來稿｜美伊戰火下的台海和平契機

來稿作者：陳嘉華教授



中東戰火持續延燒，霍爾木茲海峽風高浪急，美軍深陷伊朗低成本無人機與導彈的消耗戰泥沼，全球戰略版圖正迎來劇烈重組。這場衝突的深遠影響，早已超越中東地區的疆界，直擊台海——當美國的軍事資源被戰事持續抽離、戰略產能面臨現實短板，長期仰賴「倚美抗中」思維的台灣防衛體系，正面臨前所未有的壓力測試。而恰恰在這樣的戰略真空與現實倒逼下，台海和平迎來了過去十年來最真實、最難得的契機。



航母只有那麼多：美軍「亞太優先」的幻滅徹底破產

伊朗對美軍的作戰策略，看似簡單卻精準擊中美國軍事體系的致命軟肋——去工業化數十年導致的彈藥儲備枯竭與戰力補給不足。對伊軍事行動開啟的頭三天，美軍便相繼發射超過400枚海基巡航導彈，而美國國防部公開數據顯示，其常規巡航導彈的年度採購量長期不足百枚，彈藥補充速度遠低於戰場消耗速度，這種「入不敷出」的困境短期內根本無法扭轉。

更關鍵的是，美國海軍的戰略部署正被中東戰事徹底牽制。據報約四成的美國海軍戰備艦艇、包括林肯號航母戰鬥群，已被調集至霍爾木茲海峽周邊，承擔防空、導彈防禦與海上封鎖任務。這意味着，當一艘航母出現在中東海域，它就無法同時駐紮在台灣海峽周邊；當六艘驅逐艦全力防禦伊朗無人機襲擊，它們就無暇對台海形成所謂「軍事威懾」。

美國長期高喊的「印太戰略」、「亞太再平衡」，在現實面前逐漸淪為紙上談兵。亞太地區的盟友對美國安全承諾的信任危機日益加劇：日本媒體公開質疑「美國能否同時應對中東與台海兩場衝突」，韓國民眾也對美國抽調軍力導致韓半島防禦空虛表示不滿。這些信號背後，是全球對美國軍事實力相對衰減的清醒認知——所謂「美國無所不能」的神話，早已在中東戰火的煙霧中逐漸破滅。

台海的「冷卻期」：軍事壓力的客觀緩衝與理性降溫

過去數年，台海一直被國際輿論點名為「全球最危險的衝突熱點」。解放軍軍機繞台巡航常態化、美軍艦艇頻繁穿航台灣海峽、島內「台獨」勢力頻頻發出分裂言論，台海一度火藥味十足，擦槍走火的風險隨時可能引爆。

但美伊開戰後，美軍在台海的軍事活動頻率出現明顯下降，這是無需迴避的現實。這並非美國突然放棄對台海的干預，而是其戰略資源被中東戰事牢牢牽制的必然結果。台海軍事對峙的壓力在客觀上獲得緩衝，兩岸之間的誤判風險隨之降低，台海迎來了一段罕見的「冷卻期」。

這段冷卻期，更像是一記清醒的警鐘。台灣當局一直將「倚美抗中」視為安全支柱，反覆炒作「外部威脅」，試圖通過勾連外部勢力謀求所謂「獨立」。但現實告訴所有人，當美國自身都難以應對中東戰事，所謂「台海有事，美軍必來」的承諾，不過是毫無依託的政治空話。台灣的防衛規劃，若繼續建立在虛幻的外部保護幻想之上，最終只會將自身推向更危險的境地。

油價、物價與焦慮：台灣社會的「戰爭成本」覺醒

美伊戰火對台海的影響，不僅體現在軍事層面，更直接衝擊台灣社會的民生底線，讓民眾真切感受到「戰爭成本」的沉重。台灣作為一個高度依賴進口能源的地區，石油進口依存度超過99%，天然氣進口依存度更是接近100%，國際油價的每一次波動，都會迅速傳導至台灣的電價、物價、運輸成本，最終由每一個普通家庭買單。

