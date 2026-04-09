來稿｜無人機祭祖：科技改變形式，守護文化溫度

來稿作者：梁樂燊、劉鋭業博士



清明節「慎終追遠」的傳統習俗植於華人文化之中。近日，一則短片於網絡熱傳，畫面中廣西某地一位女子操作無人機將供品吊運至祖墳，穿越密林山丘，其創新的祭祖方式引發廣泛關注。片中無人機運送豬的情景尤為別具一格，令人莞爾。網友紛紛調侃：「豬也能飛黃騰達！」亦有不少人感嘆科技如何改變延續數百年的傳統習俗，賦予其新的面貌。



傳統延續的新契機：

兩廣地區的「硬核祭祖」

對於廣東和廣西地區的居民而言，清明祭祖不僅僅是一種習俗，更是維繫家族情感與文化血脈的使命。在這些山地密布之地，祖墳常座落於崇山峻嶺之中。按照傳統，燒豬、金紙、祭品、水果等供品需由族人親手背負，翻越蜿蜒山路送至墓地。長輩常以此提醒後輩：「祭祖不僅僅是禮儀，而是對先人的敬意，再辛苦也是值得的。」然而，這種肩挑手提、行山跋涉的方式雖然寄託着濃厚的家族情義，但也增加了不少體力消耗與安全風險。

如今，這份對先人的深厚情意未曾改變，但科技的介入卻改變了祭祖的形式。廣西女子使用無人機吊運豬，幾分鐘內即將供品穩妥送至祖墳，解放了雙手，又大大減少了勞力成本。不僅在廣西，近年來廣東一些偏遠地區也開始使用類似方法。特別是在年輕一代的推動下，祭祖儀式不僅更為高效，也因結合新技術而讓家族情感的傳遞更具趣味性與現代感。

「科技+傳統」：

對血脈的尊重永不會變

傳統的祭祖方式固然具有莊重的儀式感，但實際執行確實充滿挑戰。在香港，清明祭祖時的場景往往是滿載鮮花、點心、衣包、雞酒的大包小包，進出墓園的車輛絡繹不絕，常常耗費整個早晨。而對兩廣地區而言，面對陡峭的山路，年輕人因缺乏體力或經驗逐漸減少了參與，無形中削弱了傳統延續的力度。

無人機技術的介入無疑為解決這些困難提供了契機。首先，它能大幅節省體力與時間，讓老幼皆能更輕鬆地參與祭祖活動；其次，科技賦能傳統，為古老的禮儀注入現代化色彩，有助於吸引年輕一代重新關注民族文化，實現代祭文化的承傳。

然而，無論工具如何演變，祭祖最核心的仍是情感與誠意。正如一位網友所言：「形式可以改變，但對血脈的尊重與懷念永遠不會變。」

文明化祭祀：

我們需要怎樣的祭祖文化？

在探索科技與傳統結合的同時，我們也應警惕可能伴隨的安全與文化挑戰。首先，無人機吊運供品需符合航空管制規範，操作安全尤為重要。其次，傳統祭祖過程中某些慣例，比如焚燒大量金銀紙，會否對環境造成更大負擔？事實上，廣東和香港的相關部門曾多次倡導文明祭祀，提倡以環保方式代替大規模焚燒金銀紙，此舉旨在減少環境污染，推廣更可持續的祭祖文化。

廣東與廣西的清明祭祖傳統，歷來蘊含着堅韌與情懷；從昔日跋山涉水，到如今藉助無人機，形式雖有所改變，但核心精神一如既往。無人機分擔了體力勞動的同時，燭火與供品仍保存着千百年來延續的儀式感。這種平衡傳統與現代的創新方式，既是文化活力的展現，也是時代變遷的象徵。無人機祭祖看似簡單的技術運用，其背後卻承載着深厚的文化意涵與家族情誼。在祖先墓地的樹蔭下，親人圍坐敘舊，回溯往昔，這才是祭祖最深層的意義所在。科技可以改變形式，但無法改變代代相傳的文化血脈與人情溫度。

作者梁樂燊是香港理工大學專業進修學院學生；作者劉鋭業博士是香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師。



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