業務樞紐，法治體系完善、營商環境優越，資金、人才、資訊自由流動，中西文化在此交融共生，本就具備亞洲核心城市的先天稟賦。

當下香港全力推進的北部都會區，再為這一底氣添加砝碼：河套深港科技創新合作區、新田科技城等平台加速落地，港深西部鐵路、跨境口岸升級等基建穩步推進，將破解香港土地與產業瓶頸，打通對接大灣區、承接內地資源引流的關鍵通道。這一戰略佈局使香港「背靠祖國」的戰略優勢轉化為發展動能，為香港紮根亞洲、夯實經濟底盤、搭建國際協商平台提供了無限支撐。

對比區域內核心城市，要填補日內瓦、紐約式的亞洲城市空白，東京偏內向，區域影響力有限；新加坡強於國際營商，腹地不足；上海、北京依托國家實力，國際化中立性不足。兼具國家實力支撐與國際化中立性獨特優勢的香港，是打造亞洲之都的最佳選擇。

提高格局直面南向聯通滯後

志在亞洲之都，香港必須提升當下的發展格局，直面自身短板，樹立更高遠的發展視野。當前香港向北對接內地的佈局密集，成效顯著，但向南出海、聯通東南亞與世界，以及承擔亞洲區域協商共治功能的關鍵領域，卻用力不足、佈局滯後。

與新加坡深耕東南亞、搶佔全球資源的主動姿態相比，香港對東盟的合作多停留在傳統貿易層面，金融、專業服務、科創等高附加值領域下沉不足；海空航線路建設滯後；且區域內協商共治功能培養乏力，國際組織的數量遠落后於日內瓦和新加坡。

因此，倘若僅聚焦北方引流、忽視南向開拓與協商功能培育，香港終將淪為區域節點，成為「中國的南方城市」，難以承擔起聯通亞洲與世界、推動區域共治的核心使命。香港的志向，不應只做中轉站，而追求做亞洲的制高點，做「亞洲平台城市」，這份格局，是香港邁向更高目標的核心前提。

三路並進：筑基、拓界、協商

志在亞洲之都，香港必須明晰路徑：需以北部都會區為根基向內築基，以南向出海為引擎向外拓界，以打造亞洲協商中心為核心提升軟實力，三路並進、不可偏廢。

向內筑基：北部都會區的核心價值以北部都會區為根基，聯動內地，打造「南金融、北科創」的產業新格局，為發展儲備核心動能。

向外拓界：近深耕東南亞，遠輻射全球。以東南亞為第一核心陣地，增強現時在新加坡、曼谷、雅加達、吉隆坡的香港經貿文化辦事處配置，增加胡志明市等東盟核心城市的布局，各辦事處配備專業商務、法務、科創專員，對接當地政府、商會、企業、收集市場需求，推動合作項目地，形成」香港總部+東南亞前沿所點「的聯動網絡，實現從「被動聯通」到「主動布局「的轉變。以此為跳板鏈接南亞、中東乃至大洋洲、歐美市場，打造香港「亞洲之心」地位。

打造協商中心：亞洲版的日內瓦、紐約依托自身獨特優勢，打造亞洲各國各地區的協商之地，成就亞洲版的日內瓦、紐約，這是香港作為亞洲之都的核心軟實力，也是其他亞洲城市難以替代的定位。事實上，這一構想並非首次提出，近年政界、學界及業界已有廣泛共識與實踐探索：國家「十四五」規劃明確支持香港建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，去年全球首個政府間國際組織——國際調解院正式落戶香港。亞非法協香港區域仲裁中心、多個國際法律組織相繼落地，這些都是香港成為區域爭議解決首選地的堅實基礎。

理應主動爭取中央戰略托舉

對標紐約作為聯合國總部所在地、日內瓦作為國際外交與多邊協商重鎮，香港完全具備承接這一功能的先天條件：首先是法治優勢。香港擁有獨立的法治體系和國際認可的仲裁機制，普通法體系與國際接軌，是全球領先的國際商事仲裁中心，能夠為亞洲各國經貿文化領域的爭議解決提供公平、中立、專業的平台。其次是多元化優勢。香港多元包容、無種族與文化壁壘，中西文化交融，各國僑民聚居，具備開放包容的對話氛圍，能夠讓亞洲不同制度、不同文化、不同發展階段的國家和地區，在此放下分歧、平等對話第三是硬件優勢。香港國際交通與通訊極度便利，全球主要城市均可快速直達，資訊自由流通，為多邊會議、國際組織辦公、跨國協商提供了絕佳硬體條件。第四是制度平衡。「一國兩制」讓香港既擁有祖國的強大支撐，又保持高度開放的國際屬性，是亞洲各國都能認可的協商載體。