近一個月來，國際油價因中東戰事飆升超15%，台灣加油站油價相繼調漲三次，每升汽油漲幅突破新台幣3元；電力公司也宣布調整工業用電價格，引發製造業成本上漲連鎖反應。物價的持續攀升，讓台灣中小企業舉步維艱：餐飲業因食材運輸成本上漲被迫調整菜單，運輸業因油價上漲陷入虧損邊緣，不少中小微企業甚至面臨倒閉危機。

與此同時，台灣社會對「斷氣斷油」的焦慮不斷升溫。股市震盪加劇，台股指數單月下跌超過5%，投資人財產縮水；青年就業壓力進一步增大，企業縮減招聘規模，畢業生找工作的難度直線上升。當台當局領導人在島內高喊「抗中保台」的政治口號時，台灣民眾感受到的，卻是錢包縮水、生活壓力加重、未來迷茫的真實痛苦。

這種痛苦，讓愈來愈多台灣民眾開始反思：兩岸對立的代價，到底是什麼？不是抽象的政治議題，而是柴米油鹽的生存危機，是家庭生計的嚴重衝擊，是未來發展的無限壓力。台灣社會對和平的渴望，早已不再是單純的價值選擇，而是與自身生活息息相關的生存剛需。

和平的窗口：稍縱即逝，唯有主動把握才能迎來曙光

美伊戰火創造的台海戰略緩衝期，不會永遠敞開。隨着美國逐步調整中東軍事部署、中東局勢出現緩和跡象，台海的軍事壓力可能再次回升，這一難得的和平窗口，稍縱即逝。但這個窗口的存在，已經足夠讓所有人看清一個核心事實：台灣真正的安全保障，從來不在萬里之外的美國航母，而在兩岸中國人自主開啟的對話與和解。

此時此刻，兩岸之間的任何一次務實交流，都比過去十年更具戰略價值。因為外部干預力量的干擾被降至最低，雙方才能專注於解決台灣民眾最關切的民生問題：如何讓台灣的農漁產品順利銷往大陸，如何讓觀光產業重新恢復熱鬧，如何讓台商、台青在兩岸交流中獲得實實在在的發展機會。

國民黨主席鄭麗文率團展開的「2026和平之旅」，正是抓住這一戰略窗口的務實之舉。訪團行程覆蓋江蘇、上海、北京三地，並專程赴南京中山陵謁陵，不僅延續了國民黨堅持「九二共識、反對台獨」的和平路線，更聚焦民生訴求，試圖推動兩岸農漁產品貿易、觀光旅遊、青年交流等領域的合作突破。這一步，不僅是國民黨的擔當，更是台灣社會對和平的迫切呼喚。

對香港而言，台海和平更是與自身繁榮穩定息息相關。香港作為國際金融中心、貿易航運中心，其核心優勢離不開穩定的東亞區域環境。台海局勢平穩，才能保障東亞產業鏈、供應鏈的順暢運行，才能維繫國際資本對香港市場的信心；台海若陷入對立與動盪，香港的國際地位與經濟發展也將面臨連鎖衝擊。

美伊戰火燒掉了「美國無所不能」的神話，卻也為台海點亮了和平的曙光。當美軍深陷中東泥沼、台海軍事壓力客觀緩解，當台灣民眾真切感受到戰爭的民生代價、對和平的渴望日益強烈，這三個因素疊加，為台海和平創造了過去十年來最有利的客觀條件。和平不會自動降臨，它需要有人勇於主動把握；和平不會一蹴而就，它需要兩岸中國人共同努力。台海咫尺之隔，本無須兵戎相見；兩岸同文同種、血脈相連，更沒有理由陷入對立與衝突。

美伊戰火給台海帶來的，不僅是戰略緩衝期，更是一次深刻的戰略啟示：與其寄望於虛幻的外部保護，不如坐下來好好談；與其沉迷於意識形態對立，不如聚焦於民眾福祉。這，或許就是美伊戰火給台海最珍貴的禮物。願兩岸能抓住這一難得機遇，以對話化解分歧，以合作凝聚共識，讓台海真正成為和平之海、繁榮之海，也讓兩岸同胞共享平安與發展的紅利。

作者陳嘉華教授是香港餐飲行業協會會長，香港內地餐飲業聯合會會長，全國工商聯客座教授。



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