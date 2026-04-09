來稿｜香港五年規劃須深化醫療公私營協作

來稿作者：梁禮賢醫生



全國「兩會」早前在北京勝利閉幕，標誌着「十五五」規劃綱要正式通過。這份綱要為2026至2030年國家發展描繪了高質量發展的宏偉藍圖，其中在醫療衞生方面，強調加快「健康中國」建設、人民生活品質提升，以及基層醫療強基工程等民生重點。與此同時，在香港，特首李家超亦宣布，特區政府將編製香港首份五年規劃，編製工作目標在今年內完成。這一轉變從過往年度施政走向系統性長遠布局，民生及社會發展作為六大核心範疇之一，當中的醫療衞生備受市民關注。



香港醫療系統早已擁有堅實基礎，並非從零起步。2022年公布的《基層醫療健康藍圖》奠定「預防為重、社區為本」方向，已逐步落實地區康健中心全港18區覆蓋、「一人一家庭醫生」理念，以及慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）。此外，醫院發展計劃（第二個十年計劃正檢討）、中醫藥發展藍圖等專項文件亦同步推進。筆者認為，這些藍圖針對性強，但相對分散，李家超特首的首份五年規劃，正正是將它們整合提升、對接國家「健康中國」戰略的關鍵一步，訂立可量化目標與時間表，讓已訂立的醫療發展藍圖更有可追蹤性與問責性。

在這一整合過程中，公私營醫療協作尤應成為五年規劃的重點突破口。香港醫療資源長期「公營為主、私營為輔」，導致專科輪候時間長、醫護壓力大。幸好，自《基層醫療健康藍圖》起，政府大力推動公私營協作，已取得顯著成效。慢病共治計劃透過公帑資助私營家庭醫生管理糖尿病、高血壓（現擴至血脂「三高」），參與人數逾20萬，配合地區康健中心作為樞紐，實現跨專業合作，大幅減輕公立醫院負擔。普通科門診公私營協作計劃更讓慢性病患者可在社區私營診所覆診，預計2028年全面融入慢病共治，進一步分流病人。此外，長者醫療券、大腸癌篩查、疫苗資助等計劃，均善用私營資源，總開支達數十億元，證明公私營協作不僅成本效益高，更能提升服務便捷度與預防效能。

然而，面對人口急速老化、慢性病上升及醫護流失，現有協作模式仍有優化空間。若五年規劃僅停留在「繼續推行」層面，而無清晰戰略升級，難以真正釋放潛力。筆者建議，特區政府在醫療專項規劃中，明確將公私營協作列為核心策略，並訂立具體KPI，例如：2026-2030年將慢性病基層管理公私營分流比例提升至一定的百分比；擴大慢病共治至更多疾病，如慢性阻塞性肺病、精神健康；透過策略採購統籌處，引入更多激勵措施，如提高資助額、簡化轉介流程；強制公私營數據上傳「醫健通」，實現無縫轉介；並立法提升私營醫療收費透明度，配合自願醫保計劃，平衡雙軌制發展。

除公私營協作外，五年規劃還應強化其他醫療重點：加速新增4,600張病床及80間手術室、成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」、擴大AI輔助診斷與癌症篩查；推動中醫藥現代化，融入基層樞紐；增加醫護培訓名額、改善待遇，並檢討公營收費改革，確保「用者自付」和「能者多付」。檢討時，則須透過價格機制引導輕症病人善用社區資源，避免濫用急症室及專科門診，讓有限公帑集中照顧真正緊急及重症個案；同時須嚴格監察「夾心」階層是否因加價卻步或延誤求醫，確保分流安排妥善，並同步擴大基層醫療容量，以免偏離維持全民醫療安全網的初心。

全國「兩會」閉幕與香港首份五年規劃的制定，為醫療衞生提供前所未有機遇，亦讓市民看清未來幾年香港醫療發展路線。釐清公營如何守住安全網、私營如何增添靈活與效率，實現「小病在社區、大病有保障」的互補。筆者呼籲醫務衞生局盡快公布醫療專項細節，廣納醫護界、學界及市民意見，交出一份量化、可落地、惠民的規劃藍圖。唯有如此，「健康香港」才能與「健康中國」同頻共振，讓全港市民在繁榮穩定中，享有更長壽、更健康、更幸福的生活。

作者梁禮賢是放射科醫生。



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