香港可重點打造三大亞洲協商核心功能：一是對話平台，搭建亞洲多邊政治與經濟對話平台，舉辦亞洲各國首腦論壇、區域合作峰會、跨區域經貿協商會，打造亞洲常態化協商議事中心；二是組織集聚，建設亞洲國際組織集聚基地，出台專項政策吸引亞洲區域性國際組織、多邊合作機構、非政府組織總部或分支機搆落戶，填補亞洲缺少頂級國際組織集聚地的空白；三是爭議解決，完善亞洲多元爭議解決體系，拓展商事、環境、人文、區域合作等領域的仲裁與調解服務，成為亞洲各類矛盾分歧的中立化解地。以協商聚共識，以對話促合作，讓香港成為亞洲各國溝通的橋樑、合作的紐帶，真正實現亞洲事務在亞洲協商、亞洲問題在亞洲解決，這正是香港超越經貿功能、成為真正亞洲之都的核心標誌。

要建設亞洲版日內瓦、紐約，香港須主動爭取中央戰略托舉，將這一高遠追求上升為國家戰略。一個成為國家參與亞洲治理、推動多邊合作的重要支點的香港，遠比一個大灣區核心城市的香港更具價值，特區政府應正式向中央提請戰略構想：懇請中央支持香港建設綜合型亞洲之都、打造亞洲協商中心納入國家頂層規劃。懇請中央將這一定位寫入國家中長期發展綱要，明確香港亞洲金融、航運、科創、國際協商與法律仲裁、人文交流核心樞紐的定位；建立高層協同機制，統籌部委與地方資源，支援香港主辦多邊國際會議、對接國際組織落戶；支持香港承辦亞洲各國高層對話、區域治理論壇、全球文明交流大會。

國家戰略的頂層賦能將充分釋放香港「一國兩制」的制度優勢，超越跳板，成為國家參與全球治理的戰略支點和操作平台，填補國內城市在國際組織集聚、普通法對接、低政治敏感議題協調方面的空白，在建設亞洲之都與協商樞紐的道路上行穩致遠。

成為國家治理倡議「翻譯器」和「擴音器」

需要強調的是，香港建設亞洲之都，不是「去中國化」或「香港化」，「而是發揮香港的優勢，為國家助力，使其成為國家治理倡議的「翻譯器」和「擴音器」，降低國家參與全球治理地緣政治阻力，減少規則調整的交易成本。事實上，聯合國設在紐約，歐洲總部設在日內瓦，不僅無損其所在國主權，還使所在國在國際事務佔據一定優勢。

任何宏偉的戰略都需要社會的認同，香港建設亞洲之都的願景，不會一蹴而就，也許是三十年，也許是五十年，但不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海。特區政府宜啟動公眾諮詢，充分聽取持份者的意見，凝聚共識，設計分階段路線圖，譬如十年筑基期做實「亞洲爭議解決中心」，吸引區域國際組織落戶，加密香港和東盟的主要城市聯繫。十年拓展期搭建亞洲經濟治理對話平台，十年成熟期形成亞洲協商常態化機制，爭取亞洲政府間組織落地。力求將戰略目標轉化為可感知的民生與經濟利益，讓市民看到亞洲之都建設帶來的就業機會、專業服務需求和國際交流紅利。

志在亞洲之都，香港要規避地緣政治風險，聚集低敏感話題，從經貿、氣候、公共衛生入手，避免部分亞洲國家將香港的見解全盤視為「中國延伸」。香港還要坦然迎接區域內核心城市的挑戰，特別是新加坡、東京的競爭擠壓風險。通過差異化定位和持續的制度創新，香港完全可以在競爭中佔據一席之地。

一座城市的高度，取決於它的追求與格局。香港的未來，不在一隅，而在亞洲，更在世界。針對亞洲缺少綜合型核心城市的現實缺口，跳出單一經濟中心或局部功能升級的傳統思路，將香港建設為一座兼具中國底蘊、亞洲氣質、全球視野的綜合型亞洲之都。這一路徑不僅能推動香港從功能型城市躍升為引領型城市，更能為國家參與亞洲治理、促進區域合作提供柔性平台，為亞洲提供一個中立、包容、高效、法治的協商和資源配置中心，對香港、對國家、對亞洲均具有不可替代的長遠價值。

作者夏建芳是粵港兩地生存智慧的實踐者、思想者和講述者。



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