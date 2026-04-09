議員來稿．黃永威｜油價飆升有為政府不能袖手旁觀

來稿作者：黃永威議員



曾幾何時，「大市場、小政府」被奉為香港經濟治理的準則。這套強調市場調節、減少行政干預的信條，在以往國際局勢穩定、經濟好景時如魚得水。然而，當前全球風雲變幻，中東衝突引發的能源海嘯正席捲全球，國際油價飆升至歷史高位。在香港，俗稱「紅油」的工業柴油價格翻倍，車用柴油單價漲幅甚至逾190%。



經民聯立法會議員黃永威。（何夏怡攝）

面對這場由外部衝擊引發的經濟震盪，正值香港經濟轉型期，民生與實體經濟正承受着前所未有的壓力。若有關方面仍故守被動觀望的心態，便難以紓緩迫在眉睫的通脹危機與基層民生困境。在非常之局面前，特區政府需要果斷出招，以「有為政府」的姿態，推出精準支援措施，穩經濟、保民生。

高油價的衝擊早已波及交通運輸層面，形成覆蓋工業界及全產業鏈的成本通脹，其中以「紅油」（免稅工業柴油）牽連最廣。紅油受《應課稅品條例》監管，僅限於非道路使用領域，卻是多個基礎行業的命脈。如今價格狂飆，直接重創多個關鍵的民生支撐點。

以洗衣業為例，該行業極度依賴紅油驅動鍋爐。當燃料成本佔比由原本的一兩成暴升至45%至60%時，業者陷入「洗一件蝕兩件」的荒謬困境。許多洗衣場為了止蝕被迫停接訂單，這不僅威脅行業生存，更直接衝擊依賴其服務的酒店、醫院與餐飲業。

建造業同樣哀鴻遍野。地盤內的發電機、推土機及各類重型機械全靠紅油運轉，燃料價格翻倍導致工程預算嚴重超支，部分承建商面臨周轉困難。與此同時，物流碼頭、製造業等亦在燃料與原材料雙重漲價的夾擊下掙扎求存。近日有非專營巴士及渡輪服務，因無法負荷成本壓力，被迫減班，甚至面臨全線停駛的困境。相關的成本壓力，最終必將轉嫁到一般物價，加重基層市民的生活負擔，形成惡性通脹循環。

不少鄰近地區已當機立斷進行應對能源危機的行動。以新加坡為例，當地政府本月7日迅速撥款近10億坡元，推出專項緊急支援計劃，向的士司機與平台外送員發放200坡元現金補助，將企業稅回扣上限提早調升至50%，並額外發放社區發展委員會（CDC）代金券與電費補貼。菲律賓更早宣布進入國家能源緊急狀態，向低收入家庭派發能源補償金，推行公務員四天工作周節省燃油消耗。兩地均以積極干預應對能源危機，守住經濟與民生底線。

過往香港特區政府在非常時期亦有過特別應對措施。三年的新冠疫情期間，政府透過「防疫抗疫基金」專門設立燃料補貼，穩住了前線司機的生計；2019年經濟下行初期，政府亦曾撥款13.6億港元推行燃料補貼計劃。相關實踐證明，當市場秩序受外部因素衝擊時，政府的及時介入非但沒有破壞市場，反而是維護市場穩定運行。如今由地緣政治引發的油價危機，其涉及行業之廣、影響深度之巨，遠超過往，政府出手，此其時也。

面對這場能源風暴，特區政府可展現出「有為政府」的承擔，以果斷行動守護實體經濟，穩定社會民生。這是對各行各業、對基層家庭負責，更是對香港整體經濟競爭力與社會穩定最基本的保障。政策靈活變通，香港便能在國際波譎雲詭的環境中，繼續穩步前行。

作者黃永威是第八屆立法會功能界別（工業界（第一））議員。



